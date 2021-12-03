«Атлетико Минейро» стал чемпионом Бразилии

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вчера, 08:38

«Атлетико Минейро» обыграл «Байю» (3:2) в матче 32-го тура чемпионата Бразилии.

Во втором тайме «Байя» повела 2:0 благодаря голам Луиза Отавио и Жилберто. «Атлетико Минейро» вырвал победу с помощью гола экс-форварда «Зенита» Халка с пенальти и дубля Кено.

Эта победа позволила «Минейро» досрочно стать чемпионом Бразилии. За 3 тура до конца сезона «Атлетико Минейро» имеет в активе 81 очко, у ближайшего преследователя «Фламенго» — 70.

Это второе чемпионство в истории «Атлетико Минейро».