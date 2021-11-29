Цорн назначен спортивным директором «Локомотива»

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что технический директор «железнодорожников» Томас Цорн назначен на должность спортивного директора команды.

Томас будет помогать Ларсу Корнетке, который назначен руководителем по спорту и развитию ФК «Локомотив», по многим вопросам, среди которых — координация внутренних проектов в спортивном департаменте, планирование составов команд и управление контрактами, а также административная поддержка и взаимодействие с остальными подразделениями клуба. Помимо этого, Томас будет следить за развитием Академии, принимать участие в трансферной деятельности клуба, в которую входит скаутинг перспективных игроков и оценка потенциальных новичков «Локомотива», а также займётся курированием направления спортивной науки и медицины. В функционал Томаса Цорна также войдут вопросы, связанные с организацией учебно-тренировочных сборов основной команды, с согласованием и проведением товарищеских матчей «Локомотива».

Команда специалистов, которых ранее Ральф Рангник привлёк для работы в клубе, продолжит курс в соответствии с выбранной стратегией «Локомотива» под руководством Ларса Корнетки и Томаса Цорна.