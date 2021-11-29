«Локомотив» объявил нового руководителя по спорту и развитию

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что новым руководителем команды по спорту и развитию стал Ларс Корнетка, который является правой рукой Ральфа Рангника.
Ларс Корнетка — ученик, многолетний партнёр, последователь идей и приверженец футбольной философии Ральфа Рангника. С ним специалист активно сотрудничал в «Хоффенхайме», «Шальке 04» и «Ред Булл Лейпциг», начиная с 2007 года. Специализацией Ларса является статистический футбольный анализ, оценка навыков игроков и их физического состояния, в том числе — передовая видеоаналитика, а также скаутинг, ориентированный, прежде всего, на поиск перспективных молодых футболистов, и объективная оценка их будущих возможностей.
Корнетка на позиции руководителя по спорту и развитию ФК «Локомотив» будет заниматься в том числе стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали клубных команд, Академии и подготовки резерва.
Команда специалистов, сформированная Ральфом Рангником, продолжит реализацию утверждённой советом директоров клуба стратегии.
Кто в Локомотиве главный 7 ?
Он наверное хочет в Германию ?
Кто в Локомотиве главный 7 ?
Он наверное хочет в Германию ?
интересно, а какую ОБЬЕКТИВНУЮ оценку будущих возможностей получил перспективный Балотелли? а БенАрфа? а Тарабт? а тот же Чалов? и подобные?)))
интересно, а какую ОБЬЕКТИВНУЮ оценку будущих возможностей получил перспективный Балотелли? а БенАрфа? а Тарабт? а тот же Чалов? и подобные?)))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1293677/lokomotiv
А кто сомневался?))))) Немцы нашли паровоз, который их вытянет к мечте о домике на Альпийских лугах))))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1293677/lokomotiv
А кто сомневался?))))) Немцы нашли паровоз, который их вытянет к мечте о домике на Альпийских лугах))))