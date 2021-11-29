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«Локомотив» объявил нового руководителя по спорту и развитию

вчера, 20:06

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что новым руководителем команды по спорту и развитию стал Ларс Корнетка, который является правой рукой Ральфа Рангника.

Ларс Корнетка — ученик, многолетний партнёр, последователь идей и приверженец футбольной философии Ральфа Рангника. С ним специалист активно сотрудничал в «Хоффенхайме», «Шальке 04» и «Ред Булл Лейпциг», начиная с 2007 года. Специализацией Ларса является статистический футбольный анализ, оценка навыков игроков и их физического состояния, в том числе — передовая видеоаналитика, а также скаутинг, ориентированный, прежде всего, на поиск перспективных молодых футболистов, и объективная оценка их будущих возможностей.

Корнетка на позиции руководителя по спорту и развитию ФК «Локомотив» будет заниматься в том числе стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали клубных команд, Академии и подготовки резерва.

Команда специалистов, сформированная Ральфом Рангником, продолжит реализацию утверждённой советом директоров клуба стратегии.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:28
Томасик поспортит и разовьёт Локо! Он спит и видит, как это лучше сделать!..
YVG
YVG
вчера в 21:21
Лучше Семина, спеца по всем вопросам, Локомотиву не найти. А фрицам только навариться и удрать.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:04, ред.
Это просто эпичный провал. Взять спеца, который сбежит через полтора месяца, а потом делать главным его помощника. Это даже не плохая мина при плохой игре, а не знаю, что.
suiw
suiw ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:04
Лучший пост за последний месяц здесь. Спасибо, развеселили
suiw
suiw
вчера в 21:03
Правая рука останется в Москве, а однорукий Рангник будет топить МЮ
13 RUS
13 RUS
вчера в 20:49
Ну все, умрет скоро команда...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:43
Ну 0 - 3 еще не предел для Гиздоля, а теперь еще один враг ...
Кто в Локомотиве главный 7 ?
Он наверное хочет в Германию ?
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:41, ред.
вдумайтесь только, "объективная оценка... будущих возможностей... перспективных молодых футболистов" ахахахаха))) это очень не дешовое дело скажу я вам)))
интересно, а какую ОБЬЕКТИВНУЮ оценку будущих возможностей получил перспективный Балотелли? а БенАрфа? а Тарабт? а тот же Чалов? и подобные?)))
steel900
steel900
вчера в 20:41
Ну все, пропал Локо...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:31
РЕализация федеральной целевой программы (ФЦП) "ТРудоустройство нуждающихся соотечественников". Одобрено Советом Директоров монополиста-РЖД.
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:28
Локо весьма результативно встречает нового шефа))
makkie
makkie
вчера в 20:24
Как бы сюрпризов не было ))
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 20:23
Звучит неплохо, конечно.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 20:21
Ларс Корнетка — ученик, многолетний партнёр, последователь идей и приверженец футбольной философии Ральфа Рангника.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1293677/lokomotiv
А кто сомневался?))))) Немцы нашли паровоз, который их вытянет к мечте о домике на Альпийских лугах))))
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 20:21, ред.
через неделю в Реал уйдёт Корнетка, станет большой Корнеткой, а Гисдоль будет главным тренером
протон
протон
вчера в 20:20
Денег заработал,развалил Локо и свалил.
протон
протон
вчера в 20:20
шило на мыло
Сп62
Сп62
вчера в 20:19
Ученику желаю превзойти учителя и после Локо сразу либо в Барсу, либо в Реал.
particular
particular
вчера в 20:16
Слабый ход, направленный на нивелирование имиджевого урона после ухода Рагника... Немец обштопал клуб и положил на всех с пробором...
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:16
Локомотив пока бездарно и безнадёжно сливает аутсайдеру в Туле 2-0 после первого тайма! Ученик Рангника Корнетка, видимо, призван помочь Гисдолю вывести команду на новый уровень - в Пердив!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:10
Предатель назначил своего человека.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:10
Удачи ему в ЛОКО.....
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