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Защитник «Арсенала» Габриэль дал отпор грабителям с бейсбольной битой

вчера, 20:55

Защитник «Арсенала» Габриэль попал в неприятную историю.

Бразилец смог отбиться от грабителей, которые требовали отдать им ключи от автомобиля, часы и мобильный телефон.

Полиция раскрыла это дело по анализу ДНК на шапке, которую Габриэль сорвал с нападавшего. Инцидент случился в августе, но известно о нем стало лишь сейчас.

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:52
В России это классифицируется как превышение необходимой самообороны...
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 00:19
Колашинац не понадобился
Бубнин
Бубнин
вчера в 22:56
Бразилец, угрожая битой, отобрал у прохожего шапку, а потом выдумал историю об ограблении.
David Young
David Young
вчера в 21:52
Хорошо когда преступникам дают отпор.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:51
Ну всё,герой!
протон
протон
вчера в 21:31
это им не европейцев грабить:) бразильцы знают, как с такими иметь дело
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:30
Это его прямая обязагность-останавливать нападающих)
А если серьезно, то молодец,что не растерялся. Зачастились последнее время случаю нападения на футболистов или на грабежи домов и квартир футболистов...может меньше писать про з/п игроков нужно?!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:57
Молодец какой.
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