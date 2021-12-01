Защитник «Арсенала» Габриэль дал отпор грабителям с бейсбольной битой

Защитник «Арсенала» Габриэль попал в неприятную историю.
Бразилец смог отбиться от грабителей, которые требовали отдать им ключи от автомобиля, часы и мобильный телефон.
Полиция раскрыла это дело по анализу ДНК на шапке, которую Габриэль сорвал с нападавшего. Инцидент случился в августе, но известно о нем стало лишь сейчас.
Arsenal defender Gabriel fought off a robber wielding a baseball bat who attempted to steal his Mercedes from his garage in August.— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) December 1, 2021
Abderaham Muse, 26, was jailed last month for five years after police linked him to the robbery. pic.twitter.com/xrrcTocl48
А если серьезно, то молодец,что не растерялся. Зачастились последнее время случаю нападения на футболистов или на грабежи домов и квартир футболистов...может меньше писать про з/п игроков нужно?!
А если серьезно, то молодец,что не растерялся. Зачастились последнее время случаю нападения на футболистов или на грабежи домов и квартир футболистов...может меньше писать про з/п игроков нужно?!