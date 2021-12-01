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сегодня, 00:42

В матче 15-го тура Серии А «Ювентус» на выезде обыграл «Салернитану» со счетом 2:0.

Голами в составе туринской команды отметились Пауло Дибала (21') и Альваро Мората (79').

В турнирной таблице Серии А «Юве» идет на 7-й строчке (24 очка), «Салернитана» — на 20-м месте (8 очков).

Матч против «Салернитаны» стал знаковым для Пауло Дибалы.