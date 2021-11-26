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Агент Захаряна отреагировал на слухи об интересе со стороны «Эвертона»

вчера, 14:25

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию о том, что «Эвертон» проявляет интерес к его клиенту.

У меня нет такой информации. Может быть, в «Динамо» обращались, но к нам — нет. Всё возможно, но ко мне напрямую клубы из Европы не обращались.

Готов ли Арсен уехать? Ему необходимо ехать, он должен играть в Европе, это однозначно. Но это его решение — какое примет, такое и будет. Любому футболисту надо ехать за границу, если есть предложение.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:45
Да, с одной стороны всё верно. Но с другой уровень, а главное менталитет в РПЛ сейчас такие, что не способствуют длительному росту талантливых игроков. В интересах игрока и сборной страны действительно лучше уехать через пару лет в более сильный чемпионат. Иначе мы можем потерять очередной талант. В целом я за то чтобы таланты росли здесь, вот только сначала нужно условия создать.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:09, ред.
Сегодня уровень нашего футбола несравнимо низко упал по сравнению с тем, что было в начале двухтысячных, вследствии чего всего несколько человек из России находятся на контракте в европейских клубах и то большая часть из них сидит в запасе чем играет, поэтому европейцы с огромной настороженностью смотрят на российских футболистов, предпочитая брать молодёжь с балкан, латинской америки и африканского континента. Чтобы действительно заинтересовать иностранцев, необходимо засветиться на международном уровне в составе сборной или в матчах Евротурниров. Ни там, ни там Захарян пока ещё себя никак не проявил, два матча в Сборной на отборе в Ктар ещё не показатель, а в Еврокубках Динамо не играет, поэтому всерьёз реагировать на новость о желании Эвертона приобрести досели малоизвестного футболиста аж за десять миллионов евро абсолютно не стоит. Бог даст наши пробьются на ЧМ-2022 и Арсен поппадёт в состав сборной и проявит там свои лучшие игровые качества или на будущий год Динамо завоюет право представлять нашу страну в Еврокубках и опять же обратит на себя внимание, вот тогда может кто-то и пожелает иметь его в своей команде. А пока пусть играет за московский клуб и радует наших любителей футбола своей игрой. Удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:00
Уезжать надо только не в Англию.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:40
Не кто им не интересуется
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 15:00
Вспомнилась фраза из известного классика советской литературы: "А был ли мальчик? А может мальчика то и не было?"
shur
shur ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 14:54
...только Динамо из пепла восстало благодаря хорошей молодёжи, да что Динамо,
любой клуб российский возьми, всё жаренный запахло слетайтесь падальщики!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:49, ред.
Агент Захаряна отреагировал на слухи об интересе со стороны «Эвертона» .
Сам закинул информацию, сам и ответил. Работает !
А если рассуждать по этому поводу, то конечно есть естественно два выхода, уехать или остаться.
Что можно сказать условно, если он сам уже решит уехать. То прежде всего надо делать ставку на клуб где у Захаряна будет стопроцентная игровая практика и конечно же возможность для развития. Это например такие клубы как Аякс и Боруссия, именно эти клубы сосредоточены на работе и воспитании именно такого типа игроков как Захарян т.е. перспективных . Уж толк они в этом знают и этому есть уйма примеров, которых они поспитали и с успехом продаются в топ команды чемпионатов Европы. А если он уйдёт в какой-то другой клуб как например это сделал Миранчук в условную Аталанту, то тоже может остаться полировщиком на лавке. И это очень сложный вопрос о переходе.
Ну а если он останется в Динамо, то зная как он прогрессирует в клубе, он сам дойдёт до такого уровня, что рано или поздно к нему будут всё равно поступать предложения из топ чемпионатов. И вот тогда он уже сам вполне может будет выбирать где и с каким клубом ему дальше идти по футбольной карьере.
Ну а пока это всё только чьи-то вбросы и лучше всего ему на это не отвлекаться и продолжать работать и поднимать своё мастерство в Динамо, где пока всё для этого есть и хороший тренерский штаб и классные партнёры по команде. Я думаю всему своё время.
Удачи тебе Арсен ! Всем Добра !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:33, ред.
Интересно обращался ли клуб из Восточной Европы ??
Чтоб потом не рисовать мудрённые схемы приобретения..... как с Миранчуком...через каких нибудь западных посредников....
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:28
Уезжать надо. Возможно не сейчас, а через пару сезонов.
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