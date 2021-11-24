Хавбек «Баварии» Киммих заразился коронавирусом. Он отказывался от прививки

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих заразился коронавирусом.
Bild сообщает, что 26-летний игрок получил положительный результат после теста на COVID-19.
Также сегодня стало известно, что коронавирусом заразился форвард немецкого клуба Эрик Чупо-Мотинг. Ранее оба футболиста отказались от вакцинации.
Когда человек заразился, в это время не нужна прививка - она может убивать. Нужно пройти через карантин (выздороветь), потом решить - хочу или не хочу? Здесь важнее это - «выберите подходящее время». Прививка для дальнейшего имунитета человека - вот для чего она.
Всем здоровья!
Когда человек заразился, в это время не нужна прививка - она может убивать. Нужно пройти через карантин (выздороветь), потом решить - хочу или не хочу? Здесь важнее это - «выберите подходящее время». Прививка для дальнейшего имунитета человека - вот для чего она.
Всем здоровья!