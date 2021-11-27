В «Баварии» подтверждены 2 случая Сovid-19. Нагельсманн делает перестановки

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сегодня, 01:03

Лидер Бундеслиги мюнхенская «Бавария» должна перестроить свой стартовый состав в связи с потерями пяти игроков, находящихся на карантине, перед встречей матча чемпионата против «Арминии». Главный тренер «Арминии» сухо прокомментировал ситуацию с потерей игроков немецким грандом.

«Мы концентрируемся на игроках, которые есть — четырех победителях чемпионата мира и девяти победителях Лиги чемпионов», — заметил специалист.

Наставник «Баварии» в преддверии матча не может рассчитывать на полузащитника и резервного нападающего Эрика Максима Чупо-Мотинга, которые сдали положительный результат на Covid-19. Полузащитники , и также находятся на карантине дома в качестве контактных лиц.

Рекордное число случаев заболевания коронавирусом в Германии на этой неделе означает ужесточение правил гигиены на стадионах Бундеслиги. В субботу «Альянц Арена» «Баварии» будет заполнена на 25 процентов — до 18 745 зрителей.