«Сотрудничаем со следствием». «Ювентус» о расследовании прокуратуры Турина

«Ювентус» на официальном сайте опубликовал заявление в связи с расследованием, которое начала прокуратура Турина в отношении некоторых руководителей клуба.

ФК «Ювентус» подтверждает, что прокуратура Турина приступила к расследованию против некоторых действующих сотрудников (Андреа Аньелли, Павел Недвед и Стефано Керрато) и бывших по вопросу о доходах от трансферов за 2019, 2020 и 2021 годы. Изучаются возможные нарушения в финансовой отчетности и выставление счетов по несуществующим сделкам.

В клубе сотрудничают со следствием и верят, что ситуация будет решена. По нашему мнению, мы действовали в соответствии с законом и постановлениями правительства, когда готовили финансовые отчеты, а также в соответствии с международной практикой в футболе.