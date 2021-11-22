Невероятный юбилей Акинфеева. Дебют против «Зенита», рекорды с ЦСКА и в чемпионате России

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22 ноября 2021, 11:09

800-й матч в карьере совпал с 500-м в РПЛ .

29 марта 2003-го. Дебютный поединок в ЦСКА

Стартовый поединок Акинфеева случился на «Петровском» против «Зенита» в Кубке Премьер-Лиги. Был когда-то такой странный турнир, проживший всего один сезон. Шестнадцатилетний голкипер вышел на второй тайм, не пропускал, но ЦСКА уже проигрывал 2:0. В ответном поединке отыгрались 3:1, но по разнице мячей вылетели («Зенит» в итоге взял тот кубок). Зато спустя пару месяцев случился стартовый матч Акинфеева уже в РФПЛ – ЦСКА обыграл «Крылья Советов», а Игорь взял пенальти от Каряки. В первом же сезоне юный вратарь стал с «армейцами» чемпионом России. Интересно, кто-то весной 2003-го, увидев первые матчи Акинфеева, догадывался, как все сложится дальше? Теперь ветерана поздравляют другие звезды, речь о легенде РПЛ .

28 апреля 2004-го. Поражение от Норвегии в сборной

Так уж вышло, что и последний 111-й против хорватов, и первый матч за сборную с норвежцами Акинфеев проиграл. Пропустил три мяча, но то был товарищеский поединок. Зато через пару лет в основном побеждал, а появление Хиддинка завело Акинфеева на Евро-2008 – самый успешный турнир в истории сборной России. Пятидесятый матч за сборную пришелся на поединок с сербами – тоже спарринг, но победный, выиграли 1:0, а сотую игру в футболке национальной сборной Игорь провел против Мексики за год до ЧМ -18, где родилась «нога Бога». В той игре Кубка Конфедераций команда Черчесова уступила 1:2.

2 октября 2005-го. Сотый матч в карьере

Возвращаемся к началу XXI века. Подросток остался основным голкипером в ЦСКА , поэтому через два с половиной года набралось целых сто поединков. Примечательно, что сыграли тогда на выезде против ФК «Москва», и противостоял команде Газзаева коллектив Леонида Слуцкого. Будущий тренер не стал портить Акинфееву первый юбилей с помощью Бракамонте и компании. И братья Березуцкие сыграли надежно – игра завершилась нулевой ничьей.

23 октября 2008-го. Победа в Кубке УЕФА

Акинфеев успел трижды выиграть чемпионат России и взять Кубок УЕФА , прежде чем провел 200-й поединок за ЦСКА . Пришелся тот матч на еврокубки, где «армейцы» после дубля Дзагоева и гола Вагнера Лава разгромили «Депортиво». За команду из Ла-Коруньи играл юный Филипе Луис, будущий защитник «Атлетико», игру строили через Валерона и Гуардадо, но подопечные Газзаева были сильнее.

17 марта 2011-го. Халк испортил 300-й поединок

Лишь третий юбилей Акинфеева в клубной карьере напарники по ЦСКА ему испортили. Игорь еще не знал, что в августе того года второй раз повредит «кресты» и вылетит почти на восемь месяцев. В плей-офф Лиги Европы весной 2011-го мечталось о большем. Вот только Халк и Гуарин помешали Тошичу забить победный мяч на «Драгау». У Андре Виллаша-Боаша была сильная команда – Фалькао, Хамес, Моутиньо, Отаменди и Элтон в том сезоне выиграют Кубок УЕФА . А в четвертьфинале после ЦСКА их будет ждать «Спартак». Карпин после 10:3 по сумме двух матчей родит знаменитую фразу: «Фалькао к нам не поедет».

27 апреля 2014-го. Четырехсотый матч и новая победа

Очередной юбилей пришелся на матч РПЛ против «Рубина». Слуцкого обыграл будущий клуб, Дзагоев и Думбия помешали Прудникову огорчить Акинфеева сильнее, чем нужно. Игорь потащил удар Марко Девича, не дав «Рубину» сравнять счет, так что у голкипера давняя история примечательных игр против «Рубина». В том сезоне ЦСКА в итоге стал чемпионом, хотя после победы остался третьим, уступая «Зениту» и «Локомотиву». Зато обыграют соседей в дерби в последнем туре, а петербуржцы пострадают после слабого и скандального матча с «Динамо» — того самого с забегом хулиганов на поле и атакой на Владимира Граната.

29 октября 2016-го. Первый юбилей в день дерби

Акинфеев выиграл 250-й матч за ЦСКА у «Спартака» в 2009-м, но спустя семь лет голкипер уступил 1:3. Тот поединок был важным для Карреры, ведь в 500-й игре Игоря в клубной карьере ему пришлось пропускать от Глушакова и дважды от Зе Луиша. После той виктории окрыленный «Спартак» сохранил место на вершине наравне с «Зенитом», а ЦСКА отстал еще сильнее. В конце сезона Глушаков пил самогон с банки и радовался чемпионству «красно-белых» с гитарой, а ЦСКА отстал на семь пунктов и стал вторым.

18 мая 2019-го. Первый «армеец» с шестисотой игрой

У Игнашевича и братьев Березуцких нет шестисотых поединков за ЦСКА , ведь они не воспитанники клуба, пришли позже. К юбилейному поединку в клубной карьере Акинфеев подошел шестикратным чемпионом, шестикратным обладателем Кубка, семикратным – Суперкубка, и человеком, который смыл воспоминания о неудачной личной серии в Лиге чемпионов игрой за сборную на ЧМ -2018. С национальной командой завязал, но в РПЛ победный аппетит не пропал. Акинфеев в тот день не пропустил дома от «Ахмата», а единственный гол Чалова улучшил голкиперу настроение. Хотя матчей и событий столько, что сам Игорь на собственные рекорды особого внимания не обращает, зато благодарит фанатов за поддержку.

21 ноября 2021-го. 800-й матч в карьере и 500-я игра в РПЛ

Добавил еще один «сухарь» с «Химками» (227-й в чемпионатах России и 335-й в карьере), хотя ему били пенальти – мимо, а Фукс проиграл позицию и получил удаление. До семисотого матча в клубной карьере Акинфееву недалеко, но если добавить матчи за национальную команду, то у ЦСКА было право подарить капитану памятный знак с числом 800. Акинфеев мог провести целую тысячу поединков, если бы не пропускал матчи из-за травм, всегда был первым в сборной, а ЦСКА дальше забирался в еврокубках, предоставляя Игорю возможность выходить на поле еще чаще.