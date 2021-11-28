Р. Билялетдинов: «В этом сезоне „Динамо“ ещё поборется за чемпионство»

Бывший тренер «Рубина» прокомментировал победу «Динамо» над казанским клубом (3:2) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

Если «Динамо» побеждает мотивированный «Рубин», тем более на выезде, то команда сделала большой шаг вперед. Три гола никто случайно не забивает. Казанцы подходили к этой встрече в хорошем настроении, после победы над «Сочи» (2:1), хотели развить успех, но не получилось. В этом сезоне «Динамо» еще поборется за чемпионство. В очном матче между «Динамо» и «Зенитом» в Москве можно будет увидеть, на что способна команда Шварца. Сейчас для москвичей важно сохранить состав, со временем он станет сильнее и опытнее.