«Аталанта» разгромила «Венецию». Миранчук вышел в конце второго тайма

В матче 15-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле разгромила «Венецию» со счетом 4:0.
Хет-трик оформил полузащитник бергамасков Марио Пашалич, отметившийся голами на 7-й, 12-й и 67-й минутах. Также гол в ворота гостей забил Тейн Копмейнерс.
Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 77-й минуте.
В турнирной таблице Серии А «Аталанта» идет на 4-м месте (31 очко), «Венеция» — на 16-й строчке (15).
Игроки сыграли 14 минут...на двоих...
Игроки сыграли 14 минут...на двоих...