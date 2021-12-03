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Осипенко — лучший игрок матча «Зенит» — «Ростов»

вчера, 21:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Стал известен лучший игрок матча «Зенит» — «Ростов».

Им был признан защитник гостей Максим Осипенко. Футболист провел на поле весь матч, выиграв 59% единоборств.

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Все комментарии
cxy5s8bdefvu
cxy5s8bdefvu
сегодня в 04:54
Вообще в поряде Макс
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:19
Петржела: «Дзюба вновь станет лучшим бомбардиром РПЛ»
Только сейчас прочитал это!))))))))))))))))

Ржу в голос про то как пан грит что зенит без проблем победит и даже может будет разгром Ростова а полено забьет минимум ДВА)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:45
Настроился на игру и стал лучьшим!Молодец!
drug01
drug01
вчера в 21:46
Счёт по игре
Cat01
Cat01
вчера в 21:45
Молодец так играть
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:42
Одна из лучших игр в сезоне.
Futurista
Futurista
вчера в 21:26
Лучший Матюнин...наиграл без КДК не разберешься...
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:24
Король своей штрафной площадки ))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:21
Здорово сыграл в центре и край подчищал. Заслужено!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:20
В этом матче Максим ошибок не совершил. Это уже хорошо
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