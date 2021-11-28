Смородская: «Никакой пользы Карпину от общения с Черчесовым не будет»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова Станислава Черчесова о том, что он готов помочь советом тренеру сборной России Валерию Карпину.
Главный тренер принимает все ключевые решения. А такое двоевластие станет только источником дополнительных проблем и напряжения в команде. Никакой пользы здесь не будет. Поэтому как бы хорошо Станислав Саламович ни знал сборную Польши, необходимости в их сотрудничестве с Карпиным нет.
Тем более, сначала Черчесов выразил желание помочь нашей национальной команде, а потом сказал, что согласился бы возглавить сборную Польши. Это выглядит некрасиво. Ему не стоило такое говорить. Не знаю, чем он думал. Не вижу никакого смысла в его общении с Карпиным.
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А в том что в той новости уже было два лучших комментария, можете сами посмотреть. Вскоре после добавления в лучшие это обнаружилось и Ваш комментарий был убран из лучших.
Вопрос закрыт.
Наверное вы подумали, что пять тысяч очков для меня и так много для финала в КП .
Как-то ...
Наверное вы подумали, что пять тысяч очков для меня и так много для финала в КП .
Как-то ...