Гендиректор «Барселоны» рассказал о ситуации с контрактом Дембеле

«Барселона» работает над продлением контракта нападающего Усмана Дембеле, подтвердил генеральный директор клуба Ферран Ревертер.
Конечно, мы можем продлить контракт с Дембеле, это может занять у нас немного больше времени, это правда, потому что так сложилась ситуация, мы рассматриваем ее в мельчайших деталях.
Ранее сообщалось, что за ситуацией Дембеле следит «Манчестер Юнайтед».
Но почему руководство хочет с ним подписать контракт, если только чтобы бесплатно не ушёл. Не видел чтобы он стабильно играл и вытаскивал матчи…
К примеру лично я был бы рад если бы Бэйл, Азар, Иско просто ушли
Но почему руководство хочет с ним подписать контракт, если только чтобы бесплатно не ушёл. Не видел чтобы он стабильно играл и вытаскивал матчи…
К примеру лично я был бы рад если бы Бэйл, Азар, Иско просто ушли