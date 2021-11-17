Денис Макаров тренируется в «Рубине». Его тёзка летом перешёл в «Динамо»

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вчера, 19:03

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что 15-летний воспитанник академии провёл первую тренировку с командой.

Стоит отметить, что прошлым летом 23-летний полузащитник Денис Макаров перешёл из «Рубина» в «Динамо».

Сегодня впервые с основой тренировался 15-летний воспитанник нашей академии полузащитник… Денис Макаров. Передаём привет его тёзке и нашему хорошему знакомому из «Динамо».