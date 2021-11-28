ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2021/2022

Почеттино: «Рамос – великий чемпион. Посмотрим, как адаптируется в Лиге 1»

вчера, 13:03

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высоко отозвался о защитнике команды Серхио Рамосе, который может дебютировать за клуб в ближайшее время.

Рамос ведет себя нормально, профессионально, он пытается помочь команде. Это хорошо. Он игрок, которого мы знаем, с большим опытом, великий чемпион. Он может принести свои знания, ценности, ему нужно играть.

Нужно будет посмотреть, как он адаптируется к чемпионату, совершенно отличающемуся от Ла Лиги. Это трудно предсказать. Ему понадобится столько времени, сколько потребуется.

Напомним, что Рамос перешел в ПСЖ летом этого года, но из-за травм до сих пор не дебютировал за клуб.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:47
Рамос восстановится и ещё покажет класс.
Величайший защитник 21 века
Caniggia
Caniggia
вчера в 13:34
Тяжело будет ему вернуться на свой уровень в его возрасте, после такой длительной паузы и в незнакомом чемпионате.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:34
Карьера близится к закату.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:30
Среди лидеров точно не будет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:17
Великие себе на уме бывают...
Cat01
Cat01
вчера в 13:12
Желаем удачи
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