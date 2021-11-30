«Фиорентина» обыграла «Сампдорию». Кокорин вышел на поле на 89-й минуте

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вчера, 22:30

В матче 15-го тура Серии А «Фиорентина» на своем поле обыграла «Сампдорию» со счетом 3:1.

Голами в составе «фиалок» отметились Хосе Кальехон, Душан Влахович и Риккардо Соттил. У гостей гол забил Маноло Габбьядини.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле на 89-й минуте вместо Душана Влаховича.

В турнирной таблице «Фиорентина» идет на 6-й строчке (24 очка), «Сампдория» — на 15-й (15 очков).

В параллельном матче «Аталанта» разгромила «Венецию».