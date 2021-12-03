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«Тоттенхэм» на своём поле уверенно обыграл «Брентфорд»

сегодня, 00:22
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)БрентфордМатч завершен

Лондонский «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ дома обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0.

На 12-й минуте поединка счет в матче отрыл полузащитник «Брентфорда» Серхи Канос, забив гол в собственные ворота. Упрочил преимущество «шпор» на 65-й минуте полузащитник Сон Хын-Мин.

В турнирной таблице «Тоттенхэм» находится на 6-м месте в 22 очками, «Брентфорд» идет 11-м, имея в своем активе 16 баллов.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Норвичем», а «Брентфорд» отправится на выезд к «Лидсу».

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Все комментарии
xxraps
xxraps ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 08:27, ред.
Это у него не первый спад в карьере, думаю "вернётся". Кейн никогда не лукавит. Хотел уйти - говорил открыто: "Хочу уйти. Мы с Леви по джентльменски договорились, что после этого сезона он меня силой держать не будет....".
Согласись, но если какой то никчёмный Баклан Райс из какого-то Вест Хэма стоит 120, то за сколько Леви должен был отпустить Кейна ??? На минуточку.... Харри лучший забивала в АПЛ в последние уже сезонов 7-8 + тащит на себе сборную Англии.
Когда Конте пришёл в команду, Кейн сказал: "Я уже никуда не хочу уходить".
Естественно !!! Если бы в Сити было всё так сладко и гладко..... Грилиш не просился бы обратно в АВ.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:26
Это был всего лишь Брентфорд.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:58
С победой Тоттенхэм! Выиграли на классе. Что то Кейн совсем перестал забивать. Что это с ним? Наверное нет мотивации играть за шпор после того как его летом не отпустили когда он рвался уйти.
протон
протон
сегодня в 00:27
Поздравлюю шпор с победой. но лучшего тренера ка кРеднап Харри не найти, пью за Шпор
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:26
Можно поздравить с победой.
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