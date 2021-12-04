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«Севилья» хочет вернуть Гила из «Тоттенхэма» после травмы Ламелы

вчера, 15:15

«Севилья» заинтересована в возвращении Брайана Гила из «Тоттенхэма» в январе, сообщает Fichajes.

Испанской команде нужна замена травмированному Эрику Ламеле, и Гил, который провел всего пять матчей в АПЛ с тех пор, как присоединился к «шпорам» из «Севильи», является лучшим кандидатом, по мнению руководства и тренеров нервионцев. Стоит отметить, что Гил был частью сделки по переходу Ламелы в «Севилью».

Утверждается, что также клубом рассматриваются кандидатуры Анхеля Ди Марии из «Пари Сен-Жермен» и вингера «Милана» Самуэля Кастильехо.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:16
А потом его куда? Когда Эрик поправится?
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