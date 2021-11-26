Агент Захаряна отреагировал на слухи об интересе со стороны «Эвертона» .

Павел Андреев, агент полузащитника «Динамо» , прокомментировал информацию о том, что «Эвертон» проявляет интерес к его клиенту.

У меня нет такой информации. Может быть, в «Динамо» обращались, но к нам — нет. Всё возможно, но ко мне напрямую клубы из Европы не обращались.

Готов ли Арсен уехать? Ему необходимо ехать, он должен играть в Европе, это однозначно. Но это его решение — какое примет, такое и будет. Любому футболисту надо ехать за границу, если есть предложение.