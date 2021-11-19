Месси и Неймар работали в общей группе ПСЖ

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вчера, 19:07

Футболисты ПСЖ и Неймар сегодня утром провели тренировку в общей группе команды.

Напомним, что Неймар получил микротравму приводящей мышцы бедра в сборной Бразилии, с «Нантом» он не сыграет.

Помимо Неймара и Месси, в общей группе тренировались Леандро Паредес, Марко Верратти и Преснель Кимпембе.

В тренажерном зале вчера работал защитник Серхио Рамос.