Агент Бэйла: «Гарет счастлив в Мадриде. Травму может получить любой»

Джонатан Барнетт, представляющий интересы нападающего «Реала» Гарета Бэйла, высказался о положении игрока в мадридском клубе.
Бэйлу не повезло с травмой, однако сыграть за сборную Уэльса было необходимо. Очень важно было пробиться на ЧМ в Катаре. Травму может получить любой.
Бэйлу с семьей нравится жить в Мадриде, он счастлив здесь. Посмотрим, что будет дальше.
Контракт 32-летнего вингера с «Реалом» рассчитан до конца сезона.
Кто бы сомневался в этом...
Гарет подлечится в Мадриде, и к официальным играм сборной Уэльса будет в хорошей физической форме снова играть за свою национальную сборную.
Кокорин счастлив в Италии, Флоренция...
Кокорин просто счастлив...Живёт так, как хочет, а хочет так, как живёт...
С.Рамос....
Не будем торопиться, чтобы не ошибиться...
Кто бы сомневался в этом...
Гарет подлечится в Мадриде, и к официальным играм сборной Уэльса будет в хорошей физической форме снова играть за свою национальную сборную.
Кокорин счастлив в Италии, Флоренция...
Кокорин просто счастлив...Живёт так, как хочет, а хочет так, как живёт...
С.Рамос....
Не будем торопиться, чтобы не ошибиться...
в прошлом был-человек эпизода, но тогда хоть забивал, сейчас безполезен,
при всём уважении за прошлое в Мадриде!!!
в прошлом был-человек эпизода, но тогда хоть забивал, сейчас безполезен,
при всём уважении за прошлое в Мадриде!!!