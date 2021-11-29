Рангник: «Рад присоединиться к „Манчестер Юнайтед“»

«Манчестер Юнайтед» официально объявил тренером команды до конца сезона при условии получения рабочей визы. Немецкий специалист выразил нацеленность на развитие молодёжи в клубе:

Я рад присоединиться к «Манчестер Юнайтед» и сосредоточен на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба. Команда полна талантов и имеет отличный баланс молодежи и опыта. Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал, как индивидуально, так и, самое главное, в команде. Помимо этого, я с нетерпением жду поддержки долгосрочных целей клуба на консультационной основе.