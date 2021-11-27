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В «Баварии» подтверждены 2 случая Сovid-19. Нагельсманн делает перестановки

сегодня, 01:03
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 0Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)АрминияМатч завершен

Лидер Бундеслиги мюнхенская «Бавария» должна перестроить свой стартовый состав в связи с потерями пяти игроков, находящихся на карантине, перед встречей матча чемпионата против «Арминии». Главный тренер «Арминии» Франк Крамер сухо прокомментировал ситуацию с потерей игроков немецким грандом.

«Мы концентрируемся на игроках, которые есть — четырех победителях чемпионата мира и девяти победителях Лиги чемпионов», — заметил специалист.

Наставник «Баварии» Юлиан Нагельсманн в преддверии матча не может рассчитывать на полузащитника Йозуа Киммиха и резервного нападающего Эрика Максима Чупо-Мотинга, которые сдали положительный результат на Covid-19. Полузащитники Майкл Кюйсанс, Серж Гнабри и Джамал Мусиала также находятся на карантине дома в качестве контактных лиц.

Рекордное число случаев заболевания коронавирусом в Германии на этой неделе означает ужесточение правил гигиены на стадионах Бундеслиги. В субботу «Альянц Арена» «Баварии» будет заполнена на 25 процентов — до 18 745 зрителей.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
сегодня в 09:51
Не везёт Баварии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 08:20
Возможно к ним добавятся еще.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:09
Да уж...печально все это...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:50
Зараза снова проявляет себя.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:37
Бывает и такое
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:31
Как у них все плохо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 07:10
Доброе утро!
Не очень хорошо понял из формулировки: это значит, что за лучшие комментарии можно получить максимум 700 очков в сутки, правильно?
И ещё уточните: вот тема, и в ней уже есть 3 лучших комментария. Имеет ли смысл пытаться написАть "огненный" коммент на эту тему или уже поздно? Имею в виду получение 350 очков.
beefs
beefs
сегодня в 07:08
Вот зараза, не дает спокойно жить...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 06:49
Когда это закончится, похоже что никогда....
нечитайло
нечитайло
сегодня в 05:28
Хлоркой обработать всех
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 01:11
Очень хорошо.
протон
протон
сегодня в 01:09
Что изменило бы, если бы эти игроки были привиты? Они бы не заразились? Нет. Они переносят ковид с симптомами? Нет. Они были бы переносчиками что с прививкой, что без? Да.
Абсурд этой всей ситуации в каждой новой новости, связанной с ковидом.
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