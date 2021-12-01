В матче 15-го тура Серии А «Ювентус» на выезде обыграл «Салернитану» со счетом 2:0.
Голами в составе туринской команды отметились Пауло Дибала (21') и Альваро Мората (79').
В турнирной таблице Серии А «Юве» идет на 7-й строчке (24 очка), «Салернитана» — на 20-м месте (8 очков).
Матч против «Салернитаны» стал знаковым для Пауло Дибалы.
Иначе открывается перспектива Серии Б...
Сценарий они знают, раз проходили...
Иначе открывается перспектива Серии Б...
Сценарий они знают, раз проходили...
Хочу поздравить ironigor с победой в основном конкурсе прогнозов. Равно как и КЭТиК и shlomo с попаданием в тройку призёров. Акелла, в этот раз промахнулся))
Также хочу поздравить STVA1, он же sv_1969 с более чем уверенной победой в конкурсе чистых прогнозистов.
Удачной всем игры в следующем месяце.
Хочу поздравить ironigor с победой в основном конкурсе прогнозов. Равно как и КЭТиК и shlomo с попаданием в тройку призёров. Акелла, в этот раз промахнулся))
Также хочу поздравить STVA1, он же sv_1969 с более чем уверенной победой в конкурсе чистых прогнозистов.
Удачной всем игры в следующем месяце.
В этом году всё идёт к тому, что они займут место ещё ниже
В этом году всё идёт к тому, что они займут место ещё ниже