«Локомотив» в гостях проиграл тульскому «Арсеналу»

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вчера, 21:00

«Локомотив» в гостях уступил тульскому «Арсеналу» (1:3) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 17-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «оружейников» Даниил Хлусевич с передачи Кингса Кангва. На 40-й минуте матча Евгений Марков отправил второй мяч в ворота «Локомотива», а ассистентом снова выступал Кингс Кангва. После перерыва Евгений Марков оформил дубль, а Даниил Хлусевич записал на свой счёт результативную передачу. «Локомотив» сумел забить гол престижа в дополнительное время ко второму тайму. Отличился защитник Пабло Кастро.

После сегодняшнего матча безвыигрышная серия «Локомотива» в РПЛ составила 3 игры, а тульский «Арсенал» прервал свою безвыигрышную серию, которая длилась 4 матча.

После 16-го тура «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице (25 очков). «Арсенал» Тула расположился на 12-м месте (16 очков).