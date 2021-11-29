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«Спартак» на последних минутах ушёл от поражения в матче с «Уфой»

вчера, 19:01
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» (1:1) в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

На 25-й минуте встречи травму получил полузащитник «Уфы» Остон Урунов, права на которого принадлежат «Спартаку». Он не смог продолжить игру и покинул поле. Первый тайм закончился без голов, а на 70-й минуте второго тайма гол забил защитник «Уфы» Алексей Никитин. На 87-й минуте игры защитник «Спартака» Николай Рассказов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. В дополнительное ко второму тайму время Алексей Никитин нарушил правила в своей штрафной против Александра Соболева. После просмотра VAR главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил одиннадцатиметровый, который реализовал сам Соболев, установив окончательный счёт в игре — 1:1.

После этого матча безвыигрышная серия «Спартака» в рамках чемпионата России достигла шести матчей. Последний раз «красно-белые» побеждали в РПЛ в игре против «Ахмата» (1:0), которая состоялась 3 октября.

На данный момент «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице (20 очков), «Уфа» идёт на 12-м месте (16 очков).

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Все комментарии
Знатог
Знатог ответ E5 E5 (раскрыть)
сегодня в 06:50
Согласен. Мяч летел к защитнику Уфы, игрок Спартака был в стороне, он не мог достать мяч. Никитин может и слегка задел игрока Спартака, но уже после того как отбил мяч. Пенальти не было.
sir_Alex
sir_Alex ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
сегодня в 06:14
Логично, просто все уже устали от такой "игры" и результатов команды.
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
сегодня в 01:17
Играть с таким составом всегда нужно как с наполи, и с такой же мотивацией, но это всё пустобрёх
FERIS
FERIS
вчера в 22:44
Вполне ожидаемый результат.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 22:20
Играть на синтетике практически без скамейки запасных, зимой?. На месте любого нормального тренера, держа в уме через неделю решающий матч в польше, я бы ещё и уговаривал играть осторожно, без шашек наголо. Ну вот что решало бы 3 очка с Уфой. Первое место всё равно уже не достать. До места в еврозоне 6 очков. На дистанции в 14 матчей отыгрываются на раз. Нет, ветераны, говорящие головы и просто болелы гонят Спартак вперёд, на пулемёты. Тихо, в щадящем режиме, оберегаясь, сгонять ничейку или проиграть минимально. И забыть синтетическую и морозную Уфу до лучших времён.
Нет опять читаю ерунду и грязь про игроков и тренера. Ума бы вам всем и терпения, краснобелые.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:20
Знатно отскочили, просто счастливчики...
санек002
санек002 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:43
ну надо было показать то,что борются за победу а не отдыхают после наполи!
санек002
санек002
вчера в 21:42
короче хотят 100 летие отпраздновать в фнл !молодцы!
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:27, ред.
Если не обыгрывать аутсайдера с 10- го места не выберешся.......
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:24
Стыдобище!!! Тянут СпаМ всеми правдами и не правдами! МОСКВА!!! и какая то уфа ...
Kolenok
Kolenok ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:20
Эту Уфу вообще прикрыть надо,пока газон нормальный не положат,а то играть на ледяной синтетике еще то удовольствие!Посмотри,как Локо с Арсеналом отличился,без скамейки в ЛЕ играть тяжко!
Kolenok
Kolenok
вчера в 21:16
Надо подать протест на пропуск Рассказовым следующего матча и попросить назначить 10ть матчей пропуска Колюне!
протон
протон
вчера в 20:55
Хочу отметить работу комментаторов. Два Артема комментировали. К сожалению не знаю их фамилий. Особенно хвалю того Артема, кто больше говорил. Просто браво! Реально интересно было слушать. И приятно, что комментаторы не болели за какую-то команду, а поддерживали одинаково обе команды. Подчеркивали сильных игроков и там, и там, журили слабых (Ломовицкого и Умярова) и там и там. Вот так бы всегда! Просто часто именно за Спартак комментаторы топят, не отмечая сильных сторон других команд. и явно болея против них. Я даже удивилась адекватности комментаторов сегодня. Все очень адекватно, не предвзято. Очень интересные сравнения выбирали. Например, когда игрок Уфы сбил 19-летнего игрока Спартака комментатор сказал что-то вроде "свалил его как молодую березыньку"... или еще, что Уфа на грани играет (в смысле много желтых карточек) будто на хребте Уральских гор, с одной стороны 11 игроков, с другой 10 . Короче было очень приятно слушать. Мне нравится такой стиль, такие сравнения, равное отношение к обеим командам. И про мед башкирский рассказали, молодцы! Хвалю!!!!!! Приглашайте всегда этих двух Артемов!
протон
протон
вчера в 20:44
Обидно за Уфу, должны были побеждать. Спартак как будто не вышел на матч. Хочется узнать, за что им такие бабосы платят?!?!
То чувство когда один Селихов играл футбол.
На последних минутах реально спас свою команду от поражения.
Смешно смотреть как спартаковцы после гола берут мяч и несут в центр типа реально надеятся еще один забить?)
BoryaSemenovBarnaul
BoryaSemenovBarnaul
вчера в 20:42
    протон
    протон ответ Ген Геныч (раскрыть)
    вчера в 20:41
    Обыграть Наполи и чудом уйти от поражения с Уфой. Только Спартак так может
    протон
    протон
    вчера в 20:40
    Спартак в Рпл забивает исключительно в меньшинстве! Можно без одного игрока выходить и возможно даже побеждать)
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 20:39
    И все-таки Соболев явно уступает Дзюбе в артистизме((
    ЧиП
    ЧиП ответ stachel (раскрыть)
    вчера в 20:32
    Обыграли отсиживаясь в защите. Я же написал про игру в доминирующем стиле.
    И вообще, что ты хотел донести до меня своим тупым ответом?
    pomor45
    pomor45 ответ suiw (раскрыть)
    вчера в 20:27
    Уже 3:0.
    pomor45
    pomor45 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    вчера в 20:23
    Я не собираюсь толочь воду в ступе.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 20:18
    Ну не знаю где Гена Орлов,но я дома сижу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))
    E5 E5
    E5 E5
    вчера в 20:18
    куку в наглую подарил левый пенальти!!!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 20:18
    Логика ..... в том,что в РПЛ Спартак не играет от слова СОВСЕМ и наоборот ,нормально выступает в ЕК,где носятся абсолютно все и тот же Соболев не мажет с 5-ти метров ,или только болелам Зенита это не видно?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))Вот если тот же Локо вообще не играет,то он ни там и ни там не может,а у Спартака всё совсем по другому!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!И если бы ни Коленька Рассказов,то Спартак сейчас шел бы на первом месте ,минимум с разницей в 1 очко и тогда с Легией матч чожно было бы играть на ничью и это минимум т.к с Лестером,Спартак в Москве бы выиграл скорее всего,если бы ни Коленька,который привез 3 из 4 голов ,про Максименко я вообще говорить ничего не буду,за несколько месяцев,он превратился из хорошего вратаря в посмешище!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    pomor45
    pomor45 ответ suiw (раскрыть)
    вчера в 20:16, ред.
    Не кажи гоп, пока не перепрыгнул. Прогресс и деградация ходят парой.
    pomor45
    pomor45 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    вчера в 20:14
    Где Гена Орлов, а где Ген Геныч?
    Сп62
    Сп62 ответ suiw (раскрыть)
    вчера в 20:13
    Раз ты Соболева не считаешь за игрока, то не считай и забитый им гол. И нервы будут в порядке.
    pomor45
    pomor45 ответ Ген Геныч (раскрыть)
    вчера в 20:12
    Вот, вот. Спартак дёрнул Наполи, Наполи дёрнул Лацио. Спартак в РПЛ дёргают все кому не лень. Логикка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 20:12
    Тихо-ты становишься Геной Орловым !!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))
    n272nm
    n272nm ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 20:10
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