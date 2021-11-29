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«Зенит» выиграл последние 5 матчей против ЦСКА в РПЛ

29 ноября 2021, 00:39
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Зенит» обыграл ЦСКА (2:0) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

Таким образом, питерский клуб выиграл последние 5 игр против «армейцев» в рамках чемпионата России. Это лучшая победная серия питерцев в матчах с ЦСКА в высшем дивизионе в истории.

Кроме того, «Зенит» не проигрывает в последних 11 матчах в РПЛ против московских клубов (8 побед и 3 ничьи).

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Все комментарии
YVG
YVG
29 ноября в 12:58
Нужно отметить, что Зенит у цска выигрывает легко и без особых затрат, легче, чем у другой любой команды РПЛ.
протон
протон
29 ноября в 10:14
Просто на классе. В режиме энергосбережения
ДСА
ДСА
29 ноября в 07:57
Похоже ЦСКА просто не знает как играть против Зенита.
sir_Alex
sir_Alex
29 ноября в 07:31
Финал ЛЧ не за горами 🤣🤣🤣
25процентный клоун
25процентный клоун
29 ноября в 07:23
А если посчитать сколько голов питерцы наколотили москвичам в этом году т, то вообще стыдно станет, одному Локо только десять
Gahi
Gahi
29 ноября в 07:20
В ЦСКА нужно серьёзно задуматься о том к чему они стремятся. С таким отношением к игре команды можно ещё больше дать повода к плохим результатам. Удачи
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
29 ноября в 07:16
Стоит признать, что без обновления состава мы вряд ли что-то сможем противопоставить зениту, как это не прискорбно.
bratskij
bratskij
29 ноября в 06:55
Не стесняюсь это говорить, но я болею за команду которая сейчас днище. Как так получилось?
Caniggia
Caniggia
29 ноября в 06:52
Ждём очередные пьяные 41ы Боярского о том, что Зенит повелитель вселенной, а все московские командочки просто убоги.
Байкал-38.
Байкал-38.
29 ноября в 06:33
А вы всё говорите, что Сочи фарм клуб Зенита и главный поставщик очков для чемпионства. Теперь главные поставщики это ЦСКА и Спартак!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 ноября в 06:33
Игра, которая не доставила положительных эмоций болельщикам ЦСКА. Опять огромные проблемы с реализацией. С одной стороны - лидер чемпионата, с другой мяч практически не идет в ворота. За последние четыре игры забит только один гол. Удручающая статистика. История с возвращением Вагнера, конечно красивая, но она не про усиление.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 ноября в 06:23
Кроме того, «Зенит» не проигрывает в последних 11 матчах в РПЛ против московских клубов (8 побед и 3 ничьи).

Вот это особенно радует. Чаще всего именно столичные становятся конкурентами Зенита за первое место. И такие матчи становятся играми за 6 очков.
Выигрывая их, Зенит открывает себе прямой путь к чемпионству. И никто не скажет что Зенит становится чемпионом только за счёт игр с середняками. Это радует...
ermak6848
ermak6848
29 ноября в 06:00
Рано ещё " прыгать " на батуте
Весна 2022 - покажет кто будет первым...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 ноября в 02:33
Мы пока не в состоянии сопротивляться!
Leha-ha50
Leha-ha50
29 ноября в 01:20
Если в ЦСКА ничего не поменяется, то серия может продолжиться.
Mangur
Mangur
29 ноября в 01:15
Не верю. Три как минимум договорняка.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
29 ноября в 00:47
просто Даже Боярский лучше Хрущевого)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
29 ноября в 00:45
Поорем вместе, "ГазПроООм!!" ой, и Вы тут...Не прячься за Анатолия и Ваню лучшего)
Futurista
Futurista ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
29 ноября в 00:44
Боярский...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
29 ноября в 00:41
а кто виноват-то?..
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