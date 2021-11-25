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«Лучшие годы Вагнера уже позади». Масалитин — о возможном возвращении Лава

вчера, 18:47

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о возможном возвращении Вагнера Лава в армейский клуб.

Свои лучшие годы Вагнер провел в ЦСКА. Выиграл с клубом многие трофеи, оставил яркий след в истории. Чтобы закончить с футболом и затем перейти на административную должность, можно понять ход с ЦСКА. С этой точки зрения будет правильно. Но в плане развития клуба — это никак вообще.

Понятно, что он мастер, за счет своего опыта что-то сможет полезное сделать во втором круге чемпионата. Если будут выпускать Вагнера, тогда на скамейку сядет Яковлев. Через полгода Вагнер завершит карьеру, а молодой Яковлев не прибавит. Зачем это нужно? Развитие молодых футболистов будет ограничено, я так думаю. Поэтому для меня лучше, чтобы играли молодые и мотивированные. Красивая история, но не более того. Лучшие годы Вагнера уже позади.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:00
пожалуй, поздновато его возвращать
Q-J-G
Q-J-G ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:04
Да, хороший игрок даже в свои 37 лет...Я смотрел сегодня с 10й минуты матча...
Ironigor
Ironigor ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 21:45
Он работяга на поле , я вот несколько матчей смотрел Кайрата и удивляюсь до сих пор его работоспособности, он везде успевает и при угловых своих ворот постоянно на штанге , и головой сыграет и отнимет и ещё и убежит , а ещё что очень важно, что он не разучился красиво забивать. И сегодня тоже забил . Чалов его шнурки от бутс гладить должен и учиться как надо играть в настоящий футбол ⚽️.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:41
Алма-Атинскому Кайрату за который сейчас выступает Вагнер Лав осталось провести в этом сезоне ещё одну игру и дальше, некогда любимец всех армейских фанатов, должен определиться со своим футбольным будущим. Ведь в июне следующего года форвард будет отмечать свой тридцать восьмой день рождения, и будет ли это событие организовано в Рио-де-Жанейро или Москве, а может ещё где-то, зависит от его решения продолжать играть или пришла пора сменить профессию. Конечно со стороны московского клуба было бы благородно подписать на вторую половину сезона своего бывшего ветерана, так много сделавшего для популяризации ЦСКА и в стране, и в Европе и организовать ему пышные проводы. А что касается дальнейшей административной работы в структурах армейского клуба, о которой упамянул Масалитин, то это навряд ли. Всему виной языковый барьер, который несмотря на длительное выступление в России Вагнер Лав таки не освоил, как впринципе и другой армеец Фернандес, имеющий между прочим российское гражданство, в отличии от Жоаозиньо и Гилерме, которые сносно общаются на нашем языке. В общем обязательно следим за развитием ситуации и ждём официальных сообщений. Болейте за своих, а не против чужих!
Q-J-G
Q-J-G ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:21, ред.
Вагнер Лав тот игрок, который в своём возрасте 37 лет будет полезным для ЦСКА. Игрок, который добавит интереса болельщиков к РПЛ.
Хороший был бы вариант для ЦСКА и для Вагнера Лава контракт на один год с условием пролонгации контракта, если обе стороны будут заинтересованы...
Такой контракт будет хорошим стимулом для игрока играть на максимуме, и исключит финансовые потери владельца клуба, если игрок не сможет больше одного года играть на хорошем уровне... Но Вагнер такой игрок, что сможет...
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:50
«Лучшие годы Вагнера уже позади». Масалитин — о возможном возвращении Лава .
Я думаю что Вагнер Лав, в любом случае ещё может года два точно попылить и показать довольно качественный футбол ⚽️ . Сейчас только чт закончился матч между Кайратом и Базелем , и тот кто его списывает со счетов как игрока который может приносить пользу, мог убедиться этим . Вагнер провёл на поле шикарный матч, показав хорошую скорость и дриблинг, которого очень сильно не хватает игрокам атаки в ЦСКА. И он непросто отзывает своё место на переднем крае атаки , а спускается вниз в оборону , отрабатывает и там , отберая мячи и несётся с ним в атаку и забивает мячи в ворота соперников, что он и продемонстрировал в сегодняшнем матче, отметившийся забитым мячом на 23 минуте . И это был его последний матч за Кайрат. И если Гинер наберётся смелости и пригласит его в стан ЦСКА, думаю что не прогадает . Уж точно он лучше выглядит на голову Чалова и того же Заболотного . Да и для молодёжи хороший пример и стимул для развития и роста мастерства. Он принесёт своим появлением только пользу клубу в любом случае ! И какуда бы он не перешёл , но СМИ его сватают на родину в Бразилию в один из клубов Рио , откуда он сам родом , пожелаем ему только Удачи !!! Он заслуживает уважения, за игры в ЦСКА и самоотдачу , ну и конечно красивую игру и мячи в ворота соперников !!! Всем Добра !!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:18
Время покажет ....пока только слухи
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:33
Да нет.его время уже ушло.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:33
Безспорно он прав
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:25
Странные рассуждения. Почему Вагнер должен вытеснить Яковлева??? Он вполне может заменить застопорившего свое развитие Чалова. Может заменить Заболотного. Антон в последнее время просто никакой. Может как раз с Вагнером Яковлев еще больше раскроется, Вагнер многому может научить.
Ну а пока никто и никуда не перешел. Ждем ТО , тогда и порассуждать можно будет.
Всем здоровья.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:22, ред.
Мнение во многом правильное, на мой взгляд, только Яковлева не нужно усаживать на лавку, пора принимать волевое решение по Феде. К сожалению Федя ничего не показывает уже 2 года, Заболотный на его фоне крутой нападающий...А Яковлев может очень многому научиться у Вагнера.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:10
Вагнер Базелю забил). Заверните!
Эспиноза
Эспиноза
вчера в 18:56
Позади, не позади - а завершить карьеру в ЦСКА и продолжить работать в клубе для Вани в самый раз. Он и сам об этом говорил не раз
протон
протон
вчера в 18:51
Вагнер может еще пару сезонов отыграть прилично.
Конечно не будет сидеть, Вагнер будет бегать, и получше многих из основы
Он хотя бы научит Чалова как забивать.
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