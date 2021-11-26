Сафонов: «Польша — особенный для меня соперник»

Фаворита в стыковых играх с участием сборной России не будет. Об этом заявил голкипер сборной России .

Мы только что прибыли в Москву, потом ехали до гостиницы, поэтому не успел посмотреть жеребьевку полностью. Что-то отрывками видел, полноценно увидел только концовку. Перед жеребьевкой не хотел загадывать, кто достанется. Мне кажется, это не очень правильно: тебе может казаться, что с кем-то легче или труднее играть, а в итоге может получиться всё иначе. Всё решается в одном матче, возможны любые расклады. В отдельном поединке можно обыграть даже самого сильного соперника.

Расклад, который в итоге получился, не самый плохой и не самый хороший. Фаворита, я считаю, что нет. Это ведь игры навылет. Путь из двух игр будет очень тяжелым, но мы способны его пройти. Верю в сборную России.

Польша — особенный для меня соперник, ведь именно в игре с этой командой я дебютировал в сборной России. Соответственно, уже знаком с их стилем игры. В «Краснодаре» играет Гжегож Крыховяк, мы с ним переглянулись после того, как узнали соперников.

Тот факт, что дважды играем на своем поле, очень важен. Во-первых, выступать при своих болельщиках всегда приятнее. Во-вторых, мы избежим дополнительных переездов и перелетов, не будет излишней нагрузки для организма.