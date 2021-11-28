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«Сотрудничаем со следствием». «Ювентус» о расследовании прокуратуры Турина

вчера, 09:44

«Ювентус» на официальном сайте опубликовал заявление в связи с расследованием, которое начала прокуратура Турина в отношении некоторых руководителей клуба.

ФК «Ювентус» подтверждает, что прокуратура Турина приступила к расследованию против некоторых действующих сотрудников (Андреа Аньелли, Павел Недвед и Стефано Керрато) и бывших по вопросу о доходах от трансферов за 2019, 2020 и 2021 годы. Изучаются возможные нарушения в финансовой отчетности и выставление счетов по несуществующим сделкам.

В клубе сотрудничают со следствием и верят, что ситуация будет решена. По нашему мнению, мы действовали в соответствии с законом и постановлениями правительства, когда готовили финансовые отчеты, а также в соответствии с международной практикой в футболе.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:13
Ох, кто-то скоро в родную серию Б поедет
ОПС
ОПС
вчера в 11:38
Интересно, что будет.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 11:03, ред.
Здравствуй, Серия В. Успели соскучиться.
ДСА
ДСА
вчера в 10:59
Если захотят, то всё докажут.
Grouch
Grouch
вчера в 10:43, ред.
Наверное, опять Интер их подставил? )))
An Jo
An Jo
вчера в 10:40
Ну в серии Б они точно будут нагибать)))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:47
Посмотрим, чем это всё закончится....
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