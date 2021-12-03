«Тоттенхэм» на своём поле уверенно обыграл «Брентфорд»

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сегодня, 00:22

Лондонский «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ дома обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0.

На 12-й минуте поединка счет в матче отрыл полузащитник «Брентфорда» Серхи Канос, забив гол в собственные ворота. Упрочил преимущество «шпор» на 65-й минуте полузащитник Сон Хын-Мин.

В турнирной таблице «Тоттенхэм» находится на 6-м месте в 22 очками, «Брентфорд» идет 11-м, имея в своем активе 16 баллов.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Норвичем», а «Брентфорд» отправится на выезд к «Лидсу».