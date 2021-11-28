Президент «Оренбурга»: «Клуб с задачей на первую часть сезона справился»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клуб справился с поставленной на первую часть сезона задачей в ФНЛ . Команда занимает первое место в таблице ФНЛ , набрав 53 очка в 25 матчах.

Оценивать было сложно, у нас процесс идет непросто, было много травмированных, разные проблемы были. Тем не менее я считаю, что команда с поставленной задачей на первую часть сезона справилась. Результат сам за себя говорит, есть отрыв, есть место, которое мы достаточно долго удерживали и сохранили. В целом я доволен, хотелось бы лучше, но было много проблем и само первенство непростое, соперничество очень напряженное, порядка семи-восьми клубов остаются претендентами на выход в Премьер-лигу.

Для себя мы планировали более успешное выступление в Кубке России, но в момент игры с московским «Динамо» (0:3) мы существенно были ослаблены, встал вопрос о приоритетах, все, что могли, мы сделали. Игра команды с «Динамо» мне очень понравилась, но основным составом выступить не смогли.

Другой задачи, как выйти в Премьер-лигу с первого или второго места, мы не ставили. Опять же было непростое начало сезона, после того, как нас не пустили, у футболистов было не лучшее состояние, было неверие. Конечно, для многих это был стресс, вроде цель у многих молодых футболистов в виде игры в Премьер-лиге была рядом, но осталась мечтой. Настроить команду было непросто, но мы преодолели эти трудности, получился сплоченный коллектив.