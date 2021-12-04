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«Вест Хэм» одержал волевую победу над «Челси»

вчера, 17:26
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)3 : 2Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Вест Хэм» обыграл «Челси» со счётом 3:2 в матче 15-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 28-й минуте встречи счёт открыл защитник «Челси» Тиаго Силва после подачи углового Мэйсона Маунта. На 40-й минуте в ворота «синих» был назначен пенальти, который реализовал Мануэль Лансини. На 44-й минуте Мэйсон Маунт снова вывел «Челси» вперёд, забив после паса Хакима Зиеша. Во второй половине игры «Вест Хэм» сравнял счёт благодаря голу Джаррода Боуэна, а в концовке матча «молотобойцы» вырвали победу. Гол забил Артур Масуаку.

На данный момент «Челси» занимает промежуточное 1-е место (33 очка), «Вест Хэм» идёт на 4-м месте (27 очков).

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Все комментарии
azkan
azkan
сегодня в 10:24
Смотрел игру отрывками из-за паршивого интернета.
Ничья была бы справедливой. Но этот третий гол вроде и шикарен и в то же время нелепый. Ошибка обороны который не накрыл этот удар и Менди конечно сегодня не в ударе был. Хотя и выручал несколько раз. В прошлой игре определенное везение было у Челси, а сегодня везение у молотобойцев. Хорошая игра от подопечных Мойеса.
Не унывать синим, все еще впереди. Скорого выздоровления лидерам Челси. И все будет хорошо. Красные и голубые тоже не гарантированы от спада.
протон
протон
вчера в 23:09
Челюсть отвисла.. Ожидал всего, но только не такого.
протон
протон
вчера в 21:47
Вест Хэм 3:2 Ливерпуль
Вест Хэм 3:2 Челси
Больше не езжайте туда
Очень рад за Дэвида Мойеса, он заслуживает этого
Как же хорошо они играют против топ клубов АПЛ , Вперёд Вест Хэм! Они заслуживают ЛЧ 22-23
протон
протон
вчера в 21:46
Вест хем удивляет в этом сезоне. Как молотком по голове.
Менди хорош. Не стоит сразу наваливать всё на него. Ошибки у всех бывает. Парень учится. Сколько он раз спасал Челси?
Менди очень крутой вратарь, да сегодня не повезло провёл плохой матч ну и что. Ван напомнить сколько раз он спасал Челси? А вот Жоржиньо действительно заслужил хейта, очень переоценённый игрок.
Хоть кто-нибудь сказал бы что Фабьянски хорошо отыграл матч. А ведь он очень здорово отыграл. Как и Антонио и Боэн. Да весь Внст Хэм просто огонь!
berda2003
berda2003
вчера в 21:22
да, АПЛ не хуже РПЛ...
протон
протон
вчера в 20:33
Надеюсь, Эвра посмотрел, а то парень на полном серьёзе считает, что Менди лучший кипер мира, но из-за цвета его не признают.
Челси реально сдал в последних играх. в чём причина?
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
вчера в 20:24
Вест хэм конечно удивляет второй сезон подряд
Удачи молодкам
allemz
allemz
вчера в 19:35
Проиграли с таким же счетом, что и Ливерпуль. Получается, что только наш лысый физрук смог законтрить молотков
Абдурахман Джантемиров 1
Абдурахман Джантемиров 1
вчера в 19:19
Лучше бы Мойеса в МЮ вернули, чем какого-то Рагалика с железной дороги
Gelious
Gelious
вчера в 18:27
Ожидаемо, Менди и близко не уровень Куртуа-Стенкуа, конечно
DXTK
DXTK
вчера в 18:15, ред.
Вх побольше бы стабильности и вели бы сейчас борьбу за титул с ливером челси и мс.............. кстати моейс в этом сезоне в чемпе обыграл двух немцев (Клоппа и Тухэля с одинаковым счетом 3-2), которых тут хвалят.........
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 18:12
Охреневший ВЕСТ Хем
Phu Quoq
Phu Quoq
вчера в 18:09
Пока лукаки не было, Челси рвал всех на своем пути. Как ток орангутанг , который может забивать ток в середняках, снова появился в составе, начались проблемы
Это же очевидно
Тухель, верни игру без чистого нападающего
DXTK
DXTK ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 18:04
Тухэль скажет одним словом на это НГоло Канте нету француза и нету у челси команды........... вот это реальный человек который давно пртендует на ЗМ еще со врмен лестера
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 17:59
Могут и от Зенита влететь
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 17:55, ред.
Да уж(....Ливер своего теперь не упустит
Сантус
Сантус
вчера в 17:50
Как Лукаку превратился в Дзюбу?Челси разочаровал отсутствием стремления победить.Что то в команде треснуло,блеска в глазах нет.
Bensurr
Bensurr
вчера в 17:47
Челси порадовал
juvenale
juvenale
вчера в 17:47
красавцы молотки!
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 17:44
Очень красивую победу одержал Вест Хэм! Мне игра понравилась. Второй гол Челси и третий гол хозяев 👍
BDA81
BDA81 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 17:42
(гордо поднятой голово ) Мы ещё и МС и МЮ в кубке обыгрывали )))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 17:42
Жорик расстроился по поводу Золотого мяча,что дали какому то исполину. Да в принципе ошибки у всех встречаются,как говорится все грешны.Нападающие у Челси напрочь отсутствуют.Даже защитники способны на большее. Ладно с Хаверцем и Вернером,как говорится тёмные лошадки,но ведь Лукаку,играл в АПЛе всю свою сознательную жизнь и пик был в Эвертоне.Но Роме впарили снова хлам в пятьдорого.Можно было Дзюбу покупать,что гораздо дешевле и толку может больше
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
вчера в 17:41
Отпинали ногами,как говориться ,опять любимая команда ,сожгла мне экспресс ,и то ставил ,что Челси не проиграет и Тотал ,1,5 больше.,ну как так ,без агрессии играть???
sash71
sash71
вчера в 17:39
Мдааа…..не будь МЮ на тормозах то они бы так же были в лидерах АПЛ.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:37
Жоржик снова привёз гол...стабилен парень!)
С победой ВХЮ! С некой долей везения, но победа есть победа.
Без травмированных Канте и Ковачича центр не так надёжен. Хаверц получил травму в 1 тайме и был заменён. В лазарете остаются Чилулэл и Чалоба. Важные игроки отсутствуют.
Лукаку, игрок такой стоимости играет, как футболист уровня РПЛ.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 17:36
В АПЛ воля и сила идут рука об руку. По делу
Иван Пойлов
Иван Пойлов
вчера в 17:36
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 17:35
    Это не молотки,а какие то скальперы. Сначала нашим досталось,потом Челси и только Оле с ними справился,а его уволили. Уверен,что этого спеца возьмут в какой нибуь середняк АПЛ и он ещё покажет кузькину мать.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 17:35, ред.
    Вест Хэм в этом сезоне не признает авторитетов. МЮ, МС, Ливерпуль, Челси. Сыграли отлично. Челси до этой игры пропустил всего 6 голов в 14 матчах. Лучшая защита АПЛ. Сегодня сразу 3 мяча пропустили. Последний гол Вест Хэма будет претендовать на звание лучшего гола тура. Для МС и Ливерпуля открыта возможность сдвинуть Челси с первого места.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 17:35
    Челси сдает позиции. Еще в прошлом туре с Уотфордом неубедительно сыграли но отскочили а сегодня по делу проиграли Вест Хэму. Тухелю есть над чем подумать. Молотобойцев с победой!
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