ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Цорн назначен спортивным директором «Локомотива»

вчера, 20:47

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что технический директор «железнодорожников» Томас Цорн назначен на должность спортивного директора команды.

Томас будет помогать Ларсу Корнетке, который назначен руководителем по спорту и развитию ФК «Локомотив», по многим вопросам, среди которых — координация внутренних проектов в спортивном департаменте, планирование составов команд и управление контрактами, а также административная поддержка и взаимодействие с остальными подразделениями клуба. Помимо этого, Томас будет следить за развитием Академии, принимать участие в трансферной деятельности клуба, в которую входит скаутинг перспективных игроков и оценка потенциальных новичков «Локомотива», а также займётся курированием направления спортивной науки и медицины. В функционал Томаса Цорна также войдут вопросы, связанные с организацией учебно-тренировочных сборов основной команды, с согласованием и проведением товарищеских матчей «Локомотива».

Команда специалистов, которых ранее Ральф Рангник привлёк для работы в клубе, продолжит курс в соответствии с выбранной стратегией «Локомотива» под руководством Ларса Корнетки и Томаса Цорна.

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Кроликов
Кроликов
сегодня в 06:58
Опа! Теперь и в футболе новые «непотопляемые» эффективные менеджеры. Как в старом анекдоте: «... походу тут место проклятое!»
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:17
РЖУНИМАГУ...Один эффективный менеджер круче другого.
True Story
True Story
вчера в 22:12
Из Спартака выгнали, так Прядкин своего сынишку уже в Локо пихнул. Соболезную болелам паровозам
AlVi77
AlVi77
вчера в 21:41
Сочувствую всем болельщикам Локо. Ржд, ау! Гони всех в германию через беларусь с польшей! Палыча консультантом, Лоськова главным! Директором нормального русского хозяйственника (мужика)!
Брулин
Брулин
вчера в 21:34
Раньше в РПЛ игроки и тренеры из клуба в клуб мигрировали (потому что за рубежом нахрен никому не у76ись), а теперь еще и менеджеры, директора всякие...Круговорот 62а...
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 21:13
Жесткий распил в локо!!! Очень обидно за любимую команду. Остаётся только терпеть, пока локо в ближайшее время будет середняком рпл !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:12
В ЛОКО что вместо тренеров теперь министерство - филиал РЖД.? А я думал, что только Остап Бендер знал 400 способов отъема денег у государства.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:00
Глубокую траншею копают фрицы,на зиму к обороне готовятся!
YVG
YVG
вчера в 20:57
Это ужас, ободрал и опустил одних, взялся за других.
протон
протон
вчера в 20:52
Непотопляемый бастард Прядкина
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:49
Скоро снова начнутся разборки!
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