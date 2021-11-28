«Белененсеш» вдевятером играет против «Бенфики». В составе вышли 2 вратаря

В матче 12-го тура чемпионата Португалии «Белененсеш» — «Бенфика» у хозяев в составе вышло всего 9 человек. Помимо этого у команды нет ни одного запасного игрока, а один из полевых футболистов является вратарём.
Жоао Монтейро, который по своему амплуа вратарь, играет в поле на позиции правого защитника.
6 футболистов «Белененсеша» из 9 сегодня дебютировали за клуб в Португальской Премьер-Лиге.
В клубе из Лиссабона произошла вспышка коронавируса, результатом которой стал такой выбор состава на сегодняшний матч.
После 1-го тайма команда проигрывает «Бенфике» со счётом 0:7. На 1-й минуте матча автогол в свои ворота забил Эдуардо Кау.
Тебе ещё Барсу обгонять
Тебе ещё Барсу обгонять
Пару дней назад был матч женских сборных Македонии и Сев.Ирландии. Закончился со счётом 0:11
Там уже с первых минут было понятно, что получится разгром. Я оперативно закинул деньги и на одном этом матче на тоталах больше поднял 20тыс
Потом конечно за два дня их спустил, но это уже совсем другая история
Пару дней назад был матч женских сборных Македонии и Сев.Ирландии. Закончился со счётом 0:11
Там уже с первых минут было понятно, что получится разгром. Я оперативно закинул деньги и на одном этом матче на тоталах больше поднял 20тыс
Потом конечно за два дня их спустил, но это уже совсем другая история
Вобщем в начале матча на поле было девять игроков Белененсеша, Бенфика им уже в первом тайме влупила семь голов и была полна решимости во втором тайме продолжить это жесткое порево
Но игроки хозяев пошли на хитрость
На второй тайм вышли всемером и сразу после свистка один из игроков упал безо всякой причины на газон , симулируя травму
Судье пришлось остановить встречу. Очень жаль. Мне например было интересно, смогла бы Бенфика штук 15 положить за матч. Такое ведь не каждый день увидишь
Вобщем в начале матча на поле было девять игроков Белененсеша, Бенфика им уже в первом тайме влупила семь голов и была полна решимости во втором тайме продолжить это жесткое порево
Но игроки хозяев пошли на хитрость
На второй тайм вышли всемером и сразу после свистка один из игроков упал безо всякой причины на газон , симулируя травму
Судье пришлось остановить встречу. Очень жаль. Мне например было интересно, смогла бы Бенфика штук 15 положить за матч. Такое ведь не каждый день увидишь
Или обязательно нужно было сыграть матч?
Или обязательно нужно было сыграть матч?
Матч остановлен.
Перед игрой "героически" отказались просить о переносе, но устроили шапито.
Вот клоуны..
Матч остановлен.
Перед игрой "героически" отказались просить о переносе, но устроили шапито.
Вот клоуны..