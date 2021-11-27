Азар пропустит матч с «Севильей» из-за гастроэнтерита

Полузащитник «Реала» не сыграет в матче 15-го тура Примеры против «Севильи». Об этом сообщил главный тренер команды Карло Анчелотти.

Алаба испытывает небольшой дискомфорт, завтра его состояние будет оценено. Связка не повреждена, поэтому его проблема не так серьезна. Риска нет.

Азар тренировался сегодня, однако гастроэнтерит повлиял на него, поэтому с «Севильей» он не сыграет. Вальверде в порядке.