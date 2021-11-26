Агент Захаряна отреагировал на слухи об интересе со стороны «Эвертона» .

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию о том, что «Эвертон» проявляет интерес к его клиенту.
У меня нет такой информации. Может быть, в «Динамо» обращались, но к нам — нет. Всё возможно, но ко мне напрямую клубы из Европы не обращались.
Готов ли Арсен уехать? Ему необходимо ехать, он должен играть в Европе, это однозначно. Но это его решение — какое примет, такое и будет. Любому футболисту надо ехать за границу, если есть предложение.
Сам закинул информацию, сам и ответил. Работает !
А если рассуждать по этому поводу, то конечно есть естественно два выхода, уехать или остаться.
Что можно сказать условно, если он сам уже решит уехать. То прежде всего надо делать ставку на клуб где у Захаряна будет стопроцентная игровая практика и конечно же возможность для развития. Это например такие клубы как Аякс и Боруссия, именно эти клубы сосредоточены на работе и воспитании именно такого типа игроков как Захарян т.е. перспективных . Уж толк они в этом знают и этому есть уйма примеров, которых они поспитали и с успехом продаются в топ команды чемпионатов Европы. А если он уйдёт в какой-то другой клуб как например это сделал Миранчук в условную Аталанту, то тоже может остаться полировщиком на лавке. И это очень сложный вопрос о переходе.
Ну а если он останется в Динамо, то зная как он прогрессирует в клубе, он сам дойдёт до такого уровня, что рано или поздно к нему будут всё равно поступать предложения из топ чемпионатов. И вот тогда он уже сам вполне может будет выбирать где и с каким клубом ему дальше идти по футбольной карьере.
Ну а пока это всё только чьи-то вбросы и лучше всего ему на это не отвлекаться и продолжать работать и поднимать своё мастерство в Динамо, где пока всё для этого есть и хороший тренерский штаб и классные партнёры по команде. Я думаю всему своё время.
Удачи тебе Арсен ! Всем Добра !!!
Сам закинул информацию, сам и ответил. Работает !
А если рассуждать по этому поводу, то конечно есть естественно два выхода, уехать или остаться.
Что можно сказать условно, если он сам уже решит уехать. То прежде всего надо делать ставку на клуб где у Захаряна будет стопроцентная игровая практика и конечно же возможность для развития. Это например такие клубы как Аякс и Боруссия, именно эти клубы сосредоточены на работе и воспитании именно такого типа игроков как Захарян т.е. перспективных . Уж толк они в этом знают и этому есть уйма примеров, которых они поспитали и с успехом продаются в топ команды чемпионатов Европы. А если он уйдёт в какой-то другой клуб как например это сделал Миранчук в условную Аталанту, то тоже может остаться полировщиком на лавке. И это очень сложный вопрос о переходе.
Ну а если он останется в Динамо, то зная как он прогрессирует в клубе, он сам дойдёт до такого уровня, что рано или поздно к нему будут всё равно поступать предложения из топ чемпионатов. И вот тогда он уже сам вполне может будет выбирать где и с каким клубом ему дальше идти по футбольной карьере.
Ну а пока это всё только чьи-то вбросы и лучше всего ему на это не отвлекаться и продолжать работать и поднимать своё мастерство в Динамо, где пока всё для этого есть и хороший тренерский штаб и классные партнёры по команде. Я думаю всему своё время.
Удачи тебе Арсен ! Всем Добра !!!