«Аталанта» разгромила «Венецию». Миранчук вышел в конце второго тайма

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вчера, 22:21

В матче 15-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле разгромила «Венецию» со счетом 4:0.

Хет-трик оформил полузащитник бергамасков Марио Пашалич, отметившийся голами на 7-й, 12-й и 67-й минутах. Также гол в ворота гостей забил Тейн Копмейнерс.

Российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на поле на 77-й минуте.

В турнирной таблице Серии А «Аталанта» идет на 4-м месте (31 очко), «Венеция» — на 16-й строчке (15).