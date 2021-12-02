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Эриксен тренируется с «Оденсе»

вчера, 17:52

Полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен, который перенес сердечный приступ во время игры группового этапа чемпионата Европы по футболу, тренируется вместе с датским «Оденсе». В клубе так прокомментировали это:

Мы рады, что Эриксен занимается с нами. Мы находимся на связи с Кристианом и счастливы от того, что он выбрал для поддержания формы именно нашу команду.

В поединке группового этапа Евро-2020 между командами Финляндии и Дании минувшим летом полузащитник датчан Эриксен упал на газон и не смог подняться. Кристиану оказывали экстренную помощь на газоне на протяжении 15 минут, затем его увезли в госпиталь. Позднее выяснилось, что у футболиста был сердечный приступ.

В больнице Эриксену установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор. С тех пор футболист не играл в официальных матчах.

Ранее сообщалось, что 29-летнего игрока хочет видеть в своих рядах нидерландский «Аякс».

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Все комментарии
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:49
Главное следить за здоровьем.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:01
Главное здоровья парню
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:56
Здоровья ему крепкого!!!
beefs
beefs
вчера в 17:55
ничего себе, и с кардиовертер-дефибриллятором собирается играть...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:55
Самое главное чтобы здоровье не подкачало .
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