Эриксен тренируется с «Оденсе»

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вчера, 17:52

Полузащитник миланского «Интера» , который перенес сердечный приступ во время игры группового этапа чемпионата Европы по футболу, тренируется вместе с датским «Оденсе». В клубе так прокомментировали это:

Мы рады, что Эриксен занимается с нами. Мы находимся на связи с Кристианом и счастливы от того, что он выбрал для поддержания формы именно нашу команду.

В поединке группового этапа Евро-2020 между командами Финляндии и Дании минувшим летом полузащитник датчан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Кристиану оказывали экстренную помощь на газоне на протяжении 15 минут, затем его увезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что у футболиста был сердечный приступ.

В больнице Эриксену установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор футболист не играл в официальных матчах.

Ранее сообщалось, что 29-летнего игрока хочет видеть в своих рядах нидерландский «Аякс».