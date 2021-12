Защитник «Арсенала» Габриэль дал отпор грабителям с бейсбольной битой

Защитник «Арсенала» Габриэль попал в неприятную историю.

Бразилец смог отбиться от грабителей, которые требовали отдать им ключи от автомобиля, часы и мобильный телефон.

Полиция раскрыла это дело по анализу ДНК на шапке, которую Габриэль сорвал с нападавшего. Инцидент случился в августе, но известно о нем стало лишь сейчас.

Arsenal defender Gabriel fought off a robber wielding a baseball bat who attempted to steal his Mercedes from his garage in August.



Abderaham Muse, 26, was jailed last month for five years after police linked him to the robbery. pic.twitter.com/xrrcTocl48