«Вест Хэм» одержал волевую победу над «Челси»

«Вест Хэм» обыграл «Челси» со счётом 3:2 в матче 15-го тура Английской Премьер-Лиги.
На 28-й минуте встречи счёт открыл защитник «Челси» Тиаго Силва после подачи углового Мэйсона Маунта. На 40-й минуте в ворота «синих» был назначен пенальти, который реализовал Мануэль Лансини. На 44-й минуте Мэйсон Маунт снова вывел «Челси» вперёд, забив после паса Хакима Зиеша. Во второй половине игры «Вест Хэм» сравнял счёт благодаря голу Джаррода Боуэна, а в концовке матча «молотобойцы» вырвали победу. Гол забил Артур Масуаку.
На данный момент «Челси» занимает промежуточное 1-е место (33 очка), «Вест Хэм» идёт на 4-м месте (27 очков).
Ничья была бы справедливой. Но этот третий гол вроде и шикарен и в то же время нелепый. Ошибка обороны который не накрыл этот удар и Менди конечно сегодня не в ударе был. Хотя и выручал несколько раз. В прошлой игре определенное везение было у Челси, а сегодня везение у молотобойцев. Хорошая игра от подопечных Мойеса.
Не унывать синим, все еще впереди. Скорого выздоровления лидерам Челси. И все будет хорошо. Красные и голубые тоже не гарантированы от спада.
Ничья была бы справедливой. Но этот третий гол вроде и шикарен и в то же время нелепый. Ошибка обороны который не накрыл этот удар и Менди конечно сегодня не в ударе был. Хотя и выручал несколько раз. В прошлой игре определенное везение было у Челси, а сегодня везение у молотобойцев. Хорошая игра от подопечных Мойеса.
Не унывать синим, все еще впереди. Скорого выздоровления лидерам Челси. И все будет хорошо. Красные и голубые тоже не гарантированы от спада.
Вест Хэм 3:2 Челси
Больше не езжайте туда
Очень рад за Дэвида Мойеса, он заслуживает этого
Как же хорошо они играют против топ клубов АПЛ , Вперёд Вест Хэм! Они заслуживают ЛЧ 22-23
Вест Хэм 3:2 Челси
Больше не езжайте туда
Очень рад за Дэвида Мойеса, он заслуживает этого
Как же хорошо они играют против топ клубов АПЛ , Вперёд Вест Хэм! Они заслуживают ЛЧ 22-23
Менди хорош. Не стоит сразу наваливать всё на него. Ошибки у всех бывает. Парень учится. Сколько он раз спасал Челси?
Менди очень крутой вратарь, да сегодня не повезло провёл плохой матч ну и что. Ван напомнить сколько раз он спасал Челси? А вот Жоржиньо действительно заслужил хейта, очень переоценённый игрок.
Хоть кто-нибудь сказал бы что Фабьянски хорошо отыграл матч. А ведь он очень здорово отыграл. Как и Антонио и Боэн. Да весь Внст Хэм просто огонь!
Менди хорош. Не стоит сразу наваливать всё на него. Ошибки у всех бывает. Парень учится. Сколько он раз спасал Челси?
Менди очень крутой вратарь, да сегодня не повезло провёл плохой матч ну и что. Ван напомнить сколько раз он спасал Челси? А вот Жоржиньо действительно заслужил хейта, очень переоценённый игрок.
Хоть кто-нибудь сказал бы что Фабьянски хорошо отыграл матч. А ведь он очень здорово отыграл. Как и Антонио и Боэн. Да весь Внст Хэм просто огонь!
Челси реально сдал в последних играх. в чём причина?
Челси реально сдал в последних играх. в чём причина?
Удачи молодкам
Удачи молодкам
Это же очевидно
Тухель, верни игру без чистого нападающего
Это же очевидно
Тухель, верни игру без чистого нападающего
С победой ВХЮ! С некой долей везения, но победа есть победа.
Без травмированных Канте и Ковачича центр не так надёжен. Хаверц получил травму в 1 тайме и был заменён. В лазарете остаются Чилулэл и Чалоба. Важные игроки отсутствуют.
Лукаку, игрок такой стоимости играет, как футболист уровня РПЛ.
С победой ВХЮ! С некой долей везения, но победа есть победа.
Без травмированных Канте и Ковачича центр не так надёжен. Хаверц получил травму в 1 тайме и был заменён. В лазарете остаются Чилулэл и Чалоба. Важные игроки отсутствуют.
Лукаку, игрок такой стоимости играет, как футболист уровня РПЛ.
Там всё лишь надо было не проиграть и тотал 1.5 пробить, они даже здесь 79.лись, я в а.уе в который раз над этими убл. дками
Почти за пол час вели 1-2 и за 3 минуты до конца вообще прое. али, ну как это с. ка возможно 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
И всегда невезение заканчивается на мне, это чудеса какие - то
Там всё лишь надо было не проиграть и тотал 1.5 пробить, они даже здесь 79.лись, я в а.уе в который раз над этими убл. дками
Почти за пол час вели 1-2 и за 3 минуты до конца вообще прое. али, ну как это с. ка возможно 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
И всегда невезение заканчивается на мне, это чудеса какие - то