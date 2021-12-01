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Эвра высмеял France Football за награду Роберта Левандовски

вчера, 16:23

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра высказался по поводу прошедшей церемонии вручения «Золотого мяча». Обладателем награды в седьмой раз стал нападающий ПСЖ Лионель Месси.

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски в голосовании стал вторым, третье место занял полузащитник «Челси» Жоржиньо. Поляк был удостоен награды в категории «Лучший нападающий года».

Когда France Football выдумывает дерьмовые награды, чтобы люди были счастливы, а сами чувствуют себя виноватыми.

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Все комментарии
Леха Малышев
Леха Малышев ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 22:00
ЛЧ и ЧЕ оказывается рядом не стояли с таким величайшим турниром как Кубок Америки с двумя доминирующими командами и всеми остальными.
juvenale
juvenale ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 18:19, ред.
ЧЕ проходит раз в 4ре года,лч каждый...эти турниры просто несравнимы.Да и я бы не сказал,что менди в решающих матчах лч вытаскивал клуб
juvenale
juvenale
вчера в 18:18
Эвра красава)
Dan_Madrid
Dan_Madrid ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 17:51
Менди должен был получить лучшего кипера, но видите ли Джанлуиджи для них пиарнее, хайповее, как и месси
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 17:49
Гном уже несколько лет как завязал с футболом, но мячи ему поступают регулярно, устроили из нормальной когда то награды цирк
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:43
Всё правильно,чухают за собой!
kust07
kust07
вчера в 17:25
Ещё больше жаль Роберта ,лучше бы вообще ничего не дарили чем дарить золотой патефон,как лучшму бомбардиру,тем самым выставлять его на посмешище. Теперь всякие Патрики ржать будут
Bensurr
Bensurr ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 17:24
ЧЕ считается престижнее чем лч
VЕNOМ
VЕNOМ ответ Конь 666 (раскрыть)
вчера в 17:16
Так точно😂
Конь 666
Конь 666 ответ VЕNOМ (раскрыть)
вчера в 17:16
Это ты про радужных фанатов лео?))
dzvinka
dzvinka
вчера в 17:01
да это барыги торгуют воздухом, не более того.
протон
протон
вчера в 16:59
Хоть кто-то сказал прямым текстом, что произошло на самом деле.
VЕNOМ
VЕNOМ
вчера в 16:57
Липовый Мяч 2021 высмеяли все кому не лень.Никто уже не воспринимает всерьез эту награду,ну кроме меньшинств, о них мы знаем))
Elliada
Elliada
вчера в 16:41
Не понимаю тех, кто говорит, что ЗМ уже не тот и одновременно пишут гадости про Месси. Если ЗМ потерял престиж, какое вам дело, кому его вручают? Если эта награда ничего не стоит, проходите мимо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:34, ред.
Гор , приношу свои соболезнования. Будь мужчиной, держись. Жизнь и смерть ходят вместе и ничего нельзя изменить. ✊
И Спасибо тебе за поздравления.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:31, ред.
А что касается лучшего кипера, то и там не всё так гладко. Достаточно сравнить стату Менди с Доннарумой. ЧЕ это сильно конечно, но турнир длился всего месяц.
Матчи: Менди (50) — (54) Доннарумма
- Сухие матчи: Менди (27) — (14) Доннарумма
- Пропущенные голы: Менди (29) — (47) Доннарумма
- Выигранные трофеи: Менди (2) — (1) Доннарумма
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:31
Вот так теряется престиж издания, молодец Эвра, помоему счастлив только сам карлик.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:29
Франс футбол давно стал 62овым журналом.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:28
А сам Эвра один из первых в инстаграмме поздравил аргентинца ещё за пару дней до церемонии вручения ЗМ 🤦🏽‍♂️
Futurista
Futurista ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 16:27
За что боролись, на то и напоролись)...
ДСА
ДСА
вчера в 16:25
Похоже авторитет Золотого мяча пошатнулся.
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