"Чалов и Заболотный огорчают Березуцкого. В ЦСКА дошли до мыслей о возвращении Вагнера Лава".

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27 ноября 2021, 16:51

Атака — важная тема накануне игры с «Зенитом».

У форвардов всего шесть голов в РПЛ

Задача ЦСКА на сезон – выступить лучше всех, кроме «Зенита», которого никто из короткого списка из одного фаворита РПЛ справедливо не исключал. И успех зависит от результативности нападающих. Два форварда Семака забили 17 раз. У Грулева и Тюкавина 10 голевых ударов. И только Понсе и Соболева по результативности можно сравнить с нападающими ЦСКА , хотя у них суммарно на гол больше, а Эсекьель получил травму, а до этого смотрелся симпатично.

Чалов и Заболотный играли по отдельности, выходили вместе, но у них всего 6 голов за 1 886 минут. Это треть от командных мячей, и 18 результативных ударов делают ЦСКА лишь девятой по успешности атакой РПЛ . Скромный показатель, всего на гол опередили «Спартак», который идет в таблице десятым и недалеко от зоны стыковых матчей. ЦСКА набрал на пять пунктов больше, но скорее из-за минимума пропущенных и ставки на рациональный, скучноватый визуально футбол.

Причем нельзя обвинял отвечающих за доставку в неактивности. По созданным моментам ЦСКА на шестом месте, без Влашича собрали 165 последних передач. У «Сочи» после первого круга было лишь на три больше. У Березуцкого могут быть претензии к Чалову и Заболотному. Не удивляет, что говорят о среднем классе состава. Алексей Владимирович анализирует игру нападающих на дистанции и видит застой у Чалова. Понятный всем Заболотный хотя бы в воздухе полезен.

Федора и Антона выручает меткость

Парадокс в том, что если по количеству грамотных открываний Чалов и Заболотный далеко не лидеры в РПЛ , то по точности попыток на высоком уровне. У Чалова 42.3% выстрелов в створ, у Заболотного целых 43.5%. Очень приличный показатель, во всем ЦСКА более метко бьет только Зайнутдинов. И реализация приличная – соотношение голов к ударам в створ у форвардов около 0.30.

У Соболева этот показатель всего 0.10, у Азмуна – 0.35. Но есть также Дзюба, который показывает молодым коллегам, как можно подходить к реализации. Соотношение голов к точным ударам у Артема зашкаливает — 0.56. Причем у «Зенита» моменты намного качественнее, чем у ЦСКА , разница колоссальная. «Армейцы» в 15 играх наиграли на 17-18 голов, получается, низкая результативность совпадает с качеством футбола. Тогда как «Зенит» забил 39 раз, претендуя на целых 32 мяча.

Даже если не сравнивать с лидером, то видим рядом «Химки» — самую нерезультативную команду чемпионата, где удары в основном на совести хавбека Глушакова, «Уфу» и «Ростов». ЦСКА по xG на одиннадцатом месте, поэтому высокая реализация Заболотного и Чалова глобально не работают. Например, Антону создали моментов на полтора гола. Мяч «Спартаку» в дерби забил с единственной попытки. Количественно «армейцы» среди лидеров по комбинациям, а качественно из богатых команд хуже только «Локомотив» и «Рубин».

Группа поддержки предсказуемая

Форма Фернандеса – одна из причин, почему у ЦСКА скромнее результативность, чем нужно для борьбы за вторую строчку. Марио является футболистом высокого уровня, поэтому по сумме оценок всегда опередит почти всех коллег. Но если в прошлом сезоне РПЛ у латераля не было высокой результативности, зато хватало последних и предпоследних передач в атаках с ударами, то сейчас показатели упали.

Создавал по 1.7 момента, а откатился назад на 70%. Внушительная разница, а без правого крыла ЦСКА , где традиционно проблемы с левым, оказывается командой весьма предсказуемой. Вспомним первый матч против «Зенита». Отдали мяч петербуржцам и неважно смотрелись в атаке. Всего два точных удара против шести у соперников, лишь семь комбинаций с выстрелами, три из них создал Дзагоев, которому тяжело играть дольше шестидесяти минут.

Ставка на Алана о многом говорит. Есть проблемы, раз опытный хавбек оказывается в центре внимания. А приятные воспоминания в атаке связаны в основном с дриблингом Эджуке – заменил по смыслу Влашича. Нигериец нанес 36 ударов (Чалов и Заболотный в сумме 47), забил 4 мяча, создал 11 моментов и 2 из них реализовали напарники. Хотя в команде с пасом Обляков, Дзагоев и Ахметов, их усилий мало. Соперники понимают, откуда ждать неприятностей, 7 из 13 ассистов на их счету.

Березуцкому не хватает опытных

Отсюда разговоры о Вагнере Лаве? У ветерана Дзагоева, хотя Алану тяжело играть интенсивно, три ассиста. Лучший показатель в команде. У Эджуке 20 ударов из-за пределов штрафной, а любой опытный тренер знает – такие попытки редко продуктивные. Молодой парень не до конца понял смысл игры. В мире только Месси может похвастаться крутой реализацией дальних ударов. К Чидере нет вопросов, но «картинка по номерам» у Березуцкого не получилась. Тренер путает цвета в процессе закрашивания, а ЦСКА привык к зависимостям.

От сэйвов Акинфеева, которые компенсируют знаменитые «приветы» от защиты и до голов Влашича. Стоило Николе затосковать по топ-5 – хорват сам стал играть хуже, и команда не попала в еврокубки, что бьет по карману нового руководства. Помним фразу, которую якобы приписывают Гинеру – «не хочу возвращаться в прошлое», когда ЦСКА советовали взять Вагнера Лава в прошлом году. Но с той поры ситуация не сильно улучшилась. Гайч не заиграл, вингера «Милана» Кастильехо не подписали.

Березуцкий пытался сформировать новую зависимость – от действий Эджуке, но усилий 23-летнего вингера мало, чтобы побеждать постоянно. У ЦСКА одна виктория в последних четырех матчах, а «Зенит» может добавить в серию третье поражение. Дома против фаворита надо работать в атаке эффективно и качественно. И если с первым дела обстоят неплохо – вероятно, Чалов и Заболотный, будь у них явные моменты, отличались чаще, то класс атак подводит.

ЦСКА ярко сыграл впереди лишь против «Крыльев Советов» и «Ростова», когда было по три гола и по 8 ударов в створ. Вроде бы стараются, вроде бы попадают, а результата нет. «Краснодар», «Динамо» и «Зенит» бьют чаще. И хотя «армейцы» пытаются поставить на меткость, как «Рубин» и «Локомотив», команды Слуцкого и Гисдоля при анализе вместе уже вспоминали выше. У них есть Кварацхелия и Камано – аналоги Эджуке, но нет суммарного качества моментов.