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Хавбек «Баварии» Киммих заразился коронавирусом. Он отказывался от прививки

вчера, 19:53

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих заразился коронавирусом.

Bild сообщает, что 26-летний игрок получил положительный результат после теста на COVID-19.

Также сегодня стало известно, что коронавирусом заразился форвард немецкого клуба Эрик Чупо-Мотинг. Ранее оба футболиста отказались от вакцинации.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 19:14, ред.
Многие говорят о пропаганде так называемой вакцинации, тем самым сбивая многие ракеты с орбиты🙄
Bombardier
Bombardier
сегодня в 10:04
Доотказывались два дол***ба! 😤
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Gorasul (раскрыть)
сегодня в 07:08
А не находите, что просто все уже переболели и получили иммунитет?
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 01:37
Скорейшего выздоровления.
sash71
sash71 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 00:30
Последние данные говорят о том, что кто переболел у тех иммунная система сможет подстраиваться под дальнейшие мутации и те антитела которые она выработает обладают алгоритмом. Вакцина к сожалению такими способностями не обладает.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 23:20
Не футбольные новости на соккере
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:39
нам то что привился он или нет это его дело
Бубнин
Бубнин
вчера в 22:12
Если такой акцент на прививке, то с таким же успехом можно публиковать новости из разряда "Футболист ..... не заразился коронавирусом. Ранее он отказался от вакцинации."
Конь 666
Конь 666
вчера в 22:10
Привился бы, и тоже заболел. К чему связали мало связанное?
pomor45
pomor45 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 22:06
Только от той формы, которой переболел, скорее всего - дельта, и максимум на полгода, т.к. антитела иммунитета переболевших слабее, чем у привитых. Если дельта успеет перейти в следующую форму, пока телимся с вакцинацией, то иммунитета у этого заболевшего не будет никакого, а у вакцинированного снизится на 20-30%. За пару лет ковид мутировал от уханьской альфы до индийской дельты. Переболевшие альфой иммунитета к дельте не имеют, а защищённость привитых вакциной от альфы (все известные вакцины) снизилась с 90 до 65-70 %. Альфа развивалась за 7-10 дней, а дельта за 2-4. Следующий штамм будет убивать за день. Клетки памяти иммунитета уже реагируют с опозданием (им надо 3-4 дня, чтобы распознать вирус), а на следующую форму и вообще безнадёжно опоздают. Тогда только, как при чуме в древности, когда о вакцинах не ведали, вымрет половина населения и зараза остановится сама, т.к. закончится ареал её развития, грубо говоря жратвы не будет. Вакцина любого вида просто ограничивает поле жратвы искусственным путем, не давая вирусу проникнуть в клетку, где он только и может размножаться и развиваться.
juvenale
juvenale
вчера в 22:05
какое отношение имеет то,что он заразился и то,что он не был привит?
Союзник противников
Союзник противников ответ 4RT (раскрыть)
вчера в 21:55
    pomor45
    pomor45 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 21:39
    Ошибаешься. Иммунитет у заболевшего образуется только от того штамма, которым он заразился, так что через полгода в любом случае, а при мутации вируса в следующую форму - немедленно, прививаться придётся. Ещё вопрос будет ли к тому времени вакцина нужной эффективности. Например, все известные в мире вакцины при их выпуске имели эффективность до 90% от уханьской формы, а против нынешней дельты не более 70%. Вирус мутирует исключительно в организме больных людей, чем тяжелее, тем быстрее. За два года благодаря раскачке населения уже 4-я мутация. Следующая снизит эффективность до 5о%. Таким образом, чем дольше мы будем рассуждать пользе и вреде вакцинации, тем меньше у нас шансов справится с этой заразой. Да, вакцинированные болеют, но в более лёгкой форме и, главное, вирус в их организмах практически не мутирует с той скоростью, какая ему нужна для развития в более опасную форму. Альтернативы вакцинации нет.
    barcamilan
    barcamilan
    вчера в 21:37
    вакцинация НЕ гарантирует незаболевание
    Gorasul
    Gorasul ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
    вчера в 21:31
    Работаю в компании численностью 1 000 человек. 60% заставили привиться за это лето. Если до заболеваемость была заболеваемость 1-2 человека в неделю и периодические грустные сообщения о смерти родителей, сейчас 1 человек в месяц (и то не понятно привит он или нет). + никто из родственников кто прививался не заболел. А знакомых непривитых случаев очень много.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    вчера в 21:26
    Эээ, Соккер! Что за прививочная пропаганда? Ну стыдно...
    valt134
    valt134
    вчера в 21:22, ред.
    Не привились-и Молодцы! Проживут долгую и счастливую жизнь и умрут лет в сто своей естественной смертью.
    pomor45
    pomor45 ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
    вчера в 21:14
      112910415
      112910415
      вчера в 21:04
      получит хороший иммунитет, всё штатно
      Roger Young
      Roger Young
      вчера в 20:58
      А что после вакцинации люди не заболевают? Зачем делать такие акценты на футбольном сайте?
      Бакланский рубеж
      Бакланский рубеж ответ Gorasul (раскрыть)
      вчера в 20:57
      Аххах. В сотни раз? У меня почти все привитые знакомые переболели.
      Евгений Стренадко
      Евгений Стренадко
      вчера в 20:56
      ну все хана им!!!!
      Romeo 777
      Romeo 777
      вчера в 20:56
      Ага, именно причина в этом)) у меня брат привитый был, но заразился всё равно. Так же и на работе коллеги, которых прививали в офисе, болели и болеют сейчас добрая половина
      ДСА
      ДСА
      вчера в 20:45
      Спокойно переболеют и будут в два раза здоровее.
      Gorasul
      Gorasul ответ Q-J-G (раскрыть)
      вчера в 20:41
      В сотни раз вероятность меньше + болеют не так жестко. Для спортсмена это и потеря формы и психология.
      Lewa2708
      Lewa2708
      вчера в 20:40
      Даже если типа заразился, он этого может и не понять, тесты работают рандомно
      4RT
      4RT
      вчера в 20:37
      62о эти ваши тесты. Привитых не меньше болеет и умирает
      Gor Ter-Aristacessian
      Gor Ter-Aristacessian
      вчера в 20:34
      Хавбек «Баварии» Киммих заразился коронавирусом. Он отказывался от прививки

      Когда человек заразился, в это время не нужна прививка - она может убивать. Нужно пройти через карантин (выздороветь), потом решить - хочу или не хочу? Здесь важнее это - «выберите подходящее время». Прививка для дальнейшего имунитета человека - вот для чего она.

      Всем здоровья!
      Cat01
      Cat01
      вчера в 20:31
      Плохой пример
      Elliada
      Elliada
      вчера в 20:24
      Ну теперь ему прививка не нужна. Правильно сделал
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