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Азар пропустит матч с «Севильей» из-за гастроэнтерита

вчера, 16:23
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб СевильяСевилья23:00 Не начался

Полузащитник «Реала» Эден Азар не сыграет в матче 15-го тура Примеры против «Севильи». Об этом сообщил главный тренер команды Карло Анчелотти.

Алаба испытывает небольшой дискомфорт, завтра его состояние будет оценено. Связка не повреждена, поэтому его проблема не так серьезна. Риска нет.

Азар тренировался сегодня, однако гастроэнтерит повлиял на него, поэтому с «Севильей» он не сыграет. Вальверде в порядке.

До этого Азар из-за гастроэнтерита не сыграл с «Гранадой» в 14-м туре Примеры (4:1) и с «Шерифом» в Лиге чемпионов (3:0).

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Все комментарии
Сантус
Сантус
вчера в 18:26
Здоровье Азара это как глобальное потепление.Все знают что это плохо,но не знают что с этим делать...)Я Азара списал,и вам советую..
Carl Lewis
Carl Lewis ответ David Young (раскрыть)
вчера в 18:11
Он не должен был покидать «Челси».
youtomee
youtomee
вчера в 17:29
объелся бургерами, бегать трудно - теперь это называется гастроэнтерит
протон
протон
вчера в 17:28
Сначала жрёт без меры, а потом серит без ума)))
112910415
112910415
вчера в 17:12
всё же питаться лучше правильно
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:01
Просто придуманная болезнь.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:53
Язва это серьёзно!
firewing
firewing
вчера в 16:38
То понос, то золотуха - что-то испанский климат не в струю Азару, о былых кондициях только мечтать.
David Young
David Young
вчера в 16:27
Видимо в гости к одному Рональду наведываться любит для своеобразного пира.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:25
Тоже бомж-пакетами питается, бедолага...
shlomo
shlomo
вчера в 16:24
Ну вот тебе не одно, так другое.... здоровья
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