Радимов: «ЦСКА сможет навязать борьбу „Зениту“, но не за чемпионство»

Главный тренер «Зенита-2» порассуждал о предстоящем матче ЦСКА с первой командой петербуржцев в 16-м туре РПЛ .

Сегодня ЦСКА сможет навязать борьбу, они играют на своем стадионе, команда довольно хорошая, но навязать борьбу за чемпионство в этом году, я думаю, ЦСКА не сможет.

Они с новым тренером только проходят этап становления, поэтому и чередуются хорошие матчи с невзрачными.