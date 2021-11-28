Шиманьски: «Мы до конца верили, что можно выиграть сегодня»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал победу над «Рубином» (3:2) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Поляк отметился результативной передачей и победным голом, а также был признан лучшим игроком встречи.

Понятно, что когда счет был 1:2 в пользу «Рубина», настроение было похуже. Но мы до конца верили, что можно выиграть сегодня. Пенальти не забили, но ничего страшного. Хорошо, что в команде была очень большая мотивация, чтобы забивать голы, победить в этой игре. Три очка у нас. Для нас это важная победа.