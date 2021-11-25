«Зенит» продолжает проявлять интерес к Алексею Миранчуку

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вчера, 12:33

Полузащитник близок к уходу из «Аталанты».

Команда из Бергамо намерена продлить контракт с Луисом Муриэлем, а также подписать вингера «Сассуоло» , трансфер которого оценивается в 20 млн евро.

Алексей Миранчук не входит в планы тренерского штаба. В переходе россиянина заинтересованы «Торино», «Дженоа» и «Зенит».

В нынешней кампании Миранчук провёл 8 матчей за «Аталанту», записав на свой счёт 1 результативную передачу.