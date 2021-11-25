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Президент «Урала» выразил готовность оформить переход Кокорина

вчера, 13:58

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб из Екатеринбурга готов оформить переход нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Даже когда у Саши были проблемы в жизни, я еще тогда ему сказал, что готов рассматривать его как нападающего в клубе. Я его считаю хорошим нападающим. Если такая возможность будет, мы никогда не откажемся.

Сможет ли «Урал» потянуть контракт Кокорина? Смотря, какой у него контракт сейчас. Уровень зарплаты Саши, который у него был в «Зените», конечно, не потянет. Хороший контракт сможем предложить, но не такие деньги, которые были у него в «Фиорентине».

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Все комментарии
Землянин
Землянин
вчера в 20:27, ред.
Бывший главный в Тамбове уже сидит за растрату
Сп62
Сп62
вчера в 20:24
Г. Иванов подпишет контракт на Сашу с доплатой от Фиорентины. Все будут довольны. Одни приобретут, другие избавятся.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:33
У нас в стране часто появляются клоуны, которые вроде что-то говорят, может даже верят в свои слова, но со стороны это выглядит очень забавно. С каждым новым высказыванием они начинают чаще общаться со СМИ, пытаться быть навиду, иметь своё мнение. и постоянно эти клоуны меняются. черчесов ушел в тень, теперь этот выполз? скоро и этого затмит более ушлый
4RT
4RT
вчера в 18:18, ред.
Президент Урала готов уже всех собрать за государственный счёт,лишь бы зад свой прикрыть
112910415
112910415
вчера в 17:34
не надо этих фантазий
Yuri Kudryavtsev
Yuri Kudryavtsev
вчера в 17:32
Рано пока судить об этом. "Ювентус" хочет Влаховича к себе переманить, а Кокорину предоставить в "Фиорентине" простор в атакующих действиях. Сейчас руководство клуба занято подбором новой более современной пары бутсов для российского футболиста.
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:23
похоже, что Шурику не плохо на Апеннинах....
Бабушки на скамейке " судачили " , что Кокорин втихаря посетил саму Сицилию ,
теперь Дон Корлеоне " КоКо " - не иначе
berda2003
berda2003
вчера в 17:21
для начала надо продать Уралмаш, потом санька агитировать...
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 17:18
Это не тот же персонаж, что недавно хотел Зюбу заполучить?
И говорил , что если онон перейдет к ним, то точно поедет на ЧМ в Катар?
artr-90
artr-90
вчера в 17:08
Если вдруг игра не пойдет - завод рядом.
valt134
valt134
вчера в 16:56
Неа... Саня откажется. И климат не тот, и пляжей нет.
старина
старина
вчера в 16:53
Президент Ку-ку решил купить Ко-ко
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:52
Урал, не вздумай! Зачем вам проблемы и ярмо на шею?!.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:46
Урал не зарабатывает деньги, а получает.
Почему бы и не потратить их на это гнилье.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:44
В пердиве ему самое место.
pele1981
pele1981
вчера в 16:18
То Дзюбу хочет, то теперь Кокорина - весь шлак собирает!)))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:09
Дело в том , что и в Урале надо играть , а Коко к этому не привык...)
Бубнин
Бубнин
вчера в 16:07
Пока рано об этом говорить. В "Фиорентине" оставшиеся по контракту 3 минуты еще доиграть надо.
YVG
YVG
вчера в 16:04
Это игрок спартака и нечего его переманивать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:00
Иванов рискует, приобретая Кокошу.
Храневец
Храневец
вчера в 15:37
Сашка возглавит в Екатеринбурге уралмашевскую опг ..что здесь неясного ?.Срок мотал ,по фене ботает. настоящий пахан .Еще бы в футбол играть умел ему бы цены не было !
протон
протон
вчера в 14:56
Президент Урала делает все, что бы люди желали вылета Уралу в ФНЛ. Его неуемное желание косноязычно комментировать все, до чего может дотянуться, не может не отталкивать.
Если лазарет в Урале хороший и лавки для запасных удобные то все норм. он там больше времени проводит чем на поле.
протон
протон
вчера в 14:55
Ты же ныл в интервью, что тренерам школы Урала не можешь поднять зарплату, якобы нет возможностей, а тут кокорюшке готов отсыпать, защитник лимита куев.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 14:53, ред.
Кокора шикарно в Италии устроился, бабло получает, винишко попивает во Флоренции, на поле выходить не надо. А тут какой-то холодный ЕКБ со своим "Уралом".
meruzhan1950hakobyan
meruzhan1950hakobyan ответ Bombardier (раскрыть)
вчера в 14:52
Это не шутка.Человек с большой буквой среди ядовитых змей!
particular
particular
вчера в 14:50
Озабоченность на фоне жалости, приправленная абсурдом и оптимизмом - диагноз пациента Григория... Не нужны Сашке уральские камни...
Garrincha58
Garrincha58 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 14:41
Месси или Роналду а лучше обоих
STVA 1
STVA 1 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 14:40
На счет наигрался поржал!
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:40
Гриша в своём репертуаре!
Bombardier
Bombardier
вчера в 14:34
Шутка дня.
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