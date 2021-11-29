«Зенит» выиграл последние 5 матчей против ЦСКА в РПЛ

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29 ноября 2021, 00:39

«Зенит» обыграл ЦСКА (2:0) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, питерский клуб выиграл последние 5 игр против «армейцев» в рамках чемпионата России. Это лучшая победная серия питерцев в матчах с ЦСКА в высшем дивизионе в истории.