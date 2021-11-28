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Смородская: «Никакой пользы Карпину от общения с Черчесовым не будет»

вчера, 14:09

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова Станислава Черчесова о том, что он готов помочь советом тренеру сборной России Валерию Карпину.

Главный тренер принимает все ключевые решения. А такое двоевластие станет только источником дополнительных проблем и напряжения в команде. Никакой пользы здесь не будет. Поэтому как бы хорошо Станислав Саламович ни знал сборную Польши, необходимости в их сотрудничестве с Карпиным нет.

Тем более, сначала Черчесов выразил желание помочь нашей национальной команде, а потом сказал, что согласился бы возглавить сборную Польши. Это выглядит некрасиво. Ему не стоило такое говорить. Не знаю, чем он думал. Не вижу никакого смысла в его общении с Карпиным.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 19:26
Вообще-то Оля со Стасом думают одним местом, но тут Оля права: Карпин в советах не нуждается. Не потому, что совершенен, а потому, что это главное свойство всех нарциссов.
112910415
112910415
вчера в 19:01
тут и говорить не о чем
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:36
Потом если наша сборная выйдет на ЧМ пастух потребует поделиться лаврами.
autochthon
autochthon
вчера в 15:56
Все три персоны (проводница, усатый, пудель) вызывают негатив.
протон
протон
вчера в 15:45
Держите Черчесова подальше от сборной. У него уже были свои шансы. В футбол играть он все равно их не научит, а токсичный атмосферы нагонит легко.
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:23
Нечего Карпину общаться с этим "советчиком". Довёл сборную до ручки, а игроки у него там просто деградировали. И неизвестно, сколько ещё придётся разгребать эти руины, оставленные Черчесовым. У Валеры и его штаба теперь есть время всё чётко проанализировать и сделать правильные выводы и изучить соперника, чтобы побороться в стыках. Думаю, Карпин и сам понимает, что теперь он главный и советы прошлого тренера с неудачным опытом ему точно не нужны.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 15:21
Пусть стасик со своими советами идёт куда подальше.
Boricku
Boricku
вчера в 15:04
Че то бабуля разозлилась
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:57
Женщина не нашутку разошлась
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:56
Совершенно верно, от общения со Станиславом Саламовичем пользы не на много больше, чем от экспертной оценки Ольги Смородской.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:35
Помощь всегда нужна.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:33
Правильно,не нужен советчик,пусть работает сам.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:30
Черчесов? Кто это?
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:24
Дело совершенно не в очках для ставок.

А в том что в той новости уже было два лучших комментария, можете сами посмотреть. Вскоре после добавления в лучшие это обнаружилось и Ваш комментарий был убран из лучших.

Вопрос закрыт.
beefs
beefs
вчера в 14:20
в этом она совершенно права...
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:19, ред.
Ну да, два раза сразу. Ошиблись. И что интересно там не так ???
Наверное вы подумали, что пять тысяч очков для меня и так много для финала в КП .
Как-то ...
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