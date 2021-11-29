«Локомотив» в гостях проиграл тульскому «Арсеналу»

«Локомотив» в гостях уступил тульскому «Арсеналу» (1:3) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 17-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «оружейников» Даниил Хлусевич с передачи Кингса Кангва. На 40-й минуте матча Евгений Марков отправил второй мяч в ворота «Локомотива», а ассистентом снова выступал Кингс Кангва. После перерыва Евгений Марков оформил дубль, а Даниил Хлусевич записал на свой счёт результативную передачу. «Локомотив» сумел забить гол престижа в дополнительное время ко второму тайму. Отличился защитник Пабло Кастро.
После сегодняшнего матча безвыигрышная серия «Локомотива» в РПЛ составила 3 игры, а тульский «Арсенал» прервал свою безвыигрышную серию, которая длилась 4 матча.
После 16-го тура «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице (25 очков). «Арсенал» Тула расположился на 12-м месте (16 очков).
https://youtu.be/LYfKm5B7UWo
Процесс идёт полным ходом. Ещё чуток и это будет команда которую будут иметь, иметь, иметь.🌈😁
Процесс идёт полным ходом. Ещё чуток и это будет команда которую будут иметь, иметь, иметь.🌈😁
Эй, Гисдоль, нажми на тормоза!
Куда же ты катишь? - такой вот вопросик
хочу я задать тебе в глаза.
Эй, Гисдоль, нажми на тормоза!
Куда же ты катишь? - такой вот вопросик
хочу я задать тебе в глаза.
Ну вот, Цорна объявили при 0-3, в итоге закончили 1-3, так что с момента назначения Локо не пропускает, а только забивает!!
А вы говорите, что плохой менеджер.
Верим
Ну вот, Цорна объявили при 0-3, в итоге закончили 1-3, так что с момента назначения Локо не пропускает, а только забивает!!
А вы говорите, что плохой менеджер.
Верим
Судя по всему руководство паровозов соревнуется, кто больше попилит бабла. Печально на все это смотреть
Судя по всему руководство паровозов соревнуется, кто больше попилит бабла. Печально на все это смотреть
Рвутся рельсы в клочья как старые га@@оны...
Векторы развития стрелками щетинятся,
Немцы на контрактах сильно не кручинятся...
Сгинет время смутное, немчура отвалится,
Может и житуха для Депо налится...
Рвутся рельсы в клочья как старые га@@оны...
Векторы развития стрелками щетинятся,
Немцы на контрактах сильно не кручинятся...
Сгинет время смутное, немчура отвалится,
Может и житуха для Депо налится...