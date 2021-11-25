«Зенит» продолжает проявлять интерес к Алексею Миранчуку

Полузащитник Алексей Миранчук близок к уходу из «Аталанты».
Команда из Бергамо намерена продлить контракт с Луисом Муриэлем, а также подписать вингера «Сассуоло» Жереми Бога, трансфер которого оценивается в 20 млн евро.
Алексей Миранчук не входит в планы тренерского штаба. В переходе россиянина заинтересованы «Торино», «Дженоа» и «Зенит».
В нынешней кампании Миранчук провёл 8 матчей за «Аталанту», записав на свой счёт 1 результативную передачу.
Да и тот факт, что руководство "Аталанты" не предъявляет претензий к Миранчуку, говорит о том, что Миранчук вполне устраивает главного тренера "Аталанты" в качестве игрока замены, и чем дальше мы наблюдаем за Миранчуком в "Аталанте", тем больше верится в то, что Алексея и покупали как игрока запаса, игрока замены...
Жаль, что игрок сборной России в возрасте 26-ти лет без игровой практики, играет минимальное количество времени от случая к случаю... И для Алексея ситуация, которая складывается в "Аталанте", какая-то безвыходная и бесперспективная...
И играть не дают, и отдавать в аренду или продавать не желают, да и покупателей нет, всё на уровне слухов, которые потом опровергаются владельцами клубов, которые как будто бы интересуются Миранчуком....
Наблюдая за игрой Алексея в составе сборной России мы видим, что в игровом отношении Миранчук играет всё хуже и хуже, и это неудивительно, игрок без игровой практики...
Ситуация с Алексеем выглядит так: хороший игрок, который оказался не в то время, и не в той команде, в которой мог бы играть...И возможно, и не у того тренера....
Жаль Алексея, но надо бороться, в меру своих сил и возможностей за место в стартовом составе. Другого выхода у него нет....
Да и тот факт, что руководство "Аталанты" не предъявляет претензий к Миранчуку, говорит о том, что Миранчук вполне устраивает главного тренера "Аталанты" в качестве игрока замены, и чем дальше мы наблюдаем за Миранчуком в "Аталанте", тем больше верится в то, что Алексея и покупали как игрока запаса, игрока замены...
Жаль, что игрок сборной России в возрасте 26-ти лет без игровой практики, играет минимальное количество времени от случая к случаю... И для Алексея ситуация, которая складывается в "Аталанте", какая-то безвыходная и бесперспективная...
И играть не дают, и отдавать в аренду или продавать не желают, да и покупателей нет, всё на уровне слухов, которые потом опровергаются владельцами клубов, которые как будто бы интересуются Миранчуком....
Наблюдая за игрой Алексея в составе сборной России мы видим, что в игровом отношении Миранчук играет всё хуже и хуже, и это неудивительно, игрок без игровой практики...
Ситуация с Алексеем выглядит так: хороший игрок, который оказался не в то время, и не в той команде, в которой мог бы играть...И возможно, и не у того тренера....
Жаль Алексея, но надо бороться, в меру своих сил и возможностей за место в стартовом составе. Другого выхода у него нет....
Раз уехал в Европу, значит были планы закрепиться там и выйти на новый уровень. Пусть не получилось в Аталанте, значит надо уходить в другую команду из ТОП-5 европейских чемпионатов и пытаться заиграть там. Например, в той же Испании или Франции.
Серия А - специфичный чемпионат, где на первом месте тактика. Миранчук слишком долго был в тепличных условиях РПЛ, чтобы за год перестроиться на новые рельсы. Поэтому остаётся уйти в аренду и искать свой шанс в других командах. Тот же Пашалич изрядно помотался по арендам, прежде чем нашёл свой клуб (Аталанту) и стал в ней одним из лидеров.
Миранчук в самом расцвете сил, поэтому никакого Зенита, а пробовать себя в европейских чемпионатах!
Раз уехал в Европу, значит были планы закрепиться там и выйти на новый уровень. Пусть не получилось в Аталанте, значит надо уходить в другую команду из ТОП-5 европейских чемпионатов и пытаться заиграть там. Например, в той же Испании или Франции.
Серия А - специфичный чемпионат, где на первом месте тактика. Миранчук слишком долго был в тепличных условиях РПЛ, чтобы за год перестроиться на новые рельсы. Поэтому остаётся уйти в аренду и искать свой шанс в других командах. Тот же Пашалич изрядно помотался по арендам, прежде чем нашёл свой клуб (Аталанту) и стал в ней одним из лидеров.
Миранчук в самом расцвете сил, поэтому никакого Зенита, а пробовать себя в европейских чемпионатах!