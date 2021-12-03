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«Атлетико Минейро» стал чемпионом Бразилии

вчера, 08:38
БаияЛоготип футбольный клуб Баия (Салвадор)2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)Атлетико МинейроМатч завершен

«Атлетико Минейро» обыграл «Байю» (3:2) в матче 32-го тура чемпионата Бразилии.

Во втором тайме «Байя» повела 2:0 благодаря голам Луиза Отавио и Жилберто. «Атлетико Минейро» вырвал победу с помощью гола экс-форварда «Зенита» Халка с пенальти и дубля Кено.

Эта победа позволила «Минейро» досрочно стать чемпионом Бразилии. За 3 тура до конца сезона «Атлетико Минейро» имеет в активе 81 очко, у ближайшего преследователя «Фламенго» — 70.

Это второе чемпионство в истории «Атлетико Минейро».

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Халк
Источник: soccer.ru
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:03
Халк до сих пор разрывает, просто машина!
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 10:12
Странно, ведь математический шанс существует за 5 туров, у фламенго одна игра в запасе
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 09:40
Молодцы! Мои поздравления «Атлетико Минейро».
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:37
Мои поздравления.
3wwdpdef5rj2
3wwdpdef5rj2
вчера в 09:14
Как-то Палмейрас, Гремио и Коринтианс сдулись
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:09, ред.
Халка - с очередным титулом !!!!!!!!

Чемпион Португалии
Чемпион России
Чемпион Китая
Чемпион Бразилии

Достойная карьера!!!!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 08:58
Молодцы!!! Заслуженно!!! Очень они давно не становилися чемпионами Бразилии!!! Хотя в начале сезона уверенно стартовал Брагантино!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:46
Всё как обычно...
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