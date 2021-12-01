Ловрен: «Холод не может меня остановить, а насчет Азмуна не уверен»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о занятиях в условиях снегопада, опубликовав фото с тренировки команды.
Холод не может меня остановить, потому что я люблю эту игру. Но насчет Азмуна не уверен.
Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о занятиях в условиях снегопада, опубликовав фото с тренировки команды.
Холод не может меня остановить, потому что я люблю эту игру. Но насчет Азмуна не уверен.
Азмун - то уж прожженый климатом, вся карьера в России, не уверен он)
Азмун - то уж прожженый климатом, вся карьера в России, не уверен он)