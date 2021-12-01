Карпин: «У меня контракт до 31 марта. Продолжу ли, пока не могу сказать»

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вчера, 08:15

Наставник сборной России не готов говорить о возможном продлении контракта с национальной командой после истечения действующего, рассчитанного до 31 марта 2022 года.

Накануне Карпин провел встречу с игроками национальной команды в одном из столичных отелей, ее повестка осталась неизвестной.

У меня контракт до 31 марта. Продолжу ли, пока не могу сказать. После стыковых игр подумаем.

Специалист тренирует сборную России с 26 июля 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в отборочном цикле ЧМ -2022 года и сыграет в стыковых поединках.

24 марта россияне встрется с Польшей. Победитель пары сыграет с сильнейшим из противостояния Чехия — Швеция.