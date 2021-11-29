Неймар может пропустить 6 недель

Форвард ПСЖ Неймар получил травму голеностопа в матче Лиги 1 с «Сент-Этьеном».
Сообщается, что 29-летний бразилец может пропустить примерно 6 недель
Более точные сроки восстановления будут известны после детального обследования игрока.
Форвард ПСЖ Неймар получил травму голеностопа в матче Лиги 1 с «Сент-Этьеном».
Сообщается, что 29-летний бразилец может пропустить примерно 6 недель
Более точные сроки восстановления будут известны после детального обследования игрока.
В том моменте мог любой оказаться и не важно сколько ему лет .
В том моменте мог любой оказаться и не важно сколько ему лет .