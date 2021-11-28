Смородская: «Никакой пользы Карпину от общения с Черчесовым не будет»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова о том, что он готов помочь советом тренеру сборной России .

Главный тренер принимает все ключевые решения. А такое двоевластие станет только источником дополнительных проблем и напряжения в команде. Никакой пользы здесь не будет. Поэтому как бы хорошо Станислав Саламович ни знал сборную Польши, необходимости в их сотрудничестве с Карпиным нет.

Тем более, сначала Черчесов выразил желание помочь нашей национальной команде, а потом сказал, что согласился бы возглавить сборную Польши. Это выглядит некрасиво. Ему не стоило такое говорить. Не знаю, чем он думал. Не вижу никакого смысла в его общении с Карпиным.