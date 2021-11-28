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Р. Билялетдинов: «В этом сезоне „Динамо“ ещё поборется за чемпионство»

28 ноября 2021, 20:49
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал победу «Динамо» над казанским клубом (3:2) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

Если «Динамо» побеждает мотивированный «Рубин», тем более на выезде, то команда сделала большой шаг вперед. Три гола никто случайно не забивает. Казанцы подходили к этой встрече в хорошем настроении, после победы над «Сочи» (2:1), хотели развить успех, но не получилось. В этом сезоне «Динамо» еще поборется за чемпионство. В очном матче между «Динамо» и «Зенитом» в Москве можно будет увидеть, на что способна команда Шварца. Сейчас для москвичей важно сохранить состав, со временем он станет сильнее и опытнее.

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Все комментарии
pacu33rc5uqn
pacu33rc5uqn
29 ноября в 04:23
Вряд ли это возможно
Антон Белянкин
Антон Белянкин
29 ноября в 03:57
Хотелось бы в это верить.
Q-J-G
Q-J-G
28 ноября в 23:47
Хотелось бы, чтобы поборолись.
mihaluch
mihaluch
28 ноября в 21:53
Сомнительно что Динамо поборется.
Caniggia
Caniggia
28 ноября в 21:25
Команда набирает ход и должна побороться. Больше, походу, некому.
stanichnik
stanichnik
28 ноября в 21:16
После каждого выигранного футбольным клубом Динамо матча многие футбольные специалисты делают прогнозы о возможной успешной борьбе москвичей за чемпионство в этом сезоне. Пока та разница в очках, которая складывается на сегодня между лидером и второй командой в турнирной таблице, даёт им право делать такие выводы. Думаю, что последняя игра чемпиона и Динамо в этом году даст точный ответ на сколько такое мнение соответствует истине. Победа клуба из северной столицы позволит чемпиону уйти на каникулы с комфортным отрывом от конкурента, а поражение сократит до минимума этот отрыв. И учитывая, что подопечным Семака весной играть на трёх направлениях, борьба за золото в РПЛ будет выглядеть вполне интригующе.
Ответ уже скоро, через две недели. Болейте за своих, а не против чужих!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
28 ноября в 20:51
Вполне может быть...
протон
протон
28 ноября в 20:50
Динамо яркая, интересная, но пока ещё не стабильная команда. Надо им избавляться от Нжи, Игбуна, занимают драгоценные легионерские места.
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