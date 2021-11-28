Мозес, Бакаев и Игнатов не помогут «Спартаку» в матче с «Уфой»

Московский «Спартак» не сможет рассчитывать в поединке 16-го тура чемпионата России с «Уфой» сразу на трех игроков.
В матче не примут участия Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов и Виктор Мозес, которые продолжают восстанавливаться от травм. Они занимаются по индивидуальной программе.
Матч «Уфа» — «Спартак» пройдет 29 ноября и начнется в 17:00 (мск).
Игнатов бысто прибавляет !
потерю Бакаева отряд не заметит
Игнатов бысто прибавляет !
потерю Бакаева отряд не заметит
Особенно потеря Мозеса, через фланг которого в последних матчах Спартак строит игру. Да и сам Мозес часто отдаёт голевые передачи. Его будет явно не хватать!
Надеюсь, травмированные будут в строю к матчу с Легией.
Особенно потеря Мозеса, через фланг которого в последних матчах Спартак строит игру. Да и сам Мозес часто отдаёт голевые передачи. Его будет явно не хватать!
Надеюсь, травмированные будут в строю к матчу с Легией.