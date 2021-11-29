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«Локомотив» в гостях проиграл тульскому «Арсеналу»

вчера, 21:00
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Локомотив» в гостях уступил тульскому «Арсеналу» (1:3) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 17-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «оружейников» Даниил Хлусевич с передачи Кингса Кангва. На 40-й минуте матча Евгений Марков отправил второй мяч в ворота «Локомотива», а ассистентом снова выступал Кингс Кангва. После перерыва Евгений Марков оформил дубль, а Даниил Хлусевич записал на свой счёт результативную передачу. «Локомотив» сумел забить гол престижа в дополнительное время ко второму тайму. Отличился защитник Пабло Кастро.

После сегодняшнего матча безвыигрышная серия «Локомотива» в РПЛ составила 3 игры, а тульский «Арсенал» прервал свою безвыигрышную серию, которая длилась 4 матча.

После 16-го тура «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице (25 очков). «Арсенал» Тула расположился на 12-м месте (16 очков).

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Все комментарии
Землянин
Землянин
сегодня в 04:19
Развали тренерский состав дважды, когда только командная игра была поставлена и шли в призовых местах. Это ж надо так стрелять себе в ногу и ходить по граблям. Даже не смешно, а печально
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 00:58
Ослик Иа об игре Локомотива:
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:06
Немцы фперееееед !
pele1981
pele1981 ответ Valeriy-48 (раскрыть)
вчера в 23:39
Да сегодня они просто умирали на поле, на морально-волевых играли, а главное - отдавались все и всем на поле!)))))
амурец
амурец
вчера в 23:30
С таким тренером в ФНЛ бы не вылететь
DXTK
DXTK
вчера в 23:22
сливают немца......ну так выкинте его вслед за рангником пока не стало совсем плохо.....и тренером до конца сезона будет семин........ или лоськов
Паровозов
Паровозов
вчера в 23:10
Последней команде в одну калитку, каждый матч позорнее предыдущего.
Valeriy-48
Valeriy-48
вчера в 22:15
Ну чувствуется, что после того как ушли Семина, команда здорово прибавила и сегодняшняя игра яркий пример...
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:13
Реформы Рангника уже дают свои плоды. Эффективный менеджмент космически крут.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:40
С победой Арсенал! Что происходит с Локомотивом? Почему РЖД платит этим игрокам миллионы, а нам- врачам своей больницы, платит копейки? Эти игроки ничего сверхъестественного не делают. А мы(врачи) лечим работников РЖД, а за счет этих работников РЖД зарабатывает деньги.
pele1981
pele1981 ответ ЧиП (раскрыть)
вчера в 21:38
И не факт, что это будет в рпл
pele1981
pele1981
вчера в 21:36
А немчура-то еще хуже чем тетя Оля)))))))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:20
Разгром полнейший.
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 21:19, ред.
И эта команда должна бороться за победу в лиги чемпионов?))) С составом фк казанка ?))) На кол всё немецкое кумавство !!! За команду болею с детства, но на игру локо без слёз не взглянешь! Команду превращают в ДНО !!!
протон
протон
вчера в 21:16
За позорный слив Николича, руководство и болелы Локо ответят, максимум, Лигой Конференций. Это ж надо, посреди сезона, обновить состав на 60%.. не в зимний перерыв, как полагается, а посреди сезона, в самый разгар баталий решающих матчей. А затем, стыдливо слить Николича. Браво Локомотив!
протон
протон
вчера в 21:15
Теперь это Просто бизнес. Спасибо товарищу Семину за наше счастливое детство.
Greiba
Greiba
вчера в 21:15
Надеюсь Плутник найдет в себе мужество признать ошибку и уволит Гисдоля. А если нет. То, надеюсь Белозёров даст пинка Плутнику И отправит обратно к коням.
ЧиП
ЧиП
вчера в 21:15
Локомотив 🚋во всю ставят на европейские рельсы😁
Процесс идёт полным ходом. Ещё чуток и это будет команда которую будут иметь, иметь, иметь.🌈😁
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 21:13
СинеПи. Вас должно тащить. Прёмс дальше)
протон
протон
вчера в 21:12
Постой, паровоз! Не стучите, колёса!
Эй, Гисдоль, нажми на тормоза!
Куда же ты катишь? - такой вот вопросик
хочу я задать тебе в глаза.
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 21:11, ред.
Тренерский штаб при нормальном руководстве следует мгновенно уволить после последних результатов !
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:11
Ну это полный провал Локомотива. Так безвольно проиграть это никуда не годится. Всего 1 удар в створ ворот за весь матч. Стыдно должно быть за такую игру перед своими болельщиками.
протон
протон
вчера в 21:10
Ну че там с перестройкой команды при Рангнике? Как успехи? При Цорне будет еще веселее, держитесь там болелы.
Ну вот, Цорна объявили при 0-3, в итоге закончили 1-3, так что с момента назначения Локо не пропускает, а только забивает!!
А вы говорите, что плохой менеджер.
Верим
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:08, ред.
Тренерский штаб Локомотива, перед и после игры с Арсеналом !!!)
протон
протон ответ Kolenok (раскрыть)
вчера в 21:07
Что происходит? Назначили перед сезоном Рангника , были какие то позитивные надежды, вера в то, что будут крутые трансферы и тп. В итоге, убрали хорошего тренера, назначили непонятно кого, играть некем , Рангник вообще свалил.
протон
протон
вчера в 21:05
Убрали Николича и Локо стал ни о чем. Да и Семин довольно неплохо руководил командой.
Судя по всему руководство паровозов соревнуется, кто больше попилит бабла. Печально на все это смотреть
particular
particular
вчера в 21:02
Паровоз не мчится, не стучат вагоны,
Рвутся рельсы в клочья как старые га@@оны...

Векторы развития стрелками щетинятся,
Немцы на контрактах сильно не кручинятся...

Сгинет время смутное, немчура отвалится,
Может и житуха для Депо налится...
4RT
4RT
вчера в 21:02
Зато пряников поели
Kolenok
Kolenok
вчера в 21:01
Как то легко Арсенал обыграл Локо,хотя они и с зенитом не вспотели!Молодец Божович!
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