«Лучшие годы Вагнера уже позади». Масалитин — о возможном возвращении Лава .

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о возможном возвращении Вагнера Лава в армейский клуб.
Свои лучшие годы Вагнер провел в ЦСКА. Выиграл с клубом многие трофеи, оставил яркий след в истории. Чтобы закончить с футболом и затем перейти на административную должность, можно понять ход с ЦСКА. С этой точки зрения будет правильно. Но в плане развития клуба — это никак вообще.
Понятно, что он мастер, за счет своего опыта что-то сможет полезное сделать во втором круге чемпионата. Если будут выпускать Вагнера, тогда на скамейку сядет Яковлев. Через полгода Вагнер завершит карьеру, а молодой Яковлев не прибавит. Зачем это нужно? Развитие молодых футболистов будет ограничено, я так думаю. Поэтому для меня лучше, чтобы играли молодые и мотивированные. Красивая история, но не более того. Лучшие годы Вагнера уже позади.
Я думаю что Вагнер Лав, в любом случае ещё может года два точно попылить и показать довольно качественный футбол ⚽️ . Сейчас только чт закончился матч между Кайратом и Базелем , и тот кто его списывает со счетов как игрока который может приносить пользу, мог убедиться этим . Вагнер провёл на поле шикарный матч, показав хорошую скорость и дриблинг, которого очень сильно не хватает игрокам атаки в ЦСКА. И он непросто отзывает своё место на переднем крае атаки , а спускается вниз в оборону , отрабатывает и там , отберая мячи и несётся с ним в атаку и забивает мячи в ворота соперников, что он и продемонстрировал в сегодняшнем матче, отметившийся забитым мячом на 23 минуте . И это был его последний матч за Кайрат. И если Гинер наберётся смелости и пригласит его в стан ЦСКА, думаю что не прогадает . Уж точно он лучше выглядит на голову Чалова и того же Заболотного . Да и для молодёжи хороший пример и стимул для развития и роста мастерства. Он принесёт своим появлением только пользу клубу в любом случае ! И какуда бы он не перешёл , но СМИ его сватают на родину в Бразилию в один из клубов Рио , откуда он сам родом , пожелаем ему только Удачи !!! Он заслуживает уважения, за игры в ЦСКА и самоотдачу , ну и конечно красивую игру и мячи в ворота соперников !!! Всем Добра !!!
Я думаю что Вагнер Лав, в любом случае ещё может года два точно попылить и показать довольно качественный футбол ⚽️ . Сейчас только чт закончился матч между Кайратом и Базелем , и тот кто его списывает со счетов как игрока который может приносить пользу, мог убедиться этим . Вагнер провёл на поле шикарный матч, показав хорошую скорость и дриблинг, которого очень сильно не хватает игрокам атаки в ЦСКА. И он непросто отзывает своё место на переднем крае атаки , а спускается вниз в оборону , отрабатывает и там , отберая мячи и несётся с ним в атаку и забивает мячи в ворота соперников, что он и продемонстрировал в сегодняшнем матче, отметившийся забитым мячом на 23 минуте . И это был его последний матч за Кайрат. И если Гинер наберётся смелости и пригласит его в стан ЦСКА, думаю что не прогадает . Уж точно он лучше выглядит на голову Чалова и того же Заболотного . Да и для молодёжи хороший пример и стимул для развития и роста мастерства. Он принесёт своим появлением только пользу клубу в любом случае ! И какуда бы он не перешёл , но СМИ его сватают на родину в Бразилию в один из клубов Рио , откуда он сам родом , пожелаем ему только Удачи !!! Он заслуживает уважения, за игры в ЦСКА и самоотдачу , ну и конечно красивую игру и мячи в ворота соперников !!! Всем Добра !!!