ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2021/2022

«Фиорентина» обыграла «Сампдорию». Кокорин вышел на поле на 89-й минуте

вчера, 22:30
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)3 : 1Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияМатч завершен

В матче 15-го тура Серии А «Фиорентина» на своем поле обыграла «Сампдорию» со счетом 3:1.

Голами в составе «фиалок» отметились Хосе Кальехон, Душан Влахович и Риккардо Соттил. У гостей гол забил Маноло Габбьядини.

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле на 89-й минуте вместо Душана Влаховича.

В турнирной таблице «Фиорентина» идет на 6-й строчке (24 очка), «Сампдория» — на 15-й (15 очков).

В параллельном матче «Аталанта» разгромила «Венецию».

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:33
Потом напишет: "Мы выиграли!" ))
karnager
karnager
сегодня в 08:13, ред.
Вышел, чтобы бутсы и футболка подороже стоили, типо с игры )))
mensk
mensk
сегодня в 07:23
Оказывается доверяют...
112910415
112910415
сегодня в 06:35
это сигнал возможным покупателям -
нападающий жив, на поле выходит, самого Влаховича заменяет по позиции ...
усилит любую команду !
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:56
Рад за Сашу. Теперь с чистой совестью может пива после игры выпить.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:25
Ещё две минуты на счету Кокорина.
David Young
David Young
вчера в 23:35
Легенда вышел чтобы окончательно деморализовать Сампдорию.
Q-J-G
Q-J-G ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 23:32
Он ни к чему не прикасался, он "парил" над землёй)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:23
Сколько касаний сделал этот монстр?
youtomee
youtomee
вчера в 22:52
Влахович по-любому уйдет, надо Сашку уже наигрывать
David Young
David Young ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:48
Добрый вечер. Спасибо за активное участие, удачи в дальнейшем.
Futurista
Futurista
вчера в 22:46, ред.
Свершилось..28-я и 29-я минуты Кокорина проведенные на поле в играх за Фиорентину...Италия замерла в ожидании...скоро юбилейная 30-я )...
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:45
Поздравляю победителей и призёров в группе Льва Яшина. Отдельное спасибо пользователю сайта под ником Дмитрий Климович за предоставленный урок в конкурсе прогнозов.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:43
Теперь у Кокорина 28 минут игры за "Фиорентину", вложенные в Кокорина "фиалками" финансы - окупаются)
dimagas2
dimagas2
вчера в 22:40
А говорят Месся,Месся,КоКо отдать ЗМ и срочно!
протон
протон
вчера в 22:33
Жив хоть? Не порвал ничего?!
протон
протон
вчера в 22:32
Поторопились с выдачей зм. Не вижу почему аргентинский лавочник сильнее Кокорина.
Вот изверши, столько много дали играть после травмы, пару матчей надо будет отдохнуть. Загкбят такими нагрузкам перспективного нападающего.
протон
протон
вчера в 22:31
Не спал специально, чтобы узнать вышел ли Сашка. Ну всё, отлегло
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