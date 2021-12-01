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Карпин: «У меня контракт до 31 марта. Продолжу ли, пока не могу сказать»

вчера, 08:15

Наставник сборной России Валерий Карпин не готов говорить о возможном продлении контракта с национальной командой после истечения действующего, рассчитанного до 31 марта 2022 года.

Накануне Карпин провел встречу с игроками национальной команды в одном из столичных отелей, ее повестка осталась неизвестной.

У меня контракт до 31 марта. Продолжу ли, пока не могу сказать. После стыковых игр подумаем.

Специалист тренирует сборную России с 26 июля 2021 года. Под его руководством команда заняла второе место в отборочном цикле ЧМ-2022 года и сыграет в стыковых поединках.

24 марта россияне встрется с Польшей. Победитель пары сыграет с сильнейшим из противостояния Чехия — Швеция.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 13:03
Когда сольет стыки - пора гнать отовсюду. Это он понимает
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:26
Карпин подходит.
112910415
112910415
вчера в 10:00
ох, сурово будет по весне

Карпин захочет уйти, но никто не согласится занять неуютное место ...
Gahi
Gahi
вчера в 09:49, ред.
Валерий Карпин принял сборную команду Россию после трех туров, где она с шестью очками делила первое место в группе с Хорватией. Сборная Россия проиграла в Словакии, а Хорватия — в Словении. Обе личные встречи были впереди, первая закончилась в ничью, а в последней игре когда решался вопрос кто же всё-таки сможет выйти на прямую, случился автогол Кудряшова в конце матча, который позволил Хорватии победить и обеспечить себе выход на чемпионат мира. Валерий Карпин посли игры сказал - "Это наверное, самое обидное поражение в моей тренерской карьере. Но заслуженное. Когда ты не создал ни одного момента, закрываешься от мяча - так происходит ". Пройдя с командой через такие переживания которые произошли за такой короткий промежуток времени со сборной, Валерию Карпину нужно оставить все разговоры о своей судьбе в сторону и полностью сосредоточиться на предстоящей игре со сборной Польшей. Тем более предварительная встреча с футболистами сборной командой у него произошла, о чем они говорили пока неизвестно, но думаю что разговор касался именно игры со сборной Польше и готовности самих футболистов бороться до конца за выход на чемпионат мира. Задача непростая, но при правильной подготовке и разборе команды соперника, возможно добиться нужного результата. Если только сам тренер не будет постоянно твердить что его контракт до марта и он при любом исходе может уйти, а это может отразиться на настроении и подготовке сборной команды. Удачи
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:44
Всё будет зависеть от конечного результата, это же очевидно.
karnager
karnager ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 08:59, ред.
Лысый физрук сколько рулил сборной лет, а Карпин ещё и 6 месяцев не прошло. 1 очко и 1 гол - стыки. Что за фанаты Черчесова тут собрались? Валера уже сделал больше, чем усастый за все время. Ему даже на домашний ЧМ не нужно было выходить, и плей-офф был куплен
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 08:48
Надо заменить его прямо сейчас.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:46
Пока 50 на 50.
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:41
Задача победить в стыках, а планы на перспективу будут видны по ее решению.
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:30
Понятно, что если пройдём стыки, то 100% продолжит. Если нет, что скорее всего, то опять возьмёт паузу и будет думать. Опять же, не пройти стыки можно по-разному. Или с гордо поднятой головой, проиграв в смелом футбольном матче, с большим количеством опасных атак и интересных комбинаций. А можно так же трусливо отбиваясь, как с Хорватией. В первом случае, действительно надо подумать, а во втором, однозначно, уходить!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:20, ред.
Удачи Валере со сборной
tg9y9mrnjw7k
tg9y9mrnjw7k
вчера в 08:18
Всё зависит от мартовских матчей
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 08:17
Как попрет, лишь бы не продолжал цепляться за кресло, когда уже ничего не можешь дать сборной, как это не так давно делал некий лысый физрук.
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