Месси и Неймар работали в общей группе ПСЖ

Футболисты ПСЖ Лионель Месси и Неймар сегодня утром провели тренировку в общей группе команды.
Напомним, что Неймар получил микротравму приводящей мышцы бедра в сборной Бразилии, с «Нантом» он не сыграет.
Помимо Неймара и Месси, в общей группе тренировались Леандро Паредес, Марко Верратти и Преснель Кимпембе.
В тренажерном зале вчера работал защитник Серхио Рамос.
скучно без больших мастеров, где бы они не доигрывали свои крайние матчи!!!
скучно без больших мастеров, где бы они не доигрывали свои крайние матчи!!!