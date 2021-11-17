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Денис Макаров тренируется в «Рубине». Его тёзка летом перешёл в «Динамо»

вчера, 19:03

Пресс-служба «Рубина» сообщает, что 15-летний воспитанник академии Денис Макаров провёл первую тренировку с командой.

Стоит отметить, что прошлым летом 23-летний полузащитник Денис Макаров перешёл из «Рубина» в «Динамо».

Сегодня впервые с основой тренировался 15-летний воспитанник нашей академии полузащитник… Денис Макаров. Передаём привет его тёзке и нашему хорошему знакомому из «Динамо».

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 22:09
А я то подумал не того Дениса в Динамо отдали а тут вон оно как 15 лет пацану
makkie
makkie
вчера в 21:50
Подрастёт Дениска, толкнут в Зенит за 40 млн )))
memphis
memphis
вчера в 21:00
Клонировали на продажу
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:41
В пятнадцать лет, и уже с основой! Далеко пойдёт этот акселерат.
ДСА
ДСА
вчера в 19:27
Пока раздают авансы.
beefs
beefs
вчера в 19:09
ну и что, кому это интересно...
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