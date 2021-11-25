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«Зенит» продолжает проявлять интерес к Алексею Миранчуку

вчера, 12:33

Полузащитник Алексей Миранчук близок к уходу из «Аталанты».

Команда из Бергамо намерена продлить контракт с Луисом Муриэлем, а также подписать вингера «Сассуоло» Жереми Бога, трансфер которого оценивается в 20 млн евро.

Алексей Миранчук не входит в планы тренерского штаба. В переходе россиянина заинтересованы «Торино», «Дженоа» и «Зенит».

В нынешней кампании Миранчук провёл 8 матчей за «Аталанту», записав на свой счёт 1 результативную передачу.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:11
Ну да, вот прям Миранчука и не хватило в матче с Мальмё......прям спаситель придет....
SHMEL
SHMEL ответ pendulum47 (раскрыть)
вчера в 18:33
А что, есть сомнение что зенит и в следующем году по итогам сезона попадёт в еврокубки?Зенит слаб, но все остальные ещё слабее, поэтому вероятнее всего (я в этом уверен) зенит снова станет чемпионом. и попадёт в ЛЧ.
GHOST OF TSUSHIMA
GHOST OF TSUSHIMA
вчера в 16:13
Не получилось у него пока в Италии.
Gallardo27
Gallardo27
вчера в 15:07
Ну в Турин норм вариант, или в Испанию куда-нибудь
particular
particular
вчера в 15:00, ред.
Алексею надо определятся.
Посиделки на лавке, даже в Сериале, не улучшают реноме и не поднимают трансферную стоимость... Да и футбольная привлекательность угасает... А годы идут... Иногда можно наступить на горло амбициям и действовать в соответствии с обстоятельствами... Но не в РПЛ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:57
Согласиться не готов, поскольку вижу в такой ситуации одну из причин падения уровня все РПЛ в целом. Но в условиях наших реалий приходиться мириться и делать вид , что все окей и Зенит действительно флагман нашего футбола. Я, как человек поживший на этом свете и много чего повидавший, с этим не могу согласиться. Но увы, другие времена, другие нравы. Победа любой ценой и победителей не судят - точно не мои лозунги.
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:51
Следует понимать каково реальное положение дел, при этом не обязательно быть в порядке с тем что и как делается, с системой и с тем из чего она состоит, я точно не одобряю некоторые вещи которые происходят в российском футболе, скорее даже многие. Факта того что питерский клуб является одним из лучших что Россия может предложить миру и Европе в плане футбола это не отменяет, но контекст и детали в данном случае важны, без чёткого представления что к чему не получится сделать правильные шаги на встречу улучшениям.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:48
Я правильно понял, что то, что Зенит сильнейший в РПЛ уже несколько лет в условиях грубого нарушения спортивного принципа определения сильнейшего не должно нас смущать ? Надо исходить из реалий?
makkie
makkie
вчера в 14:39, ред.
А смысл Миранчуку вновь возвращаться в родное "болото"?
Раз уехал в Европу, значит были планы закрепиться там и выйти на новый уровень. Пусть не получилось в Аталанте, значит надо уходить в другую команду из ТОП-5 европейских чемпионатов и пытаться заиграть там. Например, в той же Испании или Франции.

Серия А - специфичный чемпионат, где на первом месте тактика. Миранчук слишком долго был в тепличных условиях РПЛ, чтобы за год перестроиться на новые рельсы. Поэтому остаётся уйти в аренду и искать свой шанс в других командах. Тот же Пашалич изрядно помотался по арендам, прежде чем нашёл свой клуб (Аталанту) и стал в ней одним из лидеров.

Миранчук в самом расцвете сил, поэтому никакого Зенита, а пробовать себя в европейских чемпионатах!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:11, ред.
Вряд ли интерес "Зенита" и А.Миранчука будет взаимным.....

Да и тот факт, что руководство "Аталанты" не предъявляет претензий к Миранчуку, говорит о том, что Миранчук вполне устраивает главного тренера "Аталанты" в качестве игрока замены, и чем дальше мы наблюдаем за Миранчуком в "Аталанте", тем больше верится в то, что Алексея и покупали как игрока запаса, игрока замены...

Жаль, что игрок сборной России в возрасте 26-ти лет без игровой практики, играет минимальное количество времени от случая к случаю... И для Алексея ситуация, которая складывается в "Аталанте", какая-то безвыходная и бесперспективная...
И играть не дают, и отдавать в аренду или продавать не желают, да и покупателей нет, всё на уровне слухов, которые потом опровергаются владельцами клубов, которые как будто бы интересуются Миранчуком....

Наблюдая за игрой Алексея в составе сборной России мы видим, что в игровом отношении Миранчук играет всё хуже и хуже, и это неудивительно, игрок без игровой практики...

Ситуация с Алексеем выглядит так: хороший игрок, который оказался не в то время, и не в той команде, в которой мог бы играть...И возможно, и не у того тренера....

Жаль Алексея, но надо бороться, в меру своих сил и возможностей за место в стартовом составе. Другого выхода у него нет....
David Young
David Young ответ Phu Quoq (раскрыть)
вчера в 13:51
Для РПЛ точно подойдёт, как и для Кубка России, конечно же, а в Лиге Чемпионов перед Зенитом Санкт-Петербургом даже не ставится задача выхода в плей-офф, так что всё логично, в рамках установленной системы и парадигмы. Не удивлюсь сильно если когда-нибудь он всё-таки перейдёт туда.
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:50
Спортивные принципы и методы которые позволяют клубу быть в числе сильнейших в своей стране - это всё очень важно, но факта того что в рамках РПЛ Зенит Санкт-Петербург уже немало лет подряд сильнейший, или как минимум один из сильнейших клубов, это не отменяет.

Согласен в том что система того как РПЛ функционирует имеет систематические проблемы и коррупцию, как и российский футбол в целом, то что присходит с российскими клубами в еврокубках является отображением в том числе всего этого. Чем дальше тем будет хуже если не будет очень везти (это в любом случае ненадолго) и если не будет серьёзных решительных мер по улучшению всей ситуации и отдельных составляющих.
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 13:46, ред.
Если в этих слухах есть хоть доля правды, то я просто окуеваю
Зачем Зенит рассматривает для подписания достаточно возрастного игрока, который уже давно не в форме, не появляется на поле и не играет в своей нынешней команде?
Разве не логично обращать внимание на тех, кто ярко проявляет себя в текущем сезоне?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
вчера в 13:44
"....Просто если брать российские мерки футбола то тогда санкт-петербургский Зенит один из самых внятных клубов....". А что это за "российские мерки футбола" ?
Зенит успешен в РПЛ по совершенно неспортивным причинам. Это неограниченное финансирование из бюджета. Это наличие серьезного админресурса ( Дюков, Митрофанов и теперь Хачатурьянц). Это огромная информационная поддержка (СМИ, Матч ТВ). Все это вместе позволяет сделать вывод о том, что в РПЛ нарушен основной спортивный принцип - все должны быть в равных условиях. Это принцип честной спортивной борьбы, при условии соблюдения которого победа может считаться заслуженной и справедливой. В противном случае - это фикция. Фактически в РПЛ для Зенита ликвидирована реальная конкуренция. Отсюда и постоянные и глубокие провалы в Европе. Но к сожалению , мы не умеем и не хотим решать проблемы радикально и неотвратимо. Мы ищем решение в изменении лимита, совершенствовании судейства, забывая, что принцип честной спортивной борьбы незыблем.
zcvdw3dm3vqj
zcvdw3dm3vqj
вчера в 13:40
Миранчуку в европе делать нечего, не приспосабливается видимо. Переход в зенит хороший вариант, но со всеми бразильцами основа не гарантирована даже там.
Bombardier
Bombardier
вчера в 13:20
Не пошло у Лёхи в Европе, увы и ах!
4RT
4RT
вчера в 13:19
Не за тем он уезжал, чтобы в зените киснуть
YVG
YVG
вчера в 13:18, ред.
Теперь можно и в цска, помогать Чалову и Заболотному ходить по полю за большие деньги. В Зените своих таких хватает.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:15
Три едва ли не самые главные звезды и надежды российского футбола догнивают "на загнивающем Западе",хоть мы тоже теперь строим капитализм и возрождаем империю.Может,стоит задуматься и не вводить в блуд следующих звездунов,и внушать им,что расти можно у себя,если есть куда? Лучше ,как "Спартак",провести пару таких матчей в сезон,как с "Наполи",чем весь сезон играть как "Зенит" -дома с позиций силы,и на выезде-в стиле "трусливого полудохлого балтийского льва".
ДСА
ДСА
вчера в 13:12
В общем обесценился Миранчук.
pendulum47
pendulum47 ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 13:11
Ну как участие в еврокубках... в этом году откровенно повезло, что аж против Мальмо играли в 5 защитников.
Землянин
Землянин
вчера в 13:03, ред.
Перешёл в Европу, чтобы просидев на лавке, расхолаживаясь и потеряв игровую практику вернуться в Россию, но кстати неплохой вариант, в сложившейся ситуации, тут хоть на 15 минут выходить через матч, другой не будет 😂
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 12:56
Алексей Миранчук не входит в планы тренерского штаба.
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А еще пару дней назад тренерский штаб заявлял, что рассчитывает на Алексея.
David Young
David Young ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:54
Просто если брать российские мерки футбола то тогда санкт-петербургский Зенит один из самых внятных клубов. Но по общемировым и общеевропейским меркам всё далеко не так хорошо, он в числе слабейших клубов данного группового этапа Лиги Чемпионов, разгром Мальмё - это не так чтобы значительное достижение учитывая уровень Мальмё. Тем более что умудрились потом вничью сыграть. Да и вообще это скорее форменный провал для Наполи и отчасти Серии A что неаполитанцы умудрились проиграть дважды в противостоянии с московским Спартаком, это не говорит напрямую о каком-то улучшении РПЛ, разве что то что в принципе российские клубы способны и на такое, но для этого должно многое сложится хорошо для них. Согласен что Алексей вряд ли вернётся в РПЛ, на старости футбольных лет может быть, сейчас явно рано. Надеюсь что вообще не вернётся в РПЛ.
SHMEL
SHMEL
вчера в 12:50
Газпром может предложить деньги и участие в еврокубках, итальянские клубы хороший чемпионат и игру против серьёзных соперников. Выбор за Алексеем.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 12:49
Миранчук сейчас не стоит тех денег которые за него заплатила Аталанта. Если захотят его продать за ту же сумму, то кроме Зенита никто не будет столько платить
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ David Young (раскрыть)
вчера в 12:45
Это вопрос риторический. Сопоставлять уровень РПЛ и серии А - это несерьезно. Не так ли?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:44
Смешно даже сравнивать Торино, Дженоа с зенитом! Разумеется Алексей парень умный и сделает правильный выбор, а точнее даже не будет реагировать на месендж Газпрома.
David Young
David Young ответ Kolenok (раскрыть)
вчера в 12:43
Невнятный клуб по мировым и/или общеевропейским меркам?
Futurista
Futurista
вчера в 12:42
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