Рангник — главный тренер МЮ

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вчера, 14:36

МЮ объявил о назначении на пост временного главного тренера до конца сезона.

По окончании контракта немец станет консультантом клуба. Рангнику предстоит получить рабочую визу, прежде чем он приступит к своим обязанностям.

Ранее специалист занимал должность директора по спорту и развитию «Локомотива».