Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны»

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вчера, 12:27

Нападающий «Барселоны» вновь нарушил клубную дисциплину. «Сине-гранатовые» проводили единственную на этой неделе утреннюю тренировку. Француз не приехал на занятие за полтора часа, как того ранее требовал тренер Хави. Футболисту позвонили по телефону, а он был всё ещё дома. По его словам, он перепутал время начала занятия.

Это второе опоздание Дембеле за восемь тренировок под руководством Хави. В прошлую пятницу он пришел на занятие на три минуты позже указанного времени. За это ему был выписан штраф. За новую оплошность футболист наказан более крупным денежным взысканием.