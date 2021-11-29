Рангник: «Рад присоединиться к „Манчестер Юнайтед“»

«Манчестер Юнайтед» официально объявил Ральфа Рангника тренером команды до конца сезона при условии получения рабочей визы. Немецкий специалист выразил нацеленность на развитие молодёжи в клубе:
Я рад присоединиться к «Манчестер Юнайтед» и сосредоточен на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба. Команда полна талантов и имеет отличный баланс молодежи и опыта. Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал, как индивидуально, так и, самое главное, в команде. Помимо этого, я с нетерпением жду поддержки долгосрочных целей клуба на консультационной основе.
Временно исполняющий обязанности главного тренера Майкл Каррик останется во главе первой команды до тех пор, пока не будет оформлена рабочая виза Рангника.