Гендиректор «Барселоны» рассказал о ситуации с контрактом Дембеле

«Барселона» работает над продлением контракта нападающего , подтвердил генеральный директор клуба Ферран Ревертер.

Конечно, мы можем продлить контракт с Дембеле, это может занять у нас немного больше времени, это правда, потому что так сложилась ситуация, мы рассматриваем ее в мельчайших деталях.