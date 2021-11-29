Рангник — главный тренер МЮ

МЮ объявил о назначении Ральфа Рангника на пост временного главного тренера до конца сезона.
По окончании контракта немец станет консультантом клуба. Рангнику предстоит получить рабочую визу, прежде чем он приступит к своим обязанностям.
Ранее специалист занимал должность директора по спорту и развитию «Локомотива».
Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick 🔴🇩🇪#MUFC— Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021
а летом приведет да бы хорошо Йохима Лева....а то может из Саутгемптона третьего ученика и знакомого возьмет Хазенхюнтеля на повышение в МЮ..... который с ним работал в Лейпциге.
а летом приведет да бы хорошо Йохима Лева....а то может из Саутгемптона третьего ученика и знакомого возьмет Хазенхюнтеля на повышение в МЮ..... который с ним работал в Лейпциге.
Проблема в одном игрочишке )
Проблема в одном игрочишке )
Зато Артета победил в споре с сульшером и лемпардом
Зато Артета победил в споре с сульшером и лемпардом
И для Локо тоже такой себе вариант. Пришли немцы, заявили о выстраивании структуры управления клубом, а теперь сбежали? Так без Рангника вся система рухнуть может. Или Цорн теперь за главного будет?
И для Локо тоже такой себе вариант. Пришли немцы, заявили о выстраивании структуры управления клубом, а теперь сбежали? Так без Рангника вся система рухнуть может. Или Цорн теперь за главного будет?
Пофеерил на эмоциях после перехода, а сейчас сдулся. Да я не спорю, что он ещё иногда может показать класс, но его время ушло. Посмотри, что он сделал с Юве! Юве всегда славился прежде всего командной игрой, а сейчас руины, даже многие игроки и в клубе говорят об этом.
Так, что если МЮ хочет чего то добиться, то от Роналду надо избавляться.
Пофеерил на эмоциях после перехода, а сейчас сдулся. Да я не спорю, что он ещё иногда может показать класс, но его время ушло. Посмотри, что он сделал с Юве! Юве всегда славился прежде всего командной игрой, а сейчас руины, даже многие игроки и в клубе говорят об этом.
Так, что если МЮ хочет чего то добиться, то от Роналду надо избавляться.
На деле немец приехал в ФК Локомотив, как к дикарям, навешал им лапши, срубил бабла - и свалил довольный.
На деле немец приехал в ФК Локомотив, как к дикарям, навешал им лапши, срубил бабла - и свалил довольный.