«Локомотив» объявил нового руководителя по спорту и развитию

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что новым руководителем команды по спорту и развитию стал , который является правой рукой Ральфа Рангника.

Ларс Корнетка — ученик, многолетний партнёр, последователь идей и приверженец футбольной философии Ральфа Рангника. С ним специалист активно сотрудничал в «Хоффенхайме», «Шальке 04» и «Ред Булл Лейпциг», начиная с 2007 года. Специализацией Ларса является статистический футбольный анализ, оценка навыков игроков и их физического состояния, в том числе — передовая видеоаналитика, а также скаутинг, ориентированный, прежде всего, на поиск перспективных молодых футболистов, и объективная оценка их будущих возможностей.

Корнетка на позиции руководителя по спорту и развитию ФК «Локомотив» будет заниматься в том числе стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали клубных команд, Академии и подготовки резерва.

Команда специалистов, сформированная Ральфом Рангником, продолжит реализацию утверждённой советом директоров клуба стратегии.