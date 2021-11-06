ГлавнаяНовостиПроисшествияИрландия. Премьер-лига 2021

В Ирландии матч был прерван из-за фейерверков на поле

вчера, 10:49
Уотерфорд ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Уотерфорд Юнайтед1 : 3Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок РоверсМатч завершен

«Шэмрок Роверс» обыграл «Уотерфорд Юнайтед» в матче очередного тура чемпионата Ирландии.

Любопытно, что поединок был приостановлен примерно на 10 минут из-за фейерверков, которые использовали фанаты гостей.

Все новости
«Спартак» о задержании фанатов в Петербурге: «Клуб выясняет обстоятельства»
25 октября Комментарии23
Болельщик «Спартака»: «На нас сначала полетели стюарды, потом ОМОН»
25 октября Комментарии18
В Северной Ирландии вратаря удалили за нападение на одноклубника
17 октября ВидеоКомментарии4
У Спаллетти угнали автомобиль
15 октября Комментарии19
Молодёжная женская сборная ДР Конго ночевала на улице
15 октября ВидеоКомментарии19
Президента Бразилии не пустили на матч «Сантоса» из-за отсутствия прививки
11 октября Комментарии41
Сортировать
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:54
Не хорошо.
beefs
beefs
вчера в 12:25
О, там ещё больше 14ков чем у нас...
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:14
Лам..Ламбада...Ооо)...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:09
С новым годом кричали болельщики
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 11:49
Дело не только в этом...Меня, один пользователь уже советовал, чтобы я в следующем месяце играл в такой группе(без призов), но не факт что такая группа соберется вообще. И, это скорее ловушка. Он видел что мы играем в одной группе в этом месяце, и понял, что у него нет шансов. И он начал делать ставки на большие кэфы(20 и т.п.), но пока ему не везёт. После стольких оскорблений не надо писать слово - «уважаемый», и советовать и приготовить ловушку для меня. Я уже сталкивался с этим один раз в сентябре, но тогда все было иначе. Я честно сказал сколько у меня очков, а меня посоветовали что я могу потратить 5000 перед финалом, и я так и сделал, чтобы шансы были приблизительно равными, но так делал только я(5000 перед финалом, а другие кто советовал, что именно «5000 можешь потратить перед финалом», только хотели чтобы у меня - тогда неопытного человека, были шансы меньше, чем у них. Я честно сказал сколько у меня, а в ответ не все сказали сколько. В итоге, я все равно занял 2-ое место, и отставание от первого места было -2858 и только. То есть, если бы я не потратил хотя бы часть этих 5000, я мог бы выиграть и в сентябре. А тот, что советовал, даже не был в тройке...). Итак, эти ловушки уже не помогут. Потом понял - кто какой человек! И в прошлом месяце я был сосредоточен только на победе, потому что этот совет: «Вы можете потратить 5000 до финала», меня не понравился после финала, потому что я был неопытным, а он(неважно кто) воспользовался этим. Теперь, когда у меня есть опыт - не только в Конкурсе прогнозов, но и в том - кто есть кто на Soccer.ru, я не буду слушать никаких советов - можете так и т.п. Я уже доказал себе, что могу, но не буду доказывать это другим - зачем?

И насчет лайков...Думаете я не замечаю, что больше лайкают такие комментарии: «Неймар петушок» или некоторые жалобы в адрес одного человека...или тосты всякие...Но количество не доказывает качество, так - и в этом вопросе проиграли...Все!
sbk
sbk
вчера в 11:07
И такое может быть? У вас за два часа до конца трансферов нельзя создать новую команду,а вы при нулевой сумме спрашиваете про трансферы?
dzvinka
dzvinka ответ RTS-25 (раскрыть)
вчера в 11:03
пятница, ирландия, нормально все у них)))
RTS-25
RTS-25
вчера в 11:01
Вчера делал ставку на Шемрок. И бах... прерван. Подумал ураган в Ирландии. А по факту человеческий фактор. Наверное Гиннеса напились.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:58
Я думал игроки в труселях пронесли...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:53
А наш чердак радуется когда на стадионе зенита газпром пускает фейерверки.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100