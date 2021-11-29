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Рангник: «Рад присоединиться к „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 15:32

«Манчестер Юнайтед» официально объявил Ральфа Рангника тренером команды до конца сезона при условии получения рабочей визы. Немецкий специалист выразил нацеленность на развитие молодёжи в клубе:

Я рад присоединиться к «Манчестер Юнайтед» и сосредоточен на том, чтобы сделать этот сезон успешным для клуба. Команда полна талантов и имеет отличный баланс молодежи и опыта. Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь этим игрокам реализовать свой потенциал, как индивидуально, так и, самое главное, в команде. Помимо этого, я с нетерпением жду поддержки долгосрочных целей клуба на консультационной основе.

Временно исполняющий обязанности главного тренера Майкл Каррик останется во главе первой команды до тех пор, пока не будет оформлена рабочая виза Рангника.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:05
То что он кинул Локо и не успел там толком ничего сделать, его не красит. Мне видится он пока что шарлатаном. А там посмотрим. Мало о нём знаю.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 17:13
Рад что перед пенсией, да и на пенсии МЮ дал возможность срубить еще больше бабла чем Локомитив. Ура.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:52
Конечно рад, он сам этого не ожидал
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:52
Кто ещё рад?
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 15:59
Он счастлив, но у него нет дара.
mjd2t4bckxca
mjd2t4bckxca
вчера в 15:55
Рад за своё кидалово
ДСА
ДСА
вчера в 15:50
Забыл добавить, что рад сбежать из Локомотива.
протон
протон
вчера в 15:43, ред.
В контексте Локо вспоминается фильм Жмурки: А кто вам сказал, что вас, ребята, подставили? Очевидно, что без Гиздоля порядок в МЮ Рангнику не навести. Локомотив, отпусти гения в Манчестер!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:39
Было бы удивительно если бы было по другому !
makkie
makkie ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:38
Цорн разберётся)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:38, ред.
Понятно, что рад после ЛОКО - МЮ! После РПЛ - АПЛ!.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:37
А как же Локо?
Cat01
Cat01
вчера в 15:36
Желаем удачи
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