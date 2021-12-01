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«Ювентус» на выезде обыграл «Салернитану»

сегодня, 00:42
СалернитанаЛоготип футбольный клуб Салернитана0 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В матче 15-го тура Серии А «Ювентус» на выезде обыграл «Салернитану» со счетом 2:0.

Голами в составе туринской команды отметились Пауло Дибала (21') и Альваро Мората (79').

В турнирной таблице Серии А «Юве» идет на 7-й строчке (24 очка), «Салернитана» — на 20-м месте (8 очков).

Матч против «Салернитаны» стал знаковым для Пауло Дибалы.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:52
Господи, что Кин, что Мората, на их игру смотреть тошно. Лучше уж без форварда играть, чем с ними. Даже пас нормальный отдать на метр не могут
Шуnя771
Шуnя771 ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 12:30
Голова болит о другом - надо отчитаться за 50 лямов...
Иначе открывается перспектива Серии Б...
Сценарий они знают, раз проходили...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:14
Снова Дибала выручает Юве.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 08:11
Странно было бы если бы Юве не обыграл Салерлитану.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 07:52
Молодцы выйграли у 20-ой команды Серии А.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:46
Всем доброго времени суток.
Хочу поздравить ironigor с победой в основном конкурсе прогнозов. Равно как и КЭТиК и shlomo с попаданием в тройку призёров. Акелла, в этот раз промахнулся))
Также хочу поздравить STVA1, он же sv_1969 с более чем уверенной победой в конкурсе чистых прогнозистов.
Удачной всем игры в следующем месяце.
Gahi
Gahi
сегодня в 07:02
"Ювентус" должен навести порядок прежде всего в своём клубе, чтобы спокойно двигаться вперёд, а не находиться в середине таблице. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:32
Юве силён, бродяга!
112910415
112910415
сегодня в 06:31
нельзя не побеждать беспросветного аутсайдера
stanichnik
stanichnik
сегодня в 05:58
Справились с аутсайдером.
ABir
ABir
сегодня в 05:55
Ювентус пока не на своём месте
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 04:43
Ну и что?
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:16
Все равно Ювентус пока потряхивает
allemz
allemz
сегодня в 01:41, ред.
Подготовились на Салернитане к повторному увлекательному путешествию в неотразимой Серии Б (судя по последним новостям), красавцы, ибо как говорил один небезызвестный китайский философ: "Любое дело без подготовки обречено на провал"
Phu Quoq
Phu Quoq
сегодня в 01:33
В прошлом сезоне Ювентус только в последнем туре смог попасть в первую четверку и квалифицироваться в ЛЧ
В этом году всё идёт к тому, что они займут место ещё ниже
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:10
Полное преимущество Ювентуса по игре, контроль мяча у них достигал до 80%, Салернитана играла без мяча, только один реальный момент она создала, когда игрок попал в штангу и все, этого очень мало. У Ювентуса было много моментов, отмененный гол Кьеллини из за сомнительного офсайда, который выискивали на Варе и промах Дибалы с пенальти, когда у него поехала нога при ударе. Очень уверенно побеждает Ювентус аутсайдера лиги. Салернитане повезло, что дело не дошло до разгрома.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:55
Ну, слава богу ! Хоть здесь !
Q-J-G
Q-J-G ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 00:53
Спасибо, спокойной ночи!
juvenale
juvenale
сегодня в 00:46
Дибала пеналь не забил и чистый гол отменили....
David Young
David Young ответ Q-J-G (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:43
2000 очков в день без возможности получить очки для ставок обычными способами.
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