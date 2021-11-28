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Мозес, Бакаев и Игнатов не помогут «Спартаку» в матче с «Уфой»

28 ноября 2021, 19:21
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Московский «Спартак» не сможет рассчитывать в поединке 16-го тура чемпионата России с «Уфой» сразу на трех игроков.

В матче не примут участия Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов и Виктор Мозес, которые продолжают восстанавливаться от травм. Они занимаются по индивидуальной программе.

Матч «Уфа» — «Спартак» пройдет 29 ноября и начнется в 17:00 (мск).

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Все комментарии
112910415
112910415
29 ноября 2021 в 09:05
Мозес нужен всегда !
Игнатов бысто прибавляет !
потерю Бакаева отряд не заметит
ttk9yt5zn58h
ttk9yt5zn58h
29 ноября 2021 в 03:18
Без них надо выигрывать
Антон Белянкин
Антон Белянкин
29 ноября 2021 в 02:57
Всем скорейшего возвращения на поле.
makkie
makkie ответ phantom-k (раскрыть)
28 ноября 2021 в 21:11
Они + дублёры из "двойки".
протон
протон
28 ноября 2021 в 20:53
Ну, дискомфорт Бакаева от футбола и зарплаты уже давно известен.
phantom-k
phantom-k
28 ноября 2021 в 20:10
А кто играть то будет??? Коля «неубил» и Ломик?
makkie
makkie
28 ноября 2021 в 20:05
Это расстраивает.
Особенно потеря Мозеса, через фланг которого в последних матчах Спартак строит игру. Да и сам Мозес часто отдаёт голевые передачи. Его будет явно не хватать!
Надеюсь, травмированные будут в строю к матчу с Легией.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 ноября 2021 в 20:05
Для спартака это не потеря у них есть храбрый.
ABir
ABir ответ Футболтус (раскрыть)
28 ноября 2021 в 19:54
Без Басаева и Игнатова можно строить игру, без Мойеса будет не просто
Cat01
Cat01
28 ноября 2021 в 19:41
Жаль совсем плохо
drug01
drug01
28 ноября 2021 в 19:41
Ждём результат
Футболтус
Футболтус
28 ноября 2021 в 19:26
Мозес реальная потеря
beefs
beefs
28 ноября 2021 в 19:26
жаль ребят, скорейшего выздоровления...
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