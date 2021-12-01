Карпин: «У меня контракт до 31 марта. Продолжу ли, пока не могу сказать»

Наставник сборной России Валерий Карпин не готов говорить о возможном продлении контракта с национальной командой после истечения действующего, рассчитанного до 31 марта 2022 года.
Накануне Карпин провел встречу с игроками национальной команды в одном из столичных отелей, ее повестка осталась неизвестной.
У меня контракт до 31 марта. Продолжу ли, пока не могу сказать. После стыковых игр подумаем.
Специалист тренирует сборную России с 26 июля 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в отборочном цикле ЧМ-2022 года и сыграет в стыковых поединках.
24 марта россияне встрется с Польшей. Победитель пары сыграет с сильнейшим из противостояния Чехия — Швеция.