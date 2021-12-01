Эвра высмеял France Football за награду Роберта Левандовски

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра высказался по поводу прошедшей церемонии вручения «Золотого мяча». Обладателем награды в седьмой раз стал нападающий ПСЖ Лионель Месси.
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски в голосовании стал вторым, третье место занял полузащитник «Челси» Жоржиньо. Поляк был удостоен награды в категории «Лучший нападающий года».
Когда France Football выдумывает дерьмовые награды, чтобы люди были счастливы, а сами чувствуют себя виноватыми.
И Спасибо тебе за поздравления.
И Спасибо тебе за поздравления.
Матчи: Менди (50) — (54) Доннарумма
- Сухие матчи: Менди (27) — (14) Доннарумма
- Пропущенные голы: Менди (29) — (47) Доннарумма
- Выигранные трофеи: Менди (2) — (1) Доннарумма
Матчи: Менди (50) — (54) Доннарумма
- Сухие матчи: Менди (27) — (14) Доннарумма
- Пропущенные голы: Менди (29) — (47) Доннарумма
- Выигранные трофеи: Менди (2) — (1) Доннарумма