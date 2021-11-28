Почеттино: «Рамос – великий чемпион. Посмотрим, как адаптируется в Лиге 1»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высоко отозвался о защитнике команды Серхио Рамосе, который может дебютировать за клуб в ближайшее время.
Рамос ведет себя нормально, профессионально, он пытается помочь команде. Это хорошо. Он игрок, которого мы знаем, с большим опытом, великий чемпион. Он может принести свои знания, ценности, ему нужно играть.
Нужно будет посмотреть, как он адаптируется к чемпионату, совершенно отличающемуся от Ла Лиги. Это трудно предсказать. Ему понадобится столько времени, сколько потребуется.
Напомним, что Рамос перешел в ПСЖ летом этого года, но из-за травм до сих пор не дебютировал за клуб.
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