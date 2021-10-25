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«Спартак» о задержании фанатов в Петербурге: «Клуб выясняет обстоятельства»

вчера, 09:57
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал задержание болельщиков клуба после матча 12-го тура РПЛ против «Зенита».

Клуб выясняет обстоятельства жесткого задержания болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге. К сожалению, имеющиеся материалы не позволяют говорить о том, что действия полиции были корректными и обоснованными.

За двое суток до начала матча состоялось совещание с участием лиги, клубов и полиции, на котором были достигнуты определенные договоренности – в том числе о предоставлении болельщикам «Спартака» автобусов после матча – что связано со сложной логистикой петербургского стадиона.

Вместе с тем группа болельщиков по понятным причинам решила покинуть матч после первого тайма – однако полиция воспрепятствовала этому. Что привело к словесному конфликту и последующему жесткому задержанию некоторых болельщиков.

Мы обратились в лигу с запросом о проведении тщательной проверки по факту этого инцидента – учитывая то, что это не первый подобный случай в Петербурге. Также клуб готов оказать задержанным юридическую поддержку.

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протон
протон
вчера в 21:24
Очередная попытка изменить новостной вектор с результатов игры на "околофутбол".

Болельщики Локо тоже выставляли себя потерпевшими после 6-1.

Хотя в обоих случаях было достаточно придерживаться правил посещения Газпром Арены для болельщиков гостевой команды:
- не размещаться за границами гостевого сектора;
- не нарушать порядок входа и выхода (вывоза) со стадиона.

И все эти разговоры про "мы запарковали машину", "у нас ребёнок", "у нас поезд в Москву через час" совершенно не вызывают сочувствия. Надо голову иметь и планировать всё исходя из озвученных выше моментов с правилами посещения Газпром Арены, а не из своих хотелок.

Не нравится - смотрите по телевизору.
dеigandre
dеigandre ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:11
Питерские полицаи такие плохие
Грозненские полицаи такие плохие
Все вокруг плохие, обижают бедных безобидных спартаковских болельщиков. Они-то явно себя ведут воспитанно, образцово просто
альсато
альсато ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:01
ЖЕСТЬ-это когда на экваторе (неудачно складывающего) матча-БОЛЕЛЬЩИКИ Спартака, покидают поле "боя", оставляя своих кумиров без поддержки...вот когда ЖЕСТЬ!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:00
Там с доказухой наверняка все в порядке.
альсато
альсато
вчера в 15:43
да какие там обстоятельства!?..НАЖРАЛИСЬ. да ПОДРАЛИСЬ...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:52, ред.
Тут как то сразу возникает простой вопрос. Почему только фанатов Спартака постоянно во всех городах и не только в России, а ещё в других странах задерживает полиция? Причём каждый раз от представителей фк Спартак слышим, что действия полиции не являются корректными и обоснованными.
Так может всё-таки вся проблема в фанатах Спартака?! Может руководству фк Спартак начать бороться с теми кому наплевать на репутацию клуба?!
Конечно своих болельщиков защищать надо, но с такими надо бороться, а не защищать!
h2mp5kru9b5d
h2mp5kru9b5d
вчера в 12:52
Свободу болельщикам Спатака!
Руки прочь от любителей футбола!
Хунта не пройдет!
ВСЁ 😁!!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:55
Некоторых в обязательном порядке эвакуировать с помощью системы Фултон, остальным ждать вертолета)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:42
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 11:14
    затяжная война фанатского движения..
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР
    вчера в 11:06
    то что было закрыто это не удивление, на многих стадионах во время таких матчах время выхода разделяют для болельщиков, против пересечения их, и то что это стадо пошло и просто захотело выйти уже нарушение внутреннего порядка стадиона, а если ещё и задержали видимо это было ещё и бухое стадо
    Futurista
    Futurista ответ dеigandre (раскрыть)
    вчера в 10:42
    Это понятно)...питерские полицаи только спартаковскими болельщиками интересуются...свои то с виража белые и пушистые)...
    Futurista
    Futurista ответ smolnikov (раскрыть)
    вчера в 10:40
    Таких которых надо возить на спецавтобусах?)...заключенные что ли?)...
    Sylpheed
    Sylpheed
    вчера в 10:40
    А что полиция делает на стадионе?
    dеigandre
    dеigandre ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 10:39
    Речь конкретно о спартаковских болельщиках
    smolnikov
    smolnikov ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 10:37
    Отличный стадион,с отличными болельщиками. Просто среди них есть некоторые фанаты из Москвы, которых нужно вывозить после игры на специальных автобусах,чтобы они не причинили вред стадиону или окружающим..
    makkie
    makkie
    вчера в 10:34
    Вместе с тем группа болельщиков по понятным причинам решила покинуть матч после первого тайма – однако полиция воспрепятствовала этому
    ________________________

    Жесть если так!
    BDA8181
    BDA8181
    вчера в 10:33
    Ну если так усердно Спартак требовал автобусы болелам , так за чем было раньше уходить?! Сидели бы расслаблялись на стадионе в месте с командой и получали бы удовольствие от игры .
    Futurista
    Futurista ответ dеigandre (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 10:27
    Правильно)...нет болельщиков нет проблем...а этот стадион и вообще футбол разве не для болельщиков?)...
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 10:24
    Нужно разбираться в этом вопросе....
    Futurista
    Futurista
    вчера в 10:20
    А что там в Питере за стадион, тюрьма что ли что из него выйти нельзя когда захочешь?)...сложная логистика?...на кер такой стадион...
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 10:14
    Полицаям тоже надо работать.
    YVG
    YVG
    вчера в 10:05
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