ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2021/2022

Гендиректор «Барселоны» рассказал о ситуации с контрактом Дембеле

вчера, 19:25

«Барселона» работает над продлением контракта нападающего Усмана Дембеле, подтвердил генеральный директор клуба Ферран Ревертер.

Конечно, мы можем продлить контракт с Дембеле, это может занять у нас немного больше времени, это правда, потому что так сложилась ситуация, мы рассматриваем ее в мельчайших деталях.

Ранее сообщалось, что за ситуацией Дембеле следит «Манчестер Юнайтед».

Все новости
СлухиНкетиа отклонил предложение «Арсенала» о новом контракте
Вчера, 18:38 Комментарии3
Слухи«Манчестер Сити» хочет сохранить Мареза
Вчера, 11:31 Комментарии3
СлухиРангник будет получать в «Манчестер Юнайтед» больше, чем Сульшер
Вчера, 09:01 Комментарии7
Агент Жоржиньо: «Мы не ведём переговоры о продлении контракта с „Челси“»
Вчера, 08:38 Комментарии3
В «Аталанте» подтвердили информацию о продлении контракта с Гасперини
Вчера, 08:24 Комментарии2
Карпин: «У меня контракт до 31 марта. Продолжу ли, пока не могу сказать»
Вчера, 08:15 Комментарии13
Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:28
Извините не фанат Барселоны

Но почему руководство хочет с ним подписать контракт, если только чтобы бесплатно не ушёл. Не видел чтобы он стабильно играл и вытаскивал матчи…

К примеру лично я был бы рад если бы Бэйл, Азар, Иско просто ушли
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:38
Слишком долго они продляют.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100