«Зенит» выиграл последние 5 матчей против ЦСКА в РПЛ

«Зенит» обыграл ЦСКА (2:0) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.
Таким образом, питерский клуб выиграл последние 5 игр против «армейцев» в рамках чемпионата России. Это лучшая победная серия питерцев в матчах с ЦСКА в высшем дивизионе в истории.
Кроме того, «Зенит» не проигрывает в последних 11 матчах в РПЛ против московских клубов (8 побед и 3 ничьи).
Вот это особенно радует. Чаще всего именно столичные становятся конкурентами Зенита за первое место. И такие матчи становятся играми за 6 очков.
Выигрывая их, Зенит открывает себе прямой путь к чемпионству. И никто не скажет что Зенит становится чемпионом только за счёт игр с середняками. Это радует...
Вот это особенно радует. Чаще всего именно столичные становятся конкурентами Зенита за первое место. И такие матчи становятся играми за 6 очков.
Выигрывая их, Зенит открывает себе прямой путь к чемпионству. И никто не скажет что Зенит становится чемпионом только за счёт игр с середняками. Это радует...
Весна 2022 - покажет кто будет первым...
Весна 2022 - покажет кто будет первым...