Мозес, Бакаев и Игнатов не помогут «Спартаку» в матче с «Уфой»

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28 ноября 2021, 19:21

Московский «Спартак» не сможет рассчитывать в поединке 16-го тура чемпионата России с «Уфой» сразу на трех игроков.

В матче не примут участия , и , которые продолжают восстанавливаться от травм. Они занимаются по индивидуальной программе.

Матч «Уфа» — «Спартак» пройдет 29 ноября и начнется в 17:00 (мск).