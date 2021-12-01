Эвра высмеял France Football за награду Роберта Левандовски

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вчера, 16:23

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции высказался по поводу прошедшей церемонии вручения «Золотого мяча». Обладателем награды в седьмой раз стал нападающий ПСЖ Лионель Месси.

Форвард «Баварии» в голосовании стал вторым, третье место занял полузащитник «Челси» Жоржиньо. Поляк был удостоен награды в категории «Лучший нападающий года».