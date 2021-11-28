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Президент «Оренбурга»: «Клуб с задачей на первую часть сезона справился»

вчера, 13:53

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что клуб справился с поставленной на первую часть сезона задачей в ФНЛ. Команда занимает первое место в таблице ФНЛ, набрав 53 очка в 25 матчах.

Оценивать было сложно, у нас процесс идет непросто, было много травмированных, разные проблемы были. Тем не менее я считаю, что команда с поставленной задачей на первую часть сезона справилась. Результат сам за себя говорит, есть отрыв, есть место, которое мы достаточно долго удерживали и сохранили. В целом я доволен, хотелось бы лучше, но было много проблем и само первенство непростое, соперничество очень напряженное, порядка семи-восьми клубов остаются претендентами на выход в Премьер-лигу.

Для себя мы планировали более успешное выступление в Кубке России, но в момент игры с московским «Динамо» (0:3) мы существенно были ослаблены, встал вопрос о приоритетах, все, что могли, мы сделали. Игра команды с «Динамо» мне очень понравилась, но основным составом выступить не смогли.

Другой задачи, как выйти в Премьер-лигу с первого или второго места, мы не ставили. Опять же было непростое начало сезона, после того, как нас не пустили, у футболистов было не лучшее состояние, было неверие. Конечно, для многих это был стресс, вроде цель у многих молодых футболистов в виде игры в Премьер-лиге была рядом, но осталась мечтой. Настроить команду было непросто, но мы преодолели эти трудности, получился сплоченный коллектив.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 16:39
Удачи Оренбургу!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:41
Пока все хорошо,держимся на первом месте.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:47
Если нужны деньги, я дам! 😜
Cat01
Cat01
вчера в 14:41
Нужны деньги!
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:40
После вчерашней уверенной победы в гостях над Акроном, футболисты Оренбурга могут с чистой совестью выполненного долга идти на зимние каникулы, а болельщики клуба с оптимизмом смотреть в завтрашний день. Команда с отрывом в четыре очка от ближайшего преследователя пусть не с самой мощной атакой, зато с самой надёжной защитой, располагается на вершине турнирной таблицы. В оставшихся тринадцати турах чемпионата лидерам предстоит провести пять домашних встреч из которых две с основными соперниками за выход в стан сильнейших. Это обстоятельство позволяет болельщикам рассчитывать, что команда способна решить основную задачу на сезон, остаётся надеяться, что и стадион после реконструкции будет удовлетворять условиям лицензирования для участия в РПЛ и команда сможет получить заветное право на повышение в российском футболе. Остаётся дело за малым сохранить победную поступь и после окончания зимы. Удачи футболистам Оренбурга и без травм! Болейте за своих, а не против чужих.
ДСА
ДСА
вчера в 14:28
Похоже с первым местом в ФНЛ всё ясно.
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:09
Здравствуйте.

Иногда комментарии могут попасть в лучшие по ошибке, ввиду технических моментов. Я проверил, в данном случае так и было.

Приносим изменения за доставленные неудобства.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:03
С чем вас и поздравляем ! Удачи !
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:55
Ожидаем хороший результат за вторую часть....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:54
Стадион чините!
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