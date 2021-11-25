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Агент Бэйла: «Гарет счастлив в Мадриде. Травму может получить любой»

вчера, 19:03

Джонатан Барнетт, представляющий интересы нападающего «Реала» Гарета Бэйла, высказался о положении игрока в мадридском клубе.

Бэйлу не повезло с травмой, однако сыграть за сборную Уэльса было необходимо. Очень важно было пробиться на ЧМ в Катаре. Травму может получить любой.

Бэйлу с семьей нравится жить в Мадриде, он счастлив здесь. Посмотрим, что будет дальше.

Контракт 32-летнего вингера с «Реалом» рассчитан до конца сезона.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:55
травму получить может каждый, кому не нравится контракт Гарета ! )
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 02:50
В том что Гарет счастлив никто и не сомневался.
League1
League1
вчера в 21:29
Когда уже наконец гольфодурень покинет Реал ...
протон
протон
вчера в 20:37
А Кокорину во Флоренции))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:31
Ну уж очень он травмоопасен.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:03
Это уже хамство и похлеще чем история Кокоши с фиалками.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:29, ред.
Гарет счастлив в Мадриде...
Кто бы сомневался в этом...
Гарет подлечится в Мадриде, и к официальным играм сборной Уэльса будет в хорошей физической форме снова играть за свою национальную сборную.

Кокорин счастлив в Италии, Флоренция...
Кокорин просто счастлив...Живёт так, как хочет, а хочет так, как живёт...

С.Рамос....
Не будем торопиться, чтобы не ошибиться...
shur
shur
вчера в 19:20
...дело случая , не в тот Какорин клуб попал, хотя кто б его взял туда, а Бэйл
в прошлом был-человек эпизода, но тогда хоть забивал, сейчас безполезен,
при всём уважении за прошлое в Мадриде!!!
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 19:12
Место конечно счастливое!)
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 19:10, ред.
Еще бы он не был счастлив, такая зарплата капает.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:05
Здоровья Гарету до конца сезона надо поправиться
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