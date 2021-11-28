Радимов: «ЦСКА сможет навязать борьбу „Зениту“, но не за чемпионство»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов порассуждал о предстоящем матче ЦСКА с первой командой петербуржцев в 16-м туре РПЛ.
Сегодня ЦСКА сможет навязать борьбу, они играют на своем стадионе, команда довольно хорошая, но навязать борьбу за чемпионство в этом году, я думаю, ЦСКА не сможет.
Они с новым тренером только проходят этап становления, поэтому и чередуются хорошие матчи с невзрачными.
Кроме носовых платочков и зимних носочков нечего будет взять !!!)
Кроме носовых платочков и зимних носочков нечего будет взять !!!)