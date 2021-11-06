В Ирландии матч был прерван из-за фейерверков на поле

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вчера, 10:49

«Шэмрок Роверс» обыграл «Уотерфорд Юнайтед» в матче очередного тура чемпионата Ирландии.

Любопытно, что поединок был приостановлен примерно на 10 минут из-за фейерверков, которые использовали фанаты гостей.