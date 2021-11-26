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Сафонов: «Польша — особенный для меня соперник»

вчера, 22:20
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 Не начался

Фаворита в стыковых играх с участием сборной России не будет. Об этом заявил голкипер сборной России Матвей Сафонов.

Мы только что прибыли в Москву, потом ехали до гостиницы, поэтому не успел посмотреть жеребьевку полностью. Что-то отрывками видел, полноценно увидел только концовку. Перед жеребьевкой не хотел загадывать, кто достанется. Мне кажется, это не очень правильно: тебе может казаться, что с кем-то легче или труднее играть, а в итоге может получиться всё иначе. Всё решается в одном матче, возможны любые расклады. В отдельном поединке можно обыграть даже самого сильного соперника.

Расклад, который в итоге получился, не самый плохой и не самый хороший. Фаворита, я считаю, что нет. Это ведь игры навылет. Путь из двух игр будет очень тяжелым, но мы способны его пройти. Верю в сборную России.

Польша — особенный для меня соперник, ведь именно в игре с этой командой я дебютировал в сборной России. Соответственно, уже знаком с их стилем игры. В «Краснодаре» играет Гжегож Крыховяк, мы с ним переглянулись после того, как узнали соперников.

Тот факт, что дважды играем на своем поле, очень важен. Во-первых, выступать при своих болельщиках всегда приятнее. Во-вторых, мы избежим дополнительных переездов и перелетов, не будет излишней нагрузки для организма.

Сборная России в полуфинале стыковых матчей сыграет дома с Польшей, в случае победы далее ее соперником станет победитель пары Швеция — Чехия. Первая игра пройдет 24 марта, вторая — 29 марта 2022 года.

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Все комментарии
bfm4c79nv37w
bfm4c79nv37w
сегодня в 06:09
Значит надо выиграть, Мотя
Палыч82
Палыч82 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 01:28
Как бы не божил Сашка хоть до самой весны, с бухты-барахты без участия в сборах и опыта игры в сборной в таких играх дебютировать не дадут при здоровом Матвее
pendulum47
pendulum47
сегодня в 01:27, ред.
Лёва тоже знаком с мастерством снайпера) интересно было бы глянуть фиерию Матвея в рамках.
Смотреть в Катаре такой позор как в Хорватии не охотно.
shur
shur
вчера в 23:21
...а самый особенный мой партнер , раскудрявый лысый Фёдор, автогол,
я влюблённый и смущённый пред тобой!
makkie
makkie
вчера в 23:04
Сафонову желаю стать №1 в раме сборной России.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 22:54
Сафонов "Соответственно, уже знаком с их стилем игры" .......теперь точно победим)))))
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:50
Сафонов тащи )
Сантус
Сантус
вчера в 22:44
Да почему все уже говорят про два матча?Гоп заранее на фарт не говорят...
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:35
До марта может многое поменяться.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:32
Расслабься Матвей, защищать будет Александр Селихов
Конь 666
Конь 666
вчера в 22:32
Да, без Инфонтино тут не обошлось. И оба матча дома, и Италии с Португалией нет..
beefs
beefs
вчера в 22:27
все может быть, это игры на вылет...
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:26
Всё думаю в марте увидим.
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