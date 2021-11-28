«Белененсеш» вдевятером играет против «Бенфики». В составе вышли 2 вратаря

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сегодня, 00:56

В матче 12-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Бенфика» у хозяев в составе вышло всего 9 человек. Помимо этого у команды нет ни одного запасного игрока, а один из полевых футболистов является вратарём.

, который по своему амплуа вратарь, играет в поле на позиции правого защитника.

6 футболистов «Белененсеша» из 9 сегодня дебютировали за клуб в Португальской Премьер-Лиге.

В клубе из Лиссабона произошла вспышка коронавируса, результатом которой стал такой выбор состава на сегодняшний матч.

После 1-го тайма команда проигрывает «Бенфике» со счётом 0:7. На 1-й минуте матча автогол в свои ворота забил Эдуардо Кау.