«Вест Хэм» одержал волевую победу над «Челси»

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вчера, 17:26

«Вест Хэм» обыграл «Челси» со счётом 3:2 в матче 15-го тура Английской Премьер-Лиги.

На 28-й минуте встречи счёт открыл защитник «Челси» Тиаго Силва после подачи углового Мэйсона Маунта. На 40-й минуте в ворота «синих» был назначен пенальти, который реализовал Мануэль Лансини. На 44-й минуте Мэйсон Маунт снова вывел «Челси» вперёд, забив после паса Хакима Зиеша. Во второй половине игры «Вест Хэм» сравнял счёт благодаря голу Джаррода Боуэна, а в концовке матча «молотобойцы» вырвали победу. Гол забил Артур Масуаку.

На данный момент «Челси» занимает промежуточное 1-е место (33 очка), «Вест Хэм» идёт на 4-м месте (27 очков).