«Спартак» на последних минутах ушёл от поражения в матче с «Уфой»

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вчера, 19:01

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» (1:1) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 25-й минуте встречи травму получил полузащитник «Уфы» Остон Урунов, права на которого принадлежат «Спартаку». Он не смог продолжить игру и покинул поле. Первый тайм закончился без голов, а на 70-й минуте второго тайма гол забил защитник «Уфы» Алексей Никитин. На 87-й минуте игры защитник «Спартака» Николай Рассказов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. В дополнительное ко второму тайму время Алексей Никитин нарушил правила в своей штрафной против Александра Соболева. После просмотра VAR главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил одиннадцатиметровый, который реализовал сам Соболев, установив окончательный счёт в игре — 1:1.

После этого матча безвыигрышная серия «Спартака» в рамках чемпионата России достигла шести матчей. Последний раз «красно-белые» побеждали в РПЛ в игре против «Ахмата» (1:0), которая состоялась 3 октября.

На данный момент «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице (20 очков), «Уфа» идёт на 12-м месте (16 очков).