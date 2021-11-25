«Лучшие годы Вагнера уже позади». Масалитин — о возможном возвращении Лава .

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о возможном возвращении в армейский клуб.

Свои лучшие годы Вагнер провел в ЦСКА . Выиграл с клубом многие трофеи, оставил яркий след в истории. Чтобы закончить с футболом и затем перейти на административную должность, можно понять ход с ЦСКА . С этой точки зрения будет правильно. Но в плане развития клуба — это никак вообще.

Понятно, что он мастер, за счет своего опыта что-то сможет полезное сделать во втором круге чемпионата. Если будут выпускать Вагнера, тогда на скамейку сядет Яковлев. Через полгода Вагнер завершит карьеру, а молодой Яковлев не прибавит. Зачем это нужно? Развитие молодых футболистов будет ограничено, я так думаю. Поэтому для меня лучше, чтобы играли молодые и мотивированные. Красивая история, но не более того. Лучшие годы Вагнера уже позади.