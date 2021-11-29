«Реал» одержал победу над «Севильей» и остался на 1-м месте в Ла Лиге

1638136615

29 ноября 2021, 00:56

«Реал» обыграл «Севилью» (2:1) в матче 15-го тура Ла Лиги.

На 12-й минуте встречи счёт открыли гости, отличился нападающий «Севильи» Рафаэль Мир. Однако ещё до перерыва «Реал» сумел отыграться благодаря голу Карима Бензема. Победный для мадридского клуба гол забил Винисиус Жуниор, установив окончательный счёт в матче — 2:1.

На данный момент «Реал» занимает 1-е место в Ла Лиге (33 очка), «Севилья» идёт на 4-м месте (28 очков).