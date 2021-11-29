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«Локомотив»: «Благодарим Рангника за проделанную работу»

вчера, 14:42

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала новость о том, что руководитель по спорту и развитию клуба Ральф Рангник перебрался в МЮ.

ФК «Локомотив» сотрудничал с Рангником с февраля текущего года. В первом полугодии Ральф выступал в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, а затем и при её реализации и внедрении, уже работая в ФК «Локомотив» на позиции руководителя по спорту и развитию.

Под руководством Рангника в короткий срок в клубе создан скаутский департамент, блок по медицине и инновациям, внедрена система продвинутой видеоаналитики, сформирован тренерский штаб, запущены высокотехнологичные информационные системы.

Современная европейская система футбольной подготовки, которую внедрил в «Локомотиве» Рангник, не завязана на персоналиях и продолжит работать после его ухода. Клуб будет развиваться в соответствии с озвученной долгосрочной стратегией. Ральф Рангник привлёк опытных специалистов на ключевые позиции и сформировал команду профессионалов, которая продолжит терпеливо и последовательно двигаться в выбранном направлении, главным приоритетом которого является развитие молодых футболистов как из России, так и из других стран.

Футбольный клуб «Локомотив» благодарит Ральфа Рангника за проделанную работу. Мы остаёмся в контакте по вопросам будущего нашего клуба и желаем Ральфу успехов на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:11
не факт, что есть причины для благодарности
youtomee
youtomee
вчера в 18:10
а что медицины и скаутов до Рангника не было что ли?)
particular
particular
вчера в 17:37, ред.
Ему и даром не нужны эти вежливые слюни в догонку. Он уже весь в АПЛ и не на мгновенье не вспомнит Локо...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:51
Скорее за недоделанную работу.
4RT
4RT
вчера в 15:44
Рангника больше нет с нами,но дело его живёт! 😁
valt134
valt134
вчера в 15:38
Черт побери, «красиво» бабла срубил... Всё по классике жанра. Остап Бендер отдыхает.
drug01
drug01
вчера в 15:38
Слишком много бегает
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 15:23
Под руководством Рангника в короткий срок в клубе создан скаутский департамент, блок по медицине и инновациям, внедрена система продвинутой видеоаналитики, сформирован тренерский штаб, запущены высокотехнологичные информационные системы.

По скаутам, Локо до этого делал вполне себе удачные трансферы Крыховяка, Жоао Марио, Хвичи. Последних не выкупили потому что денег зажали. Сейчас зато за конские, извиняюсь, суммы совершаются неоднозначные трансферы и это подается как достижение. Одна аренда Анджорина чего стоит. Обмен игроками с ЦСКА тоже очень странный по деньгам.

По медецине. Давно не помню чтобы столько травм было у игроков. Дошло до того что Баринову приходится ЦЗ играть.

Видеоналитика, тренеры. Понятно что нужно смотреть вдолгую, но пока результаты стали хуже и игра ничем не впечатляет. Марко не сломал наследие Семина и клуб примерно те же результаты показывал. Здесь же наворотили дел и перспективы пока нерадужные.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:16
Неоднозначной получилась работа Ральфа в "Локомотиве".
makkie
makkie
вчера в 15:08
Красивые слова, обёрнутые в блестяющую оболочку.
А по факту из крепкой команды под руководством Николича Локо превратился в нестабильный коллектив, а купленные новички пока не оправдывают ожиданий. И травмированных много стало. И в руководстве Леонченко-Плутник-Цорн, а еще был Рангник.
Слишком много НО...
shlomo
shlomo
вчера в 15:07
Ему бы морду набить со всею благодарностью
протон
протон
вчера в 15:07
Распил Рангника в Локо по-немецки: методично, обстоятельно и с небывалым размахом.
Так Сёмина не благодарили за вклад весомый в деле.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:05
Вы ему ещё памятник поставьте возле РЖД Арены....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 15:02
Рано говорить, пусть пару лет пройдёт
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:02
А за что благодарить??? Пришел, привел своих "марионеток", развалил команду и свалил....
d_fincher
d_fincher
вчера в 15:01
Убрал Николича, разнес состав, купил ноунеймов, поимел бабла - и сваливает.

Благодарим за работу.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:59
Не являюсь поклонником Локомотива, но даже мне понятно, что благодарить Рангника не за что
протон
протон
вчера в 14:57, ред.
смех и слёзы)
Вроде бы и смешно, а если задуматься, то не чему особо радоваться.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:47
Конечно в МЮ лучше.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 14:44
Бла-бла-бла
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