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Радимов: «ЦСКА сможет навязать борьбу „Зениту“, но не за чемпионство»

28 ноября 2021, 15:07
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов порассуждал о предстоящем матче ЦСКА с первой командой петербуржцев в 16-м туре РПЛ.

Сегодня ЦСКА сможет навязать борьбу, они играют на своем стадионе, команда довольно хорошая, но навязать борьбу за чемпионство в этом году, я думаю, ЦСКА не сможет.

Они с новым тренером только проходят этап становления, поэтому и чередуются хорошие матчи с невзрачными.

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Все комментарии
YVG
YVG
28 ноября 2021 в 16:05
цска не способен навязать борьбу даже Химкам.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
28 ноября 2021 в 16:05
Зенит победит с крупным счётом!
КЭТиК
КЭТиК
28 ноября 2021 в 15:42
Уж скорее Динамо, чем ЦСКА.
mihaluch
mihaluch
28 ноября 2021 в 15:36
Если навяжут будет ничья.
beefs
beefs
28 ноября 2021 в 15:21
и кому это надо...
SHMEL
SHMEL
28 ноября 2021 в 15:17
Наверное соглашусь с Радимовым. В этом году борьбу зениту смогут навязать разве что Динамовцы. Но в данном конкретном матче, надеюсь, победа будет за нами.
Ironigor
Ironigor
28 ноября 2021 в 15:11, ред.
Что он сможет навязать это мы скоро увидим.
Кроме носовых платочков и зимних носочков нечего будет взять !!!)
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