Президент «Урала» выразил готовность оформить переход Кокорина

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб из Екатеринбурга готов оформить переход нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
Даже когда у Саши были проблемы в жизни, я еще тогда ему сказал, что готов рассматривать его как нападающего в клубе. Я его считаю хорошим нападающим. Если такая возможность будет, мы никогда не откажемся.
Сможет ли «Урал» потянуть контракт Кокорина? Смотря, какой у него контракт сейчас. Уровень зарплаты Саши, который у него был в «Зените», конечно, не потянет. Хороший контракт сможем предложить, но не такие деньги, которые были у него в «Фиорентине».
Бабушки на скамейке " судачили " , что Кокорин втихаря посетил саму Сицилию ,
теперь Дон Корлеоне " КоКо " - не иначе
Бабушки на скамейке " судачили " , что Кокорин втихаря посетил саму Сицилию ,
теперь Дон Корлеоне " КоКо " - не иначе
И говорил , что если онон перейдет к ним, то точно поедет на ЧМ в Катар?
И говорил , что если онон перейдет к ним, то точно поедет на ЧМ в Катар?
Почему бы и не потратить их на это гнилье.
Почему бы и не потратить их на это гнилье.
Если лазарет в Урале хороший и лавки для запасных удобные то все норм. он там больше времени проводит чем на поле.
Если лазарет в Урале хороший и лавки для запасных удобные то все норм. он там больше времени проводит чем на поле.