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«Аталанта» разгромила «Венецию». Миранчук вышел в конце второго тайма

вчера, 22:21
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)4 : 0Логотип футбольный клуб ВенецияВенецияМатч завершен

В матче 15-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле разгромила «Венецию» со счетом 4:0.

Хет-трик оформил полузащитник бергамасков Марио Пашалич, отметившийся голами на 7-й, 12-й и 67-й минутах. Также гол в ворота гостей забил Тейн Копмейнерс.

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 77-й минуте.

В турнирной таблице Серии А «Аталанта» идет на 4-м месте (31 очко), «Венеция» — на 16-й строчке (15).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:04
опять грустная радость
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:44
Это был "День РПЛ" в Италии....
Игроки сыграли 14 минут...на двоих...
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:17
Если б не Сашка, то победа была бы под вопросом...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:58
Жаль, что снова только в конце матча, и только тогда когда уже результат матча не вызывал сомнения....
протон
протон
вчера в 22:35
Леха мог забить и 5 гол. Жаль. Теперь, наверно, нужно будет ждать конца декабря , прежде чем Миранчук появится снова в составе. А там уж, в январе, скорей всего, отдадут в аренду .
протон
протон
вчера в 22:34
Помню аршавин говорил, что хуже всего выходить, когда твоя команда крупно обыгрывает. Ты хочешь проявить себя, а вот партнеры уже не хотят бегать.
David Young
David Young ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:31
Немного Вас поправлю - Аталанта Миранчука.
Futurista
Futurista
вчера в 22:29
Аталанта с Миранчуком разгромила Венецию)...
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