«Фиорентина» обыграла «Сампдорию». Кокорин вышел на поле на 89-й минуте

В матче 15-го тура Серии А «Фиорентина» на своем поле обыграла «Сампдорию» со счетом 3:1.
Голами в составе «фиалок» отметились Хосе Кальехон, Душан Влахович и Риккардо Соттил. У гостей гол забил Маноло Габбьядини.
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле на 89-й минуте вместо Душана Влаховича.
В турнирной таблице «Фиорентина» идет на 6-й строчке (24 очка), «Сампдория» — на 15-й (15 очков).
В параллельном матче «Аталанта» разгромила «Венецию».
нападающий жив, на поле выходит, самого Влаховича заменяет по позиции ...
усилит любую команду !
нападающий жив, на поле выходит, самого Влаховича заменяет по позиции ...
усилит любую команду !
Вот изверши, столько много дали играть после травмы, пару матчей надо будет отдохнуть. Загкбят такими нагрузкам перспективного нападающего.
Вот изверши, столько много дали играть после травмы, пару матчей надо будет отдохнуть. Загкбят такими нагрузкам перспективного нападающего.