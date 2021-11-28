Почеттино: «Рамос – великий чемпион. Посмотрим, как адаптируется в Лиге 1»

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вчера, 13:03

Главный тренер ПСЖ высоко отозвался о защитнике команды , который может дебютировать за клуб в ближайшее время.

Рамос ведет себя нормально, профессионально, он пытается помочь команде. Это хорошо. Он игрок, которого мы знаем, с большим опытом, великий чемпион. Он может принести свои знания, ценности, ему нужно играть. Нужно будет посмотреть, как он адаптируется к чемпионату, совершенно отличающемуся от Ла Лиги. Это трудно предсказать. Ему понадобится столько времени, сколько потребуется.