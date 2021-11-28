С. Бакаев — о поражении от «Динамо»: «Стыдно перед болельщиками»

Полузащитник «Рубина» прокомментировал поражение своей команды в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Динамо» (2:3).

В чём причины поражения? Тяжело сказать по горячим следам. Будет разбор матча, выясним, что случилось. Вышли на второй тайм очень хорошо, качественно реализовали пенальти. Всё было хорошо, было чувство, что доведем игру до победного, но, к сожалению, не получилось.

Какие могут быть эмоции? Я готов вообще не забивать, лишь бы команда побеждала. Не важно, сколько ты забиваешь и отдаешь, если команда не побеждает.

Что можно сказать болельщикам? Безусловно, стыдно перед болельщиками, которые приходят, поддерживают в эту холодную погоду. Извиниться нужно в первую очередь. Осталось две выездные непростые игры. Болейте, переживайте, как вы делаете это, как у вас это хорошо получается. В оставшиеся две игры мы отдадимся полностью, как это делаем всегда, постараемся заработать шесть очков.