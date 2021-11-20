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Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны»

вчера, 12:27

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вновь нарушил клубную дисциплину. «Сине-гранатовые» проводили единственную на этой неделе утреннюю тренировку. Француз не приехал на занятие за полтора часа, как того ранее требовал тренер Хави. Футболисту позвонили по телефону, а он был всё ещё дома. По его словам, он перепутал время начала занятия.

Это второе опоздание Дембеле за восемь тренировок под руководством Хави. В прошлую пятницу он пришел на занятие на три минуты позже указанного времени. За это ему был выписан штраф. За новую оплошность футболист наказан более крупным денежным взысканием.

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Все комментарии
karnager
karnager ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:12
Скорее капитана Кудашова )
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:54
Негры всегда как крутые себя ведут
RoArt
RoArt
вчера в 17:49
Хави должен встать на колени и извиниться перед Дембеле!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:41
Его уже не исправить.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:28
Чувак сознательно нарывается.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 17:14
На Запорожце далеко не уедишь))
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 16:39, ред.
Усман раскачивает колыбель тики-така. На кол его
Брулин
Брулин
вчера в 16:37
Мне б так жить. Получать миллионы, и путать расписание рабочего дня!
Сантус
Сантус
вчера в 16:27
А не по стопам ли Балоттели он двинул...)
particular
particular
вчера в 16:26
Пох@@изм по привычке. От этого сложно избавиться...
David Young
David Young ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 16:22
.
протон
протон
вчера в 16:21
Говорят Барса на штрафов Дембеле может поправить своё финансовое состояние ))
Человеку 24 года, а он до сих пор не может перед сном уточнить расписание
протон
протон
вчера в 16:21
следующая новость: Дембеле пришел на тренировку баскетбольной Барселоны, так как подумал что за опоздания его перевели в дубль
berda2003
berda2003
вчера в 16:21
какой-то вертухай этот хави... у нас на заводе закрывали проходную в 8 часов утра и всё прогул...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:16
Дембель Усман Дембеле. Нет на него старшины роты прапорщика Коваленко!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:51
Погубил себе карьеру этим переходом. А каким игроком был в Боруссии Дортмунд! Очевидно, что ему не нравится в Барселоне.
4RT
4RT
вчера в 15:21
Он часы на зимнее время перевёл 😁
Futurista
Futurista ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
вчера в 15:13
Незачем...Хави и так потомок испанских работорговцев...поэтому надо поаккуратнее с неграми)...
SHMEL
SHMEL
вчера в 15:12
Хороший штраф быстро научит не опаздывать.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 15:02
Скоро Хави назовут арийцем?...)
112910415
112910415
вчера в 14:48
если этот полезный парень продолжит постоянно опаздывать, клуб накопит приличную сумму на трансферы !
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 14:47
Штраф побольше, так и зарплату его отобьете.))
valt134
valt134
вчера в 14:29
За такие деньги я бы на базе и жил безвылазно.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 14:26
Самая жизненная отмаза опоздать на работу - проспал. Ну там будильник не сработал, организм совиный, пробки на дорогах, повстречал умершего человека... Можно все сразу, точно поверят)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:20
Дембеле наверное снова Российский будильник подъвёл!
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:09
Уволить ... Чего уж там . У нас незаменимых нет !
David Young
David Young ответ SKILLMANN (раскрыть)
вчера в 14:07
И это плохо.
David Young
David Young ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:52
.
arsenVS
arsenVS ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:49
Это лучший комментарий который я читал )))
arsenVS
arsenVS
вчера в 13:48
Получать десятки миллионов зп и постоянно опаздывать на работу это просто верх непрофесионализма.
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