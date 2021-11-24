Хавбек «Баварии» Киммих заразился коронавирусом. Он отказывался от прививки

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вчера, 19:53

Полузащитник «Баварии» заразился коронавирусом.

Bild сообщает, что 26-летний игрок получил положительный результат после теста на COVID-19.

Также сегодня стало известно, что коронавирусом заразился форвард немецкого клуба Эрик Чупо-Мотинг. Ранее оба футболиста отказались от вакцинации.