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Ловрен: «Холод не может меня остановить, а насчет Азмуна не уверен»

вчера, 18:51

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о занятиях в условиях снегопада, опубликовав фото с тренировки команды.

Холод не может меня остановить, потому что я люблю эту игру. Но насчет Азмуна не уверен.

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 22:17
А что будет когда феврале в - 20 будут играть ,сейчас это не холод-5-7 это так тепло
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:26
Ппц а замотался то)))
Kolenok
Kolenok
вчера в 19:30
Ловрен уже никому не нужен,а Азмун востребован,вот и грустит что не вырваться никак из болота!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:55
Ловрен водочкой греется, а Азмуна Дзюба в раздевалке подогреет.
протон
протон
вчера в 18:55
Какой холод ? О чём он ? -5 градусов в декабре зимой ..Да это жара. В шортах ходить можно..
Азмун - то уж прожженый климатом, вся карьера в России, не уверен он)
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:54
Азмун уже не первый год в России.
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