В «Баварии» подтверждены 2 случая Сovid-19. Нагельсманн делает перестановки

Лидер Бундеслиги мюнхенская «Бавария» должна перестроить свой стартовый состав в связи с потерями пяти игроков, находящихся на карантине, перед встречей матча чемпионата против «Арминии». Главный тренер «Арминии» Франк Крамер сухо прокомментировал ситуацию с потерей игроков немецким грандом.
«Мы концентрируемся на игроках, которые есть — четырех победителях чемпионата мира и девяти победителях Лиги чемпионов», — заметил специалист.
Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн в преддверии матча не может рассчитывать на полузащитника Йозуа Киммиха и резервного нападающего Эрика Максима Чупо-Мотинга, которые сдали положительный результат на Covid-19. Полузащитники Майкл Кюйсанс, Серж Гнабри и Джамал Мусиала также находятся на карантине дома в качестве контактных лиц.
Рекордное число случаев заболевания коронавирусом в Германии на этой неделе означает ужесточение правил гигиены на стадионах Бундеслиги. В субботу «Альянц Арена» «Баварии» будет заполнена на 25 процентов — до 18 745 зрителей.
Не очень хорошо понял из формулировки: это значит, что за лучшие комментарии можно получить максимум 700 очков в сутки, правильно?
И ещё уточните: вот тема, и в ней уже есть 3 лучших комментария. Имеет ли смысл пытаться написАть "огненный" коммент на эту тему или уже поздно? Имею в виду получение 350 очков.
Не очень хорошо понял из формулировки: это значит, что за лучшие комментарии можно получить максимум 700 очков в сутки, правильно?
И ещё уточните: вот тема, и в ней уже есть 3 лучших комментария. Имеет ли смысл пытаться написАть "огненный" коммент на эту тему или уже поздно? Имею в виду получение 350 очков.
Абсурд этой всей ситуации в каждой новой новости, связанной с ковидом.
Абсурд этой всей ситуации в каждой новой новости, связанной с ковидом.