В Ирландии матч был прерван из-за фейерверков на поле

«Шэмрок Роверс» обыграл «Уотерфорд Юнайтед» в матче очередного тура чемпионата Ирландии.

Любопытно, что поединок был приостановлен примерно на 10 минут из-за фейерверков, которые использовали фанаты гостей.

The game between Shamrock Rovers and Waterford was temporarily delayed as fireworks detonated above the pitch. pic.twitter.com/OyXj0blaNF