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«Белененсеш» вдевятером играет против «Бенфики». В составе вышли 2 вратаря

сегодня, 00:56
БелененсешЛоготип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)0 : 7Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

В матче 12-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Бенфика» у хозяев в составе вышло всего 9 человек. Помимо этого у команды нет ни одного запасного игрока, а один из полевых футболистов является вратарём.

Жоао Монтейро, который по своему амплуа вратарь, играет в поле на позиции правого защитника.

6 футболистов «Белененсеша» из 9 сегодня дебютировали за клуб в Португальской Премьер-Лиге.

В клубе из Лиссабона произошла вспышка коронавируса, результатом которой стал такой выбор состава на сегодняшний матч.

После 1-го тайма команда проигрывает «Бенфике» со счётом 0:7. На 1-й минуте матча автогол в свои ворота забил Эдуардо Кау.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:49
в плохие времена живём
13 RUS
13 RUS
сегодня в 12:40
Не только в нашей лиге приколов так чудят... С каким счетом матч то закончился?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:33
Такая ситуация была у нас с Ростовом когда они вышли играть с сочинцами, позор федерациям, работают не специалисты а истуканы.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 10:34
Это че еще за цирк? Нафига выходили вообще со своими вирусами?
санек002
санек002 ответ зигзаг (раскрыть)
сегодня в 09:49
официального матча и не было бы!просто отменили и все
санек002
санек002
сегодня в 09:49
полная чушь!санкции фифа должны быть за такое безобразие!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:40
Ну вот,только что португалы похвалялись,что у них всё стабильно и гуляем напропалую.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 09:01
Там в итоге вроде технарь. На второй тайм они вышли в семером, потом один из них сел на поле и сказал, что играть больше не может и судья остановил матч.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:39
Зачем проводить вообще такой матч
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:10
Цирк уехал, клоуны остались...
pele1981
pele1981
сегодня в 06:18
А перенести матч нельзя было разве? Или эту дичь устроили на потеху зрителю?
зигзаг
зигзаг
сегодня в 03:52
Не дали Бенфике в книгу рекордов Гиннеса попасть. В официальном матче голов 30 забили бы.
4RT
4RT
сегодня в 03:29
Кому вообще был нужен этот цирк
УЕСКА
УЕСКА ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 02:55
Раньше просто не было ковида а сейчас регулярно будем подобный цирк наблюдать.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 02:42
Бенфика оставь голы на ЛЧ.
Тебе ещё Барсу обгонять
Phu Quoq
Phu Quoq ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 02:32
Но если все таки принимали, то такие матчи - золотое дно
Пару дней назад был матч женских сборных Македонии и Сев.Ирландии. Закончился со счётом 0:11
Там уже с первых минут было понятно, что получится разгром. Я оперативно закинул деньги и на одном этом матче на тоталах больше поднял 20тыс
Потом конечно за два дня их спустил, но это уже совсем другая история
Phu Quoq
Phu Quoq
сегодня в 02:27
Посмотрел подробный обзор этого с позволения сказать матча
Вобщем в начале матча на поле было девять игроков Белененсеша, Бенфика им уже в первом тайме влупила семь голов и была полна решимости во втором тайме продолжить это жесткое порево
Но игроки хозяев пошли на хитрость
На второй тайм вышли всемером и сразу после свистка один из игроков упал безо всякой причины на газон , симулируя травму
Судье пришлось остановить встречу. Очень жаль. Мне например было интересно, смогла бы Бенфика штук 15 положить за матч. Такое ведь не каждый день увидишь
Agamaga........
Agamaga........ ответ Phu Quoq (раскрыть)
сегодня в 02:22
Да я думаю, что вообще не примали ставки.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 02:21
Первый случай на моей памяти, чтобы на поле вышло 9 игроков. А по правилам допускается разве? Много вопросов к этому цирку!
Phu Quoq
Phu Quoq
сегодня в 02:02
Интересно было бы посмотреть, какие там были коэффициенты на тотал
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:48
Не только в РПЛ оказывается бывает такой цирк. Португальцы тоже "отличились".
Аксинья
Аксинья ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 01:27, ред.
А кто его знает какие санкции за технарь могут быть - может там строго вплоть до снятия с чемпа, "Ростов" в свое время тоже был вынужден пацанов выставлять поскольку санкции за технари из-за "короны" Прядкин отменил после этой игры))
протон
протон
сегодня в 01:11
Коллективно просим Бенфику спустить на тормоза, это антигуманною, где Юнеско, ? Где? Где, где все эти гуманные организации, прошу Вас пресечь этот акт...
Землянин
Землянин ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 01:11, ред.
Скорее Бенфика позориться. Нужна ли им такая ср@ная победа над десятым составом, да и ещё в не полном составе ❓Вышли хотя бы 9 на 9, если переносить испугались, всё равно бы выиграли
протон
протон
сегодня в 01:09, ред.
Боже что творится? прекратите это насилие.
Сантус
Сантус
сегодня в 01:08
Бенфика могла бы проявить гуманизм...)Маленьких обижать нельзя..
makkie
makkie
сегодня в 01:06
Господи, да лучше технарь получить, чем вот так вот позорится.
Или обязательно нужно было сыграть матч?
баск
баск
сегодня в 01:04
На второй тайм Белененсьеш вышел всемером, и сразу же один из его игроков прикинулся травмированным.
Матч остановлен.

Перед игрой "героически" отказались просить о переносе, но устроили шапито.
Вот клоуны..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:00
Это чтото новенькое!
Рагнарёк
Рагнарёк
сегодня в 00:58
Ростов нашел себе клуб-побратим
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