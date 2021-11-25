Президент «Урала» выразил готовность оформить переход Кокорина

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб из Екатеринбурга готов оформить переход нападающего «Фиорентины» .

Даже когда у Саши были проблемы в жизни, я еще тогда ему сказал, что готов рассматривать его как нападающего в клубе. Я его считаю хорошим нападающим. Если такая возможность будет, мы никогда не откажемся.

Сможет ли «Урал» потянуть контракт Кокорина? Смотря, какой у него контракт сейчас. Уровень зарплаты Саши, который у него был в «Зените», конечно, не потянет. Хороший контракт сможем предложить, но не такие деньги, которые были у него в «Фиорентине».