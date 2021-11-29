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Рангник — главный тренер МЮ

вчера, 14:36

МЮ объявил о назначении Ральфа Рангника на пост временного главного тренера до конца сезона.

По окончании контракта немец станет консультантом клуба. Рангнику предстоит получить рабочую визу, прежде чем он приступит к своим обязанностям.

Ранее специалист занимал должность директора по спорту и развитию «Локомотива».

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 19:20
Я всегда ратовал за назначение отечестенных специалистов. Им бежать некуда, поэтому работают на совесть.
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 19:05
Что то воодушевления мало, но пожелаю удачи ему с командой
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:12
Многие болельщики Манчестер Юнайтед воодушевлены в связи с его приходом! На самом деле он крайне недооцененный специалист. Удачи ему и успехов в манкунианском клубе!
DXTK
DXTK
вчера в 17:53, ред.
развалил одну команду щас сделает это с другой только за большие деньги, с большими клубами уровня лч Рангник не умеет работать, что с шальке сбежал как раз МЮ его выбросил из ЛЧ в 2011 году, что с Локо убежал недоделав работу кинул всЁ, ............ его работа видна лишь с хоффенхаймом и Лейпцигом, которые были середняками и аутсайдерами где то болтались, и вроде как бы сделал из них конфетку, но титула они так и не взяли..........., ну если МЮ себя считает середняком, то такое назначение себя оправдывает, .....как раз учитель будет своим ученикам сливать одному в Ливерпуле другому в Челси..............

а летом приведет да бы хорошо Йохима Лева....а то может из Саутгемптона третьего ученика и знакомого возьмет Хазенхюнтеля на повышение в МЮ..... который с ним работал в Лейпциге.
Smoke Some Weed
Smoke Some Weed ответ за (раскрыть)
вчера в 17:04
Будет весело если в МЮ)
6w7yw4yw4rx7
6w7yw4yw4rx7
вчера в 16:44
Успеха ему в этой должности.
pele1981
pele1981
вчера в 16:26
Видать руководство МЮ не хочет, чтобы клуб вернулся в элиту футбола!
eleven LC
eleven LC ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 16:15
И в ком?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:14
Бригадефюрер переброшен на ответственный участок.Кто вступил на пост руководителя ягдкоманды вместо него?
3ton
3ton
вчера в 15:48
А ничего не изменится в результатах МЮ .
Проблема в одном игрочишке )
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 15:44
То что он отличный тактик-теоретик не вызывает сомнения, а в клубе надо работать непосредственно с людьми, и это вызывает опасение. А в Локо он запомнился тем, что сразу продал одного из лучших полузащитников РПЛ Крыховяка, прямому конкуренту (Краснодару). И если он начнёт также работать в МЮ, ничего хорошего ждать не придётся. А болелам надоест ждать, когда начнут действовать его тактические заморочки.
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 15:27
классно. Теперь в АПЛ 5 ТОП-тренеров и Артета
Зато Артета победил в споре с сульшером и лемпардом
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 15:27
Удачи на новом месте.
за
за
вчера в 15:23
Скоро и тренер из Локо свалит...
sash71
sash71
вчера в 15:19
Походу руководству МЮ оказалось не так то и легко найти специалиста на должность главного тренера. Зизу отказал, Унай занят по уши в своём клубе…..одним словом МЮ столкнулся вот с такой неожиданностью с оформлением ТОП тренера. Рангник возможно сможет что то изменить но в целом это должен делать специалист с именем. После ухода сэра Алекса МЮ колбасит не по детски.
berda2003
berda2003
вчера в 15:19
сейчас разработает план развития МЮ до 2050г. - подоит хозяев и свалит в поисках очередной жертвы... красиво.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:17
Цорн без бати вообще никому не нужен
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:16
Быстро он с Локо слился.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:14
Ты релиз Локо не читал? Там работает его агентство в первую очередь, а он был скорее консультантом, который подготавливал рабочее место
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:11
Мдаааа... Грусть-печаль.
4RT
4RT
вчера в 15:06
Роналду просто счастлив 😁
makkie
makkie
вчера в 15:03
Странный выбор. Разве Рангник главный тренер? Он же больше менеджер сейчас.
И для Локо тоже такой себе вариант. Пришли немцы, заявили о выстраивании структуры управления клубом, а теперь сбежали? Так без Рангника вся система рухнуть может. Или Цорн теперь за главного будет?
Спагетти вернулся
Спагетти вернулся
вчера в 15:01
Баринов уже лыжи смазывает, скоро покатит в МЮ;)
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:59
Это что - месть немцев за проигрыш во второй Мировой ?
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 14:58
А зачем он нужен команде, которая чего то хочет добиться?
Пофеерил на эмоциях после перехода, а сейчас сдулся. Да я не спорю, что он ещё иногда может показать класс, но его время ушло. Посмотри, что он сделал с Юве! Юве всегда славился прежде всего командной игрой, а сейчас руины, даже многие игроки и в клубе говорят об этом.
Так, что если МЮ хочет чего то добиться, то от Роналду надо избавляться.
протон
протон
вчера в 14:57
Мне кажется или Локо очень сильно развели. ждем теперь трансферов анжорина, бека беки и керка в маню за 80 млн
spm9u62aj5uf
spm9u62aj5uf
вчера в 14:55
Знатно кинул дрезину
ДСА
ДСА
вчера в 14:48
Головокружительный взлет карьеры.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:48
У вас нет будущего с Рангником.
d_fincher
d_fincher
вчера в 14:47
А сколько было пафоса у представителей Локомотива: у нас вона кто работает, мы европейцы теперече! Только вперед, только развитие! Нам ваши Николичи и Сёмины не нужны, у нас таких мешок и маленький пакетик.

На деле немец приехал в ФК Локомотив, как к дикарям, навешал им лапши, срубил бабла - и свалил довольный.
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