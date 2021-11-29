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«Реал» одержал победу над «Севильей» и остался на 1-м месте в Ла Лиге

29 ноября 2021, 00:56
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Реал» обыграл «Севилью» (2:1) в матче 15-го тура Ла Лиги.

На 12-й минуте встречи счёт открыли гости, отличился нападающий «Севильи» Рафаэль Мир. Однако ещё до перерыва «Реал» сумел отыграться благодаря голу Карима Бензема. Победный для мадридского клуба гол забил Винисиус Жуниор, установив окончательный счёт в матче — 2:1.

На данный момент «Реал» занимает 1-е место в Ла Лиге (33 очка), «Севилья» идёт на 4-м месте (28 очков).

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ GHOST OF TSUSHIMA (раскрыть)
29 ноября в 14:13
Начнем с того что так никто не оценивает . Какой год уже Мбаппе на хорошем уровне играет ? А Вини только сейчас но хороший уровень вышел ,и то никто гарантии не даёт что это не временно ..Стабильный игрок всегда будет ценится выше .Если Винисиус года 3 так играл ,то его бы сопоьстовимо с Мбаппе оценивали
GHOST OF TSUSHIMA
GHOST OF TSUSHIMA ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
29 ноября в 13:57
Об этом и говорю.
Инфо с сайта. Винисиус стал самым дорогим игроком мадридского «Реала», его стоимость оценивается в 70 миллионов евро.
Мбаппе 160 сейчас на трансфермаркет.Но один забил 9 голов в топ-5 лиг, а другой 7 в лиге фермеров,где у ПСЖ нет конкурентов. Вот про это я говорю,почему тогда Винисус не 100-150,если здесь и сейчас он результативнее Мбаппе.И в конце сезона будет выше Мбаппе по голам.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ GHOST OF TSUSHIMA (раскрыть)
29 ноября в 13:53, ред.
180 для начала,а теперь ПСЖ его не продал Речлу за 200 .Активы бывают что дорожают.
sir_Alex
sir_Alex
29 ноября в 13:35
С победой Мадрид.
GHOST OF TSUSHIMA
GHOST OF TSUSHIMA ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
29 ноября в 13:23
За Мбаппе ПСЖ отдал Монако 150, значит он стоит столько.А про Винисуса речь заходит о 50.
Рагнарёк
Рагнарёк ответ GHOST OF TSUSHIMA (раскрыть)
29 ноября в 12:28
Я не помню сезона когда Бенз забивал больше чем Месси. Кроме текущего, где и середины не достигли. Странно давать ЗМ по отрезку 11 игр, лол. Даже Холанду пока не дадут у которого 50 голов в 50 матчах за БД.
По Вини тоже короткий отрезок пока чтобы его в 150 оценивать. Напомню что в 49 играх прошлого сезона он забил 6 голов! Если этот сезон он не сбавит - то точно за сотку уйдет оценка.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ GHOST OF TSUSHIMA (раскрыть)
29 ноября в 11:57
Ну так они что ли цену назначают ? Цену назначает владелец клуба .Если бы Мбаппе стоил 150 миллионов ,он бы уже был бы в Мадриде . Это лишь мнение сайта или газеты ,которая далека от реальность
GHOST OF TSUSHIMA
GHOST OF TSUSHIMA ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
29 ноября в 11:20
На трансфермаркет.
протон
протон
29 ноября в 10:03
Очень важная победа, которая показывает, что Реал в порядке, и как всегда результат добывать умеет как никто, даже в тяжёлом случае
Севилья разбазарила свои шансы в первом тайме. Не забиваешь ты, забивают тебе. Винни хорош!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ GHOST OF TSUSHIMA (раскрыть)
29 ноября в 09:56
А кто сказал что Виничиус стоит 50 ? Его никто за 50 не продаст .Более того его год назад за столько бы никто не продал
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
29 ноября в 09:54
Ну вообще то Виничиус принес победу
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 ноября в 09:29
Снова Бензема приносит победу Реалу.
112910415
112910415
29 ноября в 09:00
далеко, далеко ещё до финиша !
нечитайло
нечитайло
29 ноября в 06:41
Игра на раслабоне
eleven LC
eleven LC ответ da da da (раскрыть)
29 ноября в 03:01, ред.
Лопетеги сильнее Анчелотти???
Ха ха ха
Шутка дня
Анчелотти трёхкратный победитель лч
А что выиграл Лопетеги?
Dauletbek
Dauletbek ответ alexgurzan (раскрыть)
29 ноября в 02:45, ред.
Я вообще не понимаю эти тайм матч, тайм-тайм и тому подобные детали. Я обычно ставил П1 или П2 или ничья или х 1 или х 2. С другой стороны меньше коэффициентов, но более понятно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 ноября в 02:29
Плотненько у них там всё...
Mikki
Mikki ответ Ironigor (раскрыть)
29 ноября в 01:47
Доброй ночи. "Тайм/матч" потому так и называется, иначе было бы "Тайм/тайм".
NOVA
NOVA
29 ноября в 01:44
тяжелый матч конечно получился, ну сказывается усталость конечно, все таки на день меньше отдыхали!! ну главное победа, хоть и добытая с трудом!!! Вини красавчег, да и все молодцы!!! а вот у атлетика вообще на два дня больше будет отдыха, кто же такой сложный календарь для Реала придумывает!? ну удачи и побед Реалу, сейчас что ни матч, то финал, жестокий календарь конечно, что ни соперник, то с верхней части таблицы, да и отдыхают больше!!
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
29 ноября в 01:38
Дружище, это означает что в первом тайме выиграют хозяева , а во втором тайме они сыграют в ничью, как и случилось в данном матче. На то он и называется тайм матч. Каждый тайм рассматривается отдельно, вроде бы так !
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
29 ноября в 01:26
Ставка Тайм/матч - хозяева/ничья означает, что в первом тайме одержит верх первая команда, но поединок завершится ничьей.
В данном случае, в тайме была ничья, а матч закончился победой хояев.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ da da da (раскрыть)
29 ноября в 01:25
В штрафной Севильи тоже был неоднозначный момент, когда срубили Винисиуса. Даже два, мяч как-то непонятно попал в руку игроку Севильи.
Ironigor
Ironigor
29 ноября в 01:21
Доброго времени суток.
Почему интересно не сыграла моя ставка .
da da da
da da da
29 ноября в 01:15
на Окампосе пенка была чистая,но да ладно,Реал пока берет очки из-за носатого,как только просядет начнет Реал очки терять.
Лопетеги хорошую команду собрал,топ тренер,сильнее Анччелоти уже точно,жаль что Реал время ему не дал.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ GHOST OF TSUSHIMA (раскрыть)
29 ноября в 01:04
Одни играют в непонятной Лиге 1, а другие в самой Ла Лиге))
амурец
амурец ответ GHOST OF TSUSHIMA (раскрыть)
29 ноября в 01:03
Гном просто распиарен, а Бензема просто играет и очень хорошо, но без всякой рекламы
95-shishani-95
95-shishani-95
29 ноября в 01:03, ред.
С победой лучший клуб в истории футбола- Реал Мадрид!!! Севилья перебрала стиль Атлетико Мадрид под названием- антифутбол? И что происходит с обороной Реала? Почему Мир остался совсем один, когда он забивал гол? Когда это всё прекратится? Очень рад за Карима Бензема и Винисиуса Жуниора!!! Винисиус закрыл рты тем, кто болтал про его реализацию. Такую пушку, после такого прохода пустил. В этом сезоне прям радует глаз. Бензема в этом сезоне должен получить ЗМ. А Винисиус, если продолжит расти в таком же темпе, то сможет получить ЗМ в следующем году. Вопрос к Анчелотти, почему он так затягивает с заменами, если такой плотный график впереди? Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
УЕСКА
УЕСКА
29 ноября в 01:02
Жаль что ничью Севилья не удержала. Реал уходит в отрыв.
eleven LC
eleven LC
29 ноября в 01:01, ред.
Очень сложная и волевая победа Реала-Бензема и Вини продолжают тащить,а Мадрид лидировать в чемпионате!
Безмерно рад этой победе,Севилья сложный соперник
амурец
амурец
29 ноября в 01:01
Реал как всегда успешно преодолевает трудности которые сам себе и создаёт, тем не менее Реал с победой
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