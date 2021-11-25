Агент Бэйла: «Гарет счастлив в Мадриде. Травму может получить любой»

Джонатан Барнетт, представляющий интересы нападающего «Реала» , высказался о положении игрока в мадридском клубе.

Бэйлу не повезло с травмой, однако сыграть за сборную Уэльса было необходимо. Очень важно было пробиться на ЧМ в Катаре. Травму может получить любой.

Бэйлу с семьей нравится жить в Мадриде, он счастлив здесь. Посмотрим, что будет дальше.