«Тоттенхэм» на своём поле уверенно обыграл «Брентфорд»

Лондонский «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ дома обыграл «Брентфорд» со счетом 2:0.
На 12-й минуте поединка счет в матче отрыл полузащитник «Брентфорда» Серхи Канос, забив гол в собственные ворота. Упрочил преимущество «шпор» на 65-й минуте полузащитник Сон Хын-Мин.
В турнирной таблице «Тоттенхэм» находится на 6-м месте в 22 очками, «Брентфорд» идет 11-м, имея в своем активе 16 баллов.
В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Норвичем», а «Брентфорд» отправится на выезд к «Лидсу».
Согласись, но если какой то никчёмный Баклан Райс из какого-то Вест Хэма стоит 120, то за сколько Леви должен был отпустить Кейна ??? На минуточку.... Харри лучший забивала в АПЛ в последние уже сезонов 7-8 + тащит на себе сборную Англии.
Когда Конте пришёл в команду, Кейн сказал: "Я уже никуда не хочу уходить".
Естественно !!! Если бы в Сити было всё так сладко и гладко..... Грилиш не просился бы обратно в АВ.
Согласись, но если какой то никчёмный Баклан Райс из какого-то Вест Хэма стоит 120, то за сколько Леви должен был отпустить Кейна ??? На минуточку.... Харри лучший забивала в АПЛ в последние уже сезонов 7-8 + тащит на себе сборную Англии.
Когда Конте пришёл в команду, Кейн сказал: "Я уже никуда не хочу уходить".
Естественно !!! Если бы в Сити было всё так сладко и гладко..... Грилиш не просился бы обратно в АВ.