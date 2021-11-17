Денис Макаров тренируется в «Рубине». Его тёзка летом перешёл в «Динамо»

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что 15-летний воспитанник академии Денис Макаров провёл первую тренировку с командой.
Стоит отметить, что прошлым летом 23-летний полузащитник Денис Макаров перешёл из «Рубина» в «Динамо».
Сегодня впервые с основой тренировался 15-летний воспитанник нашей академии полузащитник… Денис Макаров. Передаём привет его тёзке и нашему хорошему знакомому из «Динамо».
Сегодня впервые с основой тренировался 15-летний воспитанник нашей академии полузащитник … Денис Макаров 😉— «Рубин» Казань (@fcrk) November 17, 2021
Передаём привет его тёзке и нашему хорошему знакомому из @fcdynamo 👋🏻 pic.twitter.com/m0XsEvU2vz