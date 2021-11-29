«Локомотив»: «Благодарим Рангника за проделанную работу»

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала новость о том, что руководитель по спорту и развитию клуба Ральф Рангник перебрался в МЮ.
ФК «Локомотив» сотрудничал с Рангником с февраля текущего года. В первом полугодии Ральф выступал в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, а затем и при её реализации и внедрении, уже работая в ФК «Локомотив» на позиции руководителя по спорту и развитию.
Под руководством Рангника в короткий срок в клубе создан скаутский департамент, блок по медицине и инновациям, внедрена система продвинутой видеоаналитики, сформирован тренерский штаб, запущены высокотехнологичные информационные системы.
Современная европейская система футбольной подготовки, которую внедрил в «Локомотиве» Рангник, не завязана на персоналиях и продолжит работать после его ухода. Клуб будет развиваться в соответствии с озвученной долгосрочной стратегией. Ральф Рангник привлёк опытных специалистов на ключевые позиции и сформировал команду профессионалов, которая продолжит терпеливо и последовательно двигаться в выбранном направлении, главным приоритетом которого является развитие молодых футболистов как из России, так и из других стран.
Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Ральфа Рангника за проделанную работу. Мы остаёмся в контакте по вопросам будущего нашего клуба и желаем Ральфу успехов на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».
По скаутам, Локо до этого делал вполне себе удачные трансферы Крыховяка, Жоао Марио, Хвичи. Последних не выкупили потому что денег зажали. Сейчас зато за конские, извиняюсь, суммы совершаются неоднозначные трансферы и это подается как достижение. Одна аренда Анджорина чего стоит. Обмен игроками с ЦСКА тоже очень странный по деньгам.
По медецине. Давно не помню чтобы столько травм было у игроков. Дошло до того что Баринову приходится ЦЗ играть.
Видеоналитика, тренеры. Понятно что нужно смотреть вдолгую, но пока результаты стали хуже и игра ничем не впечатляет. Марко не сломал наследие Семина и клуб примерно те же результаты показывал. Здесь же наворотили дел и перспективы пока нерадужные.
По скаутам, Локо до этого делал вполне себе удачные трансферы Крыховяка, Жоао Марио, Хвичи. Последних не выкупили потому что денег зажали. Сейчас зато за конские, извиняюсь, суммы совершаются неоднозначные трансферы и это подается как достижение. Одна аренда Анджорина чего стоит. Обмен игроками с ЦСКА тоже очень странный по деньгам.
По медецине. Давно не помню чтобы столько травм было у игроков. Дошло до того что Баринову приходится ЦЗ играть.
Видеоналитика, тренеры. Понятно что нужно смотреть вдолгую, но пока результаты стали хуже и игра ничем не впечатляет. Марко не сломал наследие Семина и клуб примерно те же результаты показывал. Здесь же наворотили дел и перспективы пока нерадужные.