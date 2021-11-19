ГлавнаяНовостиТренировкиФранция. Лига 1 2021/2022

Месси и Неймар работали в общей группе ПСЖ

вчера, 19:07

Футболисты ПСЖ Лионель Месси и Неймар сегодня утром провели тренировку в общей группе команды.

Напомним, что Неймар получил микротравму приводящей мышцы бедра в сборной Бразилии, с «Нантом» он не сыграет.

Помимо Неймара и Месси, в общей группе тренировались Леандро Паредес, Марко Верратти и Преснель Кимпембе.

В тренажерном зале вчера работал защитник Серхио Рамос.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 08:21
Почеттино на пресс-конференции говорит "не гарантирую на 100%, но думаю, Неймар будет в заявке на матч с Нантом".
shur
shur
вчера в 20:22
...а в буфета "наш" Серега разминался красненьким, здоровья и поскорей на поле,
скучно без больших мастеров, где бы они не доигрывали свои крайние матчи!!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:05
Кто-то работал, а кто-то отдыхал.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:35
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 19:14
    Работали, значить флаг им в руки
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