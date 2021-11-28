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Шиманьски: «Мы до конца верили, что можно выиграть сегодня»

28 ноября 2021, 19:02
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски прокомментировал победу над «Рубином» (3:2) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Поляк отметился результативной передачей и победным голом, а также был признан лучшим игроком встречи.

Понятно, что когда счет был 1:2 в пользу «Рубина», настроение было похуже. Но мы до конца верили, что можно выиграть сегодня. Пенальти не забили, но ничего страшного. Хорошо, что в команде была очень большая мотивация, чтобы забивать голы, победить в этой игре. Три очка у нас. Для нас это важная победа.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
28 ноября 2021 в 20:54
Шима красавчек.
И пусть его не берут в сборную Польщи, нам будет легче;)
ДАША Д
ДАША Д
28 ноября 2021 в 19:54
Динамо в полном порядке.
YVG
YVG
28 ноября 2021 в 19:19
Динамо играло лучше, победа достойная и красивая.
Алексей Филин
Алексей Филин
28 ноября 2021 в 19:14
Шима лидер,хоть и зеленый по годам.
ermak6848
ermak6848
28 ноября 2021 в 19:07
C Победой фк ДМНАМО !!!
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