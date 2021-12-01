Защитник «Арсенала» Габриэль дал отпор грабителям с бейсбольной битой

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вчера, 20:55

Защитник «Арсенала» Габриэль попал в неприятную историю.

Бразилец смог отбиться от грабителей, которые требовали отдать им ключи от автомобиля, часы и мобильный телефон.

Полиция раскрыла это дело по анализу ДНК на шапке, которую Габриэль сорвал с нападавшего. Инцидент случился в августе, но известно о нем стало лишь сейчас.