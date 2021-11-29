ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2021/2022

Неймар может пропустить 6 недель

вчера, 08:44

Форвард ПСЖ Неймар получил травму голеностопа в матче Лиги 1 с «Сент-Этьеном».

Сообщается, что 29-летний бразилец может пропустить примерно 6 недель

Более точные сроки восстановления будут известны после детального обследования игрока.

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ПСЖ  Неймар
Перевод с rmcsport.bfmtv.com
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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 20:56
К сожалению, можно уже сказать, что он не реализовал себя на уровне Месси и Роналдо....
sir_Alex
sir_Alex ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 17:01
Это была шутка, я забыл смайлик поставить. Извини 😉
3ton
3ton ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 15:52
При чем тут возраст ?
В том моменте мог любой оказаться и не важно сколько ему лет .
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:21
Там банда солидная, справятся и без Неймара.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:27
Возраст начинает сказываться.
Grouch
Grouch
вчера в 12:08
Инопланетный всех заменит. У него щупалец много! )
Gahi
Gahi
вчера в 12:01
Главное здоровье и без серьёзных последствий для футболиста. Удачи
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 10:53
Он сам подвернул ногу, когда подскользнулся. Звонок ему, пора завязывать с футболом.
протон
протон
вчера в 10:11
Скорейшего выздоровления. Ломают его больно часто
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:50
Скорейшего выздоровления.
vujx5gdwzj6k
vujx5gdwzj6k
вчера в 09:38
Здоровья. Скорейшего возвращения на поле.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:59
Там есть Мбаппе.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:56
Там есть кем заменить.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 08:51
Здоровья Неймару, жаль что так случилось...
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