В Ирландии матч был прерван из-за фейерверков на поле

«Шэмрок Роверс» обыграл «Уотерфорд Юнайтед» в матче очередного тура чемпионата Ирландии.
Любопытно, что поединок был приостановлен примерно на 10 минут из-за фейерверков, которые использовали фанаты гостей.
The game between Shamrock Rovers and Waterford was temporarily delayed as fireworks detonated above the pitch. pic.twitter.com/OyXj0blaNF— RTÉ Soccer (@RTEsoccer) November 5, 2021
И насчет лайков...Думаете я не замечаю, что больше лайкают такие комментарии: «Неймар петушок» или некоторые жалобы в адрес одного человека...или тосты всякие...Но количество не доказывает качество, так - и в этом вопросе проиграли...Все!
И насчет лайков...Думаете я не замечаю, что больше лайкают такие комментарии: «Неймар петушок» или некоторые жалобы в адрес одного человека...или тосты всякие...Но количество не доказывает качество, так - и в этом вопросе проиграли...Все!