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С. Бакаев — о поражении от «Динамо»: «Стыдно перед болельщиками»

28 ноября 2021, 21:50
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (2:3).

В чём причины поражения? Тяжело сказать по горячим следам. Будет разбор матча, выясним, что случилось. Вышли на второй тайм очень хорошо, качественно реализовали пенальти. Всё было хорошо, было чувство, что доведем игру до победного, но, к сожалению, не получилось.

Какие могут быть эмоции? Я готов вообще не забивать, лишь бы команда побеждала. Не важно, сколько ты забиваешь и отдаешь, если команда не побеждает.

Что можно сказать болельщикам? Безусловно, стыдно перед болельщиками, которые приходят, поддерживают в эту холодную погоду. Извиниться нужно в первую очередь. Осталось две выездные непростые игры. Болейте, переживайте, как вы делаете это, как у вас это хорошо получается. В оставшиеся две игры мы отдадимся полностью, как это делаем всегда, постараемся заработать шесть очков.

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Все комментарии
112910415
112910415
29 ноября в 09:09
очень старались, стыдиться нечего !
КЭТиК
КЭТиК
29 ноября в 04:39
Рубину не привыкать проигрывать.
a3r3v3
a3r3v3
29 ноября в 00:22
А чего стыдиться ? Нормально играли
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 ноября в 23:12
А мне игра понравилась!
stanichnik
stanichnik
28 ноября в 22:31
Игрокам Рубина нечего стыдиться, играли самоотверженно. Стыдно должно быть судье в поле Левникову, каждый раз назначая левые пенальти в ворота Динамо, сегодняшняя игра не стала для него исключением. Но да ладно, пусть с ним разбирается экспертная комиссия.
Leha-ha50
Leha-ha50
28 ноября в 22:10
Очень веселый матч получился. Игра шла на три результата, Динамо повезло больше. Москвичи все же были поактивнее, агрессивнее, хотя и хозяева имели свои моменты. Тем не менее Динамо смотрелось более организованно, интереснее. Молодежь Динамо продолжает радовать, парни прогрессируют и это радует.
Всем здоровья.
YVG
YVG
28 ноября в 22:08
Есть за что, Слуцкий превратил команду в слабого середняка.
протон
протон
28 ноября в 21:52
Просто нельзя было пресиньговать а не бить по ногам и после твоего фола гол..прошлый раз то же само сделал.твой гол это НОЛЬ
gentlewolf
gentlewolf
28 ноября в 21:51
Ничего стыдного. Нормально играли.
Cat01
Cat01
28 ноября в 21:51
Так сложилась игра
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