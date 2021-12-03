Осипенко — лучший игрок матча «Зенит» — «Ростов»

Стал известен лучший игрок матча «Зенит» — «Ростов».
Им был признан защитник гостей Максим Осипенко. Футболист провел на поле весь матч, выиграв 59% единоборств.
Максим Осипенко – лучший игрок матча #ЗенитРостов 🏆#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/wHElIbNmL5— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 3, 2021
Только сейчас прочитал это!))))))))))))))))
Ржу в голос про то как пан грит что зенит без проблем победит и даже может будет разгром Ростова а полено забьет минимум ДВА)))
Только сейчас прочитал это!))))))))))))))))
Ржу в голос про то как пан грит что зенит без проблем победит и даже может будет разгром Ростова а полено забьет минимум ДВА)))