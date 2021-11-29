«Спартак» на последних минутах ушёл от поражения в матче с «Уфой»

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» (1:1) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.
На 25-й минуте встречи травму получил полузащитник «Уфы» Остон Урунов, права на которого принадлежат «Спартаку». Он не смог продолжить игру и покинул поле. Первый тайм закончился без голов, а на 70-й минуте второго тайма гол забил защитник «Уфы» Алексей Никитин. На 87-й минуте игры защитник «Спартака» Николай Рассказов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. В дополнительное ко второму тайму время Алексей Никитин нарушил правила в своей штрафной против Александра Соболева. После просмотра VAR главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил одиннадцатиметровый, который реализовал сам Соболев, установив окончательный счёт в игре — 1:1.
После этого матча безвыигрышная серия «Спартака» в рамках чемпионата России достигла шести матчей. Последний раз «красно-белые» побеждали в РПЛ в игре против «Ахмата» (1:0), которая состоялась 3 октября.
На данный момент «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице (20 очков), «Уфа» идёт на 12-м месте (16 очков).
Пеналь чистый, именно после такого фола удалили Колю манекена.
После того как Витория выпустил Колю манекена, он для меня как тренер закончился. Тут же Коля манекен смотрел как Селихова растреливают, просто смотрел. 🎯
Больше чем на ничью не наиграли, увы и ах. 🤕
Пеналь чистый, именно после такого фола удалили Колю манекена.
После того как Витория выпустил Колю манекена, он для меня как тренер закончился. Тут же Коля манекен смотрел как Селихова растреливают, просто смотрел. 🎯
Больше чем на ничью не наиграли, увы и ах. 🤕